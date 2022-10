Dank Ampel und Märchenonkel Habeck sind wir laut Deutschland laut IWF-Ranking nun das Schlusslicht der großen Industrienationen. So sieht als also die “Führungsnation” aus. Was für eine düstere “Zeitenwende” und “Doppelwumms. Evelyn Hecht-Galinski

Krisen- und Insolvenzticker – IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland Die deutsche Wirtschaft rutscht immer tiefer in die Krise. Unter dem Druck dramatisch steigender Energiekosten und anderer ungünstiger Rahmenbedingungen sind allein in diesem Jahr tausende Unternehmen insolvent gegangen. Wir fassen in diesem Ticker die wichtigsten Entwicklungen und Neuigkeiten zusammen.

Krisen- und Insolvenzticker – IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Die deutsche Wirtschaft rutscht immer tiefer in die Krise. Unter dem Druck dramatisch steigender Energiekosten und anderer ungünstiger Rahmenbedingungen sind allein in diesem Jahr tausende Unternehmen insolvent gegangen. Wir fassen in diesem Ticker die wichtigsten Entwicklungen und Neuigkeiten zusammen.

© PM Images

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...