Kurze Geschichte des Antisemitismus Von Peter Schäfer

Peter Schäfer ist es gelungen in seinem neuen Buch alle Facetten des Antisemitismus zu beleuchten. Nach seinem mehr als unschönen erzwungenen Rücktritt 2019, als Direktor des Jüdischen Museum in Berlin, endlich eine Rückkehr in die Öffentlichkeit. Sein Rücktritt war der Höhepunkt einer Kampagne, die in deutschen Medien und Politik schon seit Jahren geführt wird und Jahr für Jahr mehr “Opfer” fordert, die sich weigern die offiziell angepasste Politik mitzutragen. umso wichtiger dieses wissenschaftliche und politische Buch über den Antisemitismus. Ich bin sicher nicht mit vielen seiner Schlussfolgerungen einverstanden, halte das Buch aber für eine wichtige Diskussionsgrundlage.

Evelyn Hecht-Galinski

Peter Schäfer: “Kurze Geschichte des Antisemitismus” – Judenfeindschaft seit der Antike In seiner “Kurzen Geschichte des Antisemitismus” gibt der Judaist Peter Schäfer einen historischen Überblick über Hass und Feindschaft gegen die Juden: unaufgeregt, sachlich, aber entschieden.

Schäfer, Peter Kurze Geschichte des Antisemitismus Antisemitismus ist wieder sichtbar, teils offen, teils versteckt hinter «unbedachten » Äußerungen und Israelkritik. Doch wo beginnt der Antisemitismus, und wie neu ist, was wir heute erleben? Peter Schäfer beschreibt klar und konzise, wie sich seit der Antike antisemitische Stereotype verbreiteten, zu Verfolgung und Vernichtung führten und auch nach der Shoah virulent sind. Sein umfassender, souveräner Überblick macht eindringlich deutlich, warum der Antisemitismus so alt und zugleich so aktuell ist.

VORBEMERKUNG GRIECHISCH-RÖMISCHE ANTIKE

Die Diffamierung der Juden als Menschen und Fremdenfeinde

Identitätsstiftende Merkmale des jüdischen Ethnos

Persien und das Buch Esther:Ein Plan zur Ausrottung aller Juden

Ägypten: Eine Gegenerzählung vom Exodus

Syrien-Palästina: Eselskult und Menschenopfer

Rom: Hass und widerwillige Bewunderung

Alexandria: Das erste Pogrom der Geschichte

Tacitus: Die Summe des antiken Judenhasses DAS NEUE TESTAMENT

Von innerjüdischer Polemik zu christlichem Antisemitismus

Paulus: Angriff auf das traditionelle Judentum

Das Matthäusevangelium: Die Schuld des ganzenjüdischen Volkes

Das Johannesevangelium: Die Juden als Söhne der Finsternis DIE CHRISTLICHE SPÄTANTIKE

Der jüdische Stachel im Fleische des Christentums

Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels und die Folgen

«Adversus Judaeos»: Die christliche Umdeutung der Hebräischen Bibel

Justin: Dialog mit dem Juden Trypho

Die Göttlichkeit Jesu und seine Menschwerdung

Jüdische Polemik gegen das Christentum

Arius und das Nizänische Glaubensbekenntnis

Chrysostomus: Hasspredigten gegen die Juden

Ambrosius: Die Kirche im Kampf gegen die Juden

Augustinus: Die Juden als «Rest Israels»

Die antijüdische Gesetzgebung der Spätantike DER ISLAM

Juden und Christen als Schutzbefohlene

Muhammad und die Juden: Allianzen und Kriege

Der Koran: Die Religion Abrahams und ihre Entstellungen

Die Ausbreitung des Islam: Jerusalem

Die rechtliche Stellung der Juden DAS CHRISTLICHE MITTELALTER

Schutz, Ausbeutung und Verfolgung

Kirchliche Judengesetzgebung: Vom Schutz zur Unterdrückung

Weltliches Recht: Die Juden als Besitz des Herrschers

Angst vor selbstbewussten Juden

Kreuzzüge und Judenverfolgungen

Die Legende vom jüdischen Ritualmord

Die Pariser Talmudverbrennung von 1242

Der Vorwurf des Hostienfrevels

Das Motiv der Judensau

Pest und Pogrome

Vertreibungen aus West- und Mitteleuropa FRÜHE NEUZEIT

Zwischen Hebraismus und Antisemitismus

Johannes Reuchlin: Die neue Wissenschaft unddas Recht der Juden

Martin Luther: Das wahre christliche und das teuflische Judentum

Der späte Luther: Hass und Aufruf zur Vernichtung

Christlicher Hebraismus und Philosemitismus DAS ZEITALTER VON AUFKLÄRUNG, EMANZIPATION UND NATIONALISMUS

Gesellschaftlich akzeptierter Antisemitismus

Aufklärung: Das Judentum als Inbegriff der Intoleranz

Anfänge der Emanzipation

Emanzipation und Nationalismus

Das Kaiserreich als antisemitische Konsensgesellschaft

Juden in Wirtschaft und Gesellschaft des Kaiserreichs

Rassentheorie als Leitdisziplin

Politische Parteien und Verbände im Deutschen Reich

Das antisemitische Europa: Von der Dreyfus-Affäre zu den«Protokollen der Weisen von Zion» VON DEN WELTKRIEGEN BIS ZUR GEGENWART Vernichtungsantisemitismus und die Wiederkehrdes Verdrängten

Weimarer Republik: Im Vorhof zur Hölle

NSDAP: Der Kampf gegen die Juden als Programm

Das «Dritte Reich»: Vom «Judenboykott» bis zur «Kristallnacht»

Krieg und Schoah

Nach der Schoah: Kontinuität und Verdrängung

Aufklärung über die Schoah und die Wiederkehr alter Muster

Kritik an Israel – und wo sie antisemitisch wird

Zurück in die Mitte der Gesellschaft

Islamischer Antisemitismus

Israelboykott: Die Diskussion um den BDSAUSBLICK Weimarer Republik: Im Vorhof zur HölleNSDAP: Der Kampf gegen die Juden als ProgrammDas «Dritte Reich»: Vom «Judenboykott» bis zur «Kristallnacht»Krieg und SchoahNach der Schoah: Kontinuität und VerdrängungAufklärung über die Schoah und die Wiederkehr alter MusterKritik an Israel – und wo sie antisemitisch wirdZurück in die Mitte der GesellschaftIslamischer AntisemitismusIsraelboykott: Die Diskussion um den BDS ANHANG

Anmerkungen

Literatur

Personen- und Ortsregister

