Kritik am Beschluss des Bundestags Von Evelyn Hecht-Galinski Badische Zeitung

Kritik am Beschluss des Bundestags

Von Evelyn Hecht-Galinski (Malsburg-Marzell) Fr, 22. November 2019

Ich widerspreche, als Deutsche mit jüdischen Wurzeln und bekennende BDS-Unterstützerin, dem Antisemitismusbeauftragten. 81 Jahre nach der Pogromnacht ist das jüdische Leben sichergestellt. Allerdings versuchen Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung wie Felix Klein, deutschen Bürgern jüdischen Glaubens einzureden, Juden wären etwas Besonderes und erzeugen eine „Gepackte-Koffer-Stimmung“.

Dank meiner toleranten Erziehung wurde mir sehr früh beigebracht, dass ich weder besonders bin, noch eine spezielle, auserwählte Rolle spiele im Zusammenleben mit meiner Umwelt. Mein Vater Heinz Galinski gab mir sein Lebensmotto auf den Weg: „Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen, und ich schweige nicht!“

Gerade das Datum des 9. November ist eine Mahnung, gerade auch im Hinblick auf noch bestehende neue Mauern und die traurigen Zustände in Palästina. Was Felix Klein an Diffamierungen gegen Israel-Kritik und die BDS-Bewegung von sich gibt, ist eine gefährliche philosemitische Propaganda, die ein normales Zusammenleben, wie mir scheint, erschwert und den Antisemitismus geradezu befördert.

Der Boykott israelischer Waren ist meiner Meinung nach ein wichtiger friedlicher Schritt, um die illegale Besetzung Palästinas zu beenden. Nichts dazu hört man vom Antisemitismusbeauftragten über die Zustände in den besetzten Gebieten. Auch dass die meisten rechtsextremen Anschläge in Deutschland mehrheitlich gegen muslimische Einrichtungen und Menschen gehen, verschweigt Klein. Er lässt jegliche Empathie für diese Gruppen fehlen und kriminalisiert einseitig die BDS-Bewegung und Israel-Kritiker.

Auch spricht er ebenso wenig über die UNO-Kritik am Antisemitismus-Beschluss des Bundestags wie über den offenen Brief der 240 israelischen und jüdischen Wissenschaftler, die David Ranan, der israelische Politologe, mit unterstützte.