Sage Niemand er hätte es nicht gewusst, was im “jüdischen Staatsterrorregime” vor sich geht!

https://www.middleeasteye.net/news/israel-sheikh-jarrah-demolition-widely-condemned

Bild: Ein palästinensischer Mann hält die Überreste eines Kühlschranks mit Familienfotos am Ort des zerstörten Hauses der Familie Salhiya hoch (Reuters)



Kriegsverbrechen”: Israel wird wegen der Zerstörung von Sheikh Jarrah scharf verurteilt



Internationale Nichtregierungsorganisationen und palästinensische Gruppen verurteilen den Abriss von Ostjerusalem als Verstoß gegen das Völkerrecht

Von MEE-Mitarbeitern



: 19 Januar 2022



Israel wurde wegen des nächtlichen Abrisses eines palästinensischen Hauses im Stadtteil Sheikh Jarrah im besetzten Ostjerusalem heftig kritisiert.

Palästinensische Gruppen und internationale Menschenrechtsorganisationen verurteilten den Abriss des Hauses der Familie Salhiya, durch den 18 Menschen, darunter Kinder, obdachlos wurden, als “Kriegsverbrechen”.

Der Abriss erfolgte in der Nacht zum Mittwoch durch eine groß angelegte israelische Sicherheitsoperation, bei der das Haus von Mahmoud Salhiya gewaltsam gestürmt wurde, bevor er zusammen mit einer Reihe von Verwandten und Unterstützern verhaftet wurde.

Vorausgegangen war ein Räumungsbefehl der israelischen Stadtverwaltung von Jerusalem, die argumentierte, dass die Salhiyas kein Recht auf das Land hätten.

Mahmoud sagt, das Haus gehöre der Familie seit Generationen, seit sie 1948 während der palästinensischen Nakba, der Katastrophe, von zionistischen Milizen aus Ein Karem vertrieben wurden. Damals wurden etwa 750 000 Palästinenser gewaltsam vertrieben, um den Staat Israel zu gründen.

Angesichts der Nachrichten über den Abriss und der Aufnahmen des zerstörten Hauses bezeichnete Human Rights Watch (HRW) die Vertreibung der Salhiyas und die Zerstörung ihres Hauses als “Kriegsverbrechen”.

“Die Saliyehs wurden während der Nakba 1948 aus ihrem Haus in Ein Karem vertrieben und sind nach israelischem Recht daran gehindert, es zurückzuerobern”, erklärte der Direktor für Israel und Palästina von HRW, Omar Shakir, in einer auf Twitter geteilten Erklärung.

“Diese grausamen Handlungen machen die Salhiyehs zu zweimaligen Flüchtlingen. So sehen Apartheid und Verfolgung aus.”

Ir Amim, eine führende israelische Rechtsgruppe, nannte die Zerstörung “einen unentschuldbaren Akt und eine Verletzung des [internationalen Rechts]”.

“Während die Welt zuschaut, haben sie [die israelischen Behörden] sich stattdessen entschieden, eine palästinensische Familie zynisch zu enteignen, um eine Sonderschule auf den Trümmern ihrer Häuser zu bauen”, so die NGO.

Der Norwegische Flüchtlingsrat, eine unabhängige humanitäre Organisation, schloss sich einer ähnlichen Kritik an.

“Die Vertreibung der Familie stellt einen klaren Verstoß gegen internationales Recht dar, das die gewaltsame Vertreibung in besetzten Gebieten verbietet”, so der Rat in einem Tweet.

“Als Besatzungsmacht in Ostjerusalem haben die israelischen Behörden die Pflicht, die Sicherheit und den Schutz der palästinensischen Bevölkerung zu gewährleisten.”

Aufruf zum Schutz der Häuser

Am Montag hatte eine Delegation europäischer Diplomaten den Standort von Salhiyas Haus besucht, während die israelischen Streitkräfte versuchten, den Abriss durchzuführen.

Sven Kuehn von Burgsdorff, Leiter der Mission der Europäischen Union in den palästinensischen Gebieten, sagte damals, dass “in besetzten Gebieten Räumungen eine Verletzung des humanitären Völkerrechts darstellen”.

Auch der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas bezeichnete die Zerstörung vom Mittwoch als “Kriegsverbrechen” und forderte die Vereinigten Staaten auf, “die israelische Besatzungsregierung zu zwingen, die Politik der ethnischen Säuberung gegen das palästinensische Volk zu beenden”, wie die offizielle Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Die palästinensische Bewegung Hamas bezeichnete den Vorfall als “gefährliche Eskalation des andauernden Besatzungskrieges gegen die Stadt Jerusalem und die Einwohner Jerusalems”.

Muhammad Hamadeh, der Vertreter der Gruppe in Jerusalem, rief die Bewohner auf, ihre Häuser weiterhin gegen die Abrissarbeiten zu schützen, berichtete die türkische Agentur Anadolu.

“Dieses Verbrechen wird die Entschlossenheit der Standhaftigkeit unseres Volkes in Jerusalem nicht brechen”, sagte Hamadeh. Übersetzt mit Deepl.com

UN fordert von Israel ein Ende der Vertreibungen nach der Vertreibung einer palästinensischen Familie

UN-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess Tor Wennesland am 17. Februar 2009 [KHALIL MAZRAAWI/AFP/ Getty Images]

19. Januar 2022

UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Tor Wennesland, demanded, Wednesday, that Israeli authorities end the displacement of Palestinians in occupied East Jerusalem, Anadolu News Agency r eports. Wennesland’s call at the UN Security Council briefing came after Israeli forces demolished a Palestinian’s home earlier Wednesday that is at the centre of an anti-expulsion campaign in the Sheikh Jarrah neighbourhood.