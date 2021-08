Kritische Rassentheorie und das jüdische Projekt von Gilad Atzmon

von Gilad Atzmon

20. August 2021

In den USA gibt es eine wachsende Debatte über die Kritische Rassentheorie (CRT). Eigenartigerweise bestehen die Gegner der CRT darauf, dass der “marxistische” Diskurs aus der amerikanischen Kultur und dem Bildungssystem entfernt werden muss. Das verwundert mich, denn ich kann mir nichts vorstellen, was weiter von Marx’ Denken entfernt ist als die CRT.

Marx bot eine wirtschaftliche Analyse an, die auf der Klassenspaltung basierte. Für Marx waren die Menschen am unteren Ende der Klassenschicht dazu bestimmt, sich unabhängig von ihrer Rasse, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung zusammenzuschließen. Marx war als solcher rassenblind. Seine Vision war jedoch vereinheitlichend, zumindest was die Arbeiterklasse betrifft. Die Kritische Rassentheorie zielt jedoch in die völlig entgegengesetzte Richtung. Die Vertreter der Kritischen Rassentheorie glauben, dass Menschen politisch durch ihre Biologie definiert werden und werden sollten: durch ihre Hautfarbe, oft auch durch ihr Geschlecht und/oder ihre sexuelle Orientierung. Die CRT versucht, den Rassismus zu bekämpfen, nicht indem sie ihn beseitigt, sondern indem sie den biologischen Determinismus zu einem ständigen Schlachtfeld macht.

Kritische Rassentheoretiker sind nicht allzu originell, was den biologischen Determinismus angeht. Bereits im späten 19. Jahrhundert rief der Zionismus die Juden auf, sich politisch mit ihrer Biologie zu identifizieren. Hitlers Aufruf an das arische Volk, das Gleiche zu tun, erfolgte etwa zwei Jahrzehnte später. Ironischerweise folgen sogar die so genannten jüdischen “Anti”-Rassisten innerhalb der “jüdischen” antizionistischen politischen Zellen (wie JVP, JVL, IJAN) genau der zionistischen und der Hitler-Agenda. Sie bestehen auch darauf, sich politisch und ideologisch als “eine Rasse” zu identifizieren.

Man kann sich an dieser Stelle fragen, warum Leute innerhalb der konservativen Rechten die CRT als “marxistisch” bezeichnen, obwohl sie nichts mit Marx und sehr viel (ideologisch) mit dem Zionismus und dem Hitler-Biologismus zu tun hat. Eine Möglichkeit ist, dass Leute innerhalb der amerikanischen Rechten glauben, dass der Bezug auf Marx gut mit ihrer Anhängerschaft kommuniziert. Eine andere, etwas weniger wahrhaftige Möglichkeit ist, dass Marx ein Codename für einen “subversiven, auf Juden bezogenen Diskurs” ist. Das amerikanische konservative Universum wird weitgehend vom israelischen Nationalismus inspiriert, ist aber von einem kosmopolitischen Interventionsdenken à la Soros angewidert. Die amerikanische Rechte verwendet möglicherweise eine kodifizierte Sprache, um ihre eigene Lähmung zu bekämpfen. Sie kämpft eindeutig damit, die Dinge beim Namen zu nennen.

In Anbetracht der obigen Ausführungen ist es faszinierend, die jüdisch-amerikanische Sicht auf die CRT-Debatte zu untersuchen.

Letzten Monat nutzte der jüdische Historiker Henry Abramson die Plattform der Jewish Telegraphic Agency, um uns mitzuteilen, dass “jeder, der die Vergangenheit lehrt, indem er die unangenehmen Teile überspringt, keine Geschichte lehrt. Sie betreiben Propaganda”. Diese klare Aussage hat mich überrascht. Wie Abramson lehne ich alle Formen von Erinnerungsgesetzen ab, die die freie historische Diskussion einschränken. Jüdische Institutionen sind jedoch sehr daran interessiert, die historische Debatte zu kontrollieren. Sie geißeln oft jeden als Holocaust-Leugner, der es wagt, den Vorrang des jüdischen Leidens in Frage zu stellen oder auch nur eine etwas unorthodoxe Sichtweise des Zweiten Weltkriegs anzubieten. Die jüdische intellektuelle Tradition ist auch nicht für ihre Liste historischer Texte bekannt, ganz im Gegenteil. Zwischen Flavius Josephus (37 n. Chr. – 100 n. Chr.) und Heinrich Graetz (1817-1891) fehlen historische Texte des Judentums völlig. Das rabbinische Universum hat dazu tendiert, die historische Tradition zu überspringen, weil Talmud und Tora dazu da sind, die Art und Weise zu bestimmen, wie Juden auf das sie umgebende Universum reagieren. Der israelische Historiker Shlomo Sand hat darauf hingewiesen, dass die Juden und insbesondere die Zionisten ihre Vergangenheit weitgehend so erfinden, dass sie zu ihren politischen, existenziellen und spirituellen Interessen passt. Vielleicht sollte es nicht Sache jüdischer Institutionen sein, zu predigen, wie man über die Vergangenheit diskutiert.

Abramson ist verärgert über die Tatsache, dass in “fast zwei Dutzend Staaten die Bewegung, den Geschichtsunterricht einzuschränken, an Fahrt gewinnt.” Abramson ist auch verärgert über das neue polnische Erinnerungsgesetz und über Putin, der eine Vision des Holodomor diktiert. Bevor ich auf Abramsons Bedenken eingehe, sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich bei einer Google-Suche keinen Einwand von Abramson gegen das israelische Nakba-Gesetz finden konnte, das die Diskussion über das israelische Verbrechen der ethnischen Säuberung von 1948 in ähnlicher Weise einschränkt.

Abramson behauptet, dass die Gegner der CRT versuchen, die Diskussion über die “kontroversen und schmerzhaften Momente in der Geschichte Amerikas” zu vermeiden. Ich bin mir nicht sicher, ob dies der Fall ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Amerika seine problematische, missbräuchliche Vergangenheit leugnen kann oder auch nur will, aber ich weiß, dass jeder schwarze Akademiker, der versucht hat, die Rolle der Juden im afrikanischen Sklavenhandel zu diskutieren, die Hölle losbrechen sah. Ich empfehle Abramson und allen anderen dringend die Lektüre von Prof. Tony Martins spektakulärem The Jewish Onslaught , einer Reportage über eine orchestrierte und missbräuchliche Kampagne jüdischer Institutionen gegen einen schwarzen Wissenschaftler, der sich nicht an das Drehbuch hielt und versuchte, die Rolle einiger Juden im afrikanischen Sklavenhandel zu untersuchen. Siehe Prof. Tony Martin: https://youtu.be/QdPF2RcSxE8

Abramson behauptet, dass die Gegner der CRT versuchen, die Diskussion über die “kontroversen und schmerzhaften Momente in der Geschichte Amerikas” zu vermeiden. Ich bin mir nicht sicher, ob dies der Fall ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Amerika seine problematische, missbräuchliche Vergangenheit leugnen kann oder auch nur will, aber ich weiß, dass jeder schwarze Akademiker, der versucht hat, die Rolle der Juden im afrikanischen Sklavenhandel zu diskutieren, die Hölle losbrechen sah. Ich empfehle Abramson und allen anderen dringend die Lektüre von Prof. Tony Martins spektakulärem The Jewish Onslaught , einer Reportage über eine orchestrierte und missbräuchliche Kampagne jüdischer Institutionen gegen einen schwarzen Wissenschaftler, der sich nicht an das Drehbuch hielt und versuchte, die Rolle einiger Juden im afrikanischen Sklavenhandel zu untersuchen. Siehe Prof. Tony Martin: https://youtu.be/QdPF2RcSxE8

Für Abramson und andere ist CRT eine Studie über die Auswirkungen des systemischen Rassismus. Es ist das Festhalten an der Überzeugung, “dass das Erbe der Sklaverei in der amerikanischen Gesellschaft und Kultur in einem solchen Ausmaß verankert ist, dass Afroamerikaner weiterhin langfristigen, systemischen wirtschaftlichen Schaden erleiden.” Sie schlägt vor, dass die Diskussion über Wiedergutmachung auf der nationalen Agenda stehen sollte.

Die Wahrheit ist, dass viele derjenigen, die CRT ablehnen, Abramson zustimmen würden, dass der Rassismus in den USA noch immer lebendig ist. Einige wenige würden sogar vorschlagen, Amerikas Hilfe für Israel als Wiedergutmachung für die Nachkommen der schwarzen Sklaverei zu verwenden. Würden sich die JTA, AIPAC oder Abramson einem solchen Ruf nach überfälliger Gerechtigkeit anschließen? Ich bezweifle es.

Der JTA besteht darauf, den Eindruck zu erwecken, dass Juden und Schwarze eine ähnliche ausgegrenzte Vergangenheit haben. Abramson schreibt: “Schwarzen war es ebenso wie Juden verboten, Häuser in neu erschlossenen Vorstädten zu kaufen, während weiße Amerikaner von der Regierung unterstützt wurden, um Häuser in diesen grünen Vierteln zu erwerben und generationenlangen Wohlstand aufzubauen.” Es gibt jedoch einen Unterschied, den unser jüdischer “Historiker” zu erwähnen vergisst: Die Juden sind freiwillig nach Amerika eingewandert. Für sie war Amerika eine “Goldene Medina” (Goldenes Land), das wahre gelobte Land der freien Möglichkeiten und des ultimativen Kapitalismus. Schwarze hingegen kamen angekettet in Salvenschiffen in das “Land der Freien”. Juden kamen auf der Suche nach einem besseren Leben nach Amerika, stießen auf Hindernisse, setzten sich aber durch und gehören heute zu den privilegiertesten ethnischen Gruppen in den USA, wenn nicht sogar zu den privilegiertesten. Schwarze wurden hergebracht, um als Sklaven ausgebeutet zu werden. Sie hatten einen ganz anderen Start in den USA. Der Versuch, diese beiden Gruppen miteinander zu vergleichen, ist gelinde gesagt intellektuell unredlich, aber er könnte einem bestimmten Zweck dienen.

Vor einem Jahrzehnt gab Philip Weiss, der wichtigste Mitarbeiter der jüdischen pro-palästinensischen Zeitschrift Mondoweiss, in einem Interview zu, dass seine pro-palästinensische Haltung nicht auf Altruismus beruht. Es war “jüdisches Eigeninteresse”. Aus dieser Begegnung mit dem jüdischen Aktivisten habe ich viel gelernt, und seither bin ich jüdischen Solidaritätsprojekten gegenüber sehr misstrauisch. Irgendwie sehe ich immer, dass der Eigennutz an der einen oder anderen Stelle zum Vorschein kommt.

Jüdische Institutionen und Einzelpersonen waren im letzten Jahrhundert an den meisten Solidaritätsprojekten beteiligt. Sie drängen auf die Rettung der Arbeiterklasse, auf die Universalisierung der Bürgerrechte, auf die Befreiung von Frauen und Schwulen und natürlich von Transsexuellen. Das Ergebnis war nie besonders gut. Anstatt die Gesellschaft als Ganzes voranzubringen, sind wir bei einem Sammelsurium von Konflikten gelandet, das praktisch an die Zwölf Stämme Israels erinnert.

Wenn Sie sich fragen, warum es den Taliban gelungen ist, Afghanistan innerhalb von 72 Stunden zu übernehmen, lautet eine mögliche Antwort, dass die Juden für die Taliban erst noch gebildet werden müssen. Das Gleiche gilt für die Hisbollah und den Iran. Wenn Sie sich fragen, warum Palästina so lange braucht, um sich zu emanzipieren, dann liegt das zum Teil daran, dass sein Solidaritätsdiskurs (buchstäblich) vom Unterdrücker definiert wird.

Wenn Amerika oder irgendjemand anders den Rassismus wirklich bekämpfen will, besteht der Weg darin, menschliche Brüderlichkeit anzustreben, anstatt eine Opferrolle zu induzieren. Wenn die JTA oder irgendeine andere jüdische Institution sich wirklich um Schwarze kümmert, dann sollte sie sich heute vor Sonnenuntergang der Nation of Islam anschließen. Ermutigen Sie schwarze Kritiker und Intellektuelle, sich furchtlos mit den Juden und dem afrikanischen Sklavenhandel auseinanderzusetzen. Zeigen Sie uns ein Beispiel für große Transparenz. Gehen Sie voran und seien Sie zum ersten Mal in der Geschichte ein Licht für die Nationen, anstatt zu erwarten, dass der Rest der Menschheit einen endlosen Zickzackkurs um Ihre Empfindlichkeiten fährt. * Ich bin der Meinung, dass Juden keine Rasse sind, aber dass sie keine Rasse sind, hindert die Menschen nicht daran, sich als eine Rasse zu bezeichnen. Übersetzt mit Deepl.com