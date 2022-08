https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/labour-sabotaged-pro-corbyn-candidates-2019-election



Jeremy Corbyn wurde während der Parlamentswahlen 2019 von Labour-Mitarbeitern unterminiert, wie neue Dokumente zeigen. Alex Lentati London News Pictures

Labour sabotiert Pro-Corbyn-Kandidaten bei der Wahl 2019

Von Asa Winstanley



24. August 2022

Während der Parlamentswahlen 2019 in Großbritannien haben Mitarbeiter der Labour-Partei daran gearbeitet, die eigenen Kandidaten der Partei zu untergraben, die den damaligen Parteichef Jeremy Corbyn unterstützten.

Das geht aus einem vertraulichen Dokument hervor, das The Electronic Intifada kürzlich erhalten hat.

Ein Labour-Bericht, der im April 2020 durchgesickert war, zeigte, wie die etablierten rechten Mitarbeiter der Partei den linken Parteiführer von innen heraus unterminierten, was die Partei möglicherweise die Wahl 2017 kostete.

Die neuen Informationen deuten jedoch darauf hin, dass diese Sabotage bis zu den Parlamentswahlen 2019 fortgesetzt wurde – obwohl die Pro-Corbyn-Mitarbeiter angeblich weniger an den Rand gedrängt wurden als 2017.

Das Dokument beschuldigt Labour-Mitarbeiter aus dem Regionalbüro Südost, Kandidaten in Kent, im Südosten Englands, sowie in mehreren anderen Wahlkreisen zu unterminieren.

Die Labour-Kandidaten in den beiden Wahlkreisen Thanet North und Thanet South waren pro-Corbyn und wurden von den Mitarbeitern systematisch unterminiert, heißt es in dem Dokument.

Aktivisten und einer der Pro-Corbyn-Kandidaten “erhielten E-Mails aus der Region, in denen sie angewiesen wurden, den Wahlkampf in ihren eigenen Wahlkreisen aufzugeben und Wahlkampf in Dover und Deal sowie in Canterbury zu führen”.

Screenshot einer E-Mail über die Wahlwoche in South Thanet

Obwohl die meisten Namen in dem Dokument geschwärzt sind, wurde der Sitz in Canterbury damals von Rosie Duffield verteidigt, einer gegen Corbyn eingestellten Labour-Abgeordneten, die vor kurzem zugab, dass sie über einen Beitritt zur regierenden Konservativen Partei nachdenkt.

Das Dokument wurde im Juni 2020 von ehemaligen Aktivisten und Kandidaten der Labour-Partei bei der Forde-Untersuchung eingereicht, scheint aber ignoriert worden zu sein.

Im vergangenen Monat veröffentlichte die Untersuchung nach zweijähriger Verzögerung endlich ihren Bericht. Er räumte ein, dass die rechte Labour-Partei den Antisemitismus gegen die Pro-Corbyn-Fraktion als Waffe eingesetzt habe. Der Bericht geriet jedoch auch unter Beschuss von linken Aktivisten – einschließlich Corbyn selbst – wegen einer irreführenden “beide Seiten”-Darstellung.

Die neuen Behauptungen in der Forde-Untersuchungsvorlage spiegeln Details wider, die in dem durchgesickerten Bericht vom April 2020 enthüllt und im Forde-Bericht bestätigt wurden. Demnach haben Mitarbeiter der Labour-Partei im Jahr 2017 ein geheimes Projekt durchgeführt, um bis zu 280.000 Dollar an Wahlkampfgeldern von Pro-Corbyn-Kandidaten zu Anti-Corbyn-Kandidaten umzuleiten. Dabei handelte es sich um die sogenannte “Ergon House Operation”.

Die Anweisungen der regionalen Labour-Mitarbeiter im Südosten des Landes an die Aktivisten, den Wahlkampf in Thanet South einzustellen und ihre Bemühungen nach Dover zu verlagern, erfolgten trotz der Tatsache, dass die amtierenden konservativen Abgeordneten in beiden Sitzen ähnlich große Mehrheiten hatten, die Labour überwinden musste.

Die Kandidatin der Labour-Partei für Thanet South bei den Wahlen 2019 ist die Linke Rebecca Gordon-Nesbitt.

Rechtsgerichtete Blogs

Nur eine Woche nach ihrer Wahl durch die örtlichen Mitglieder im April 2018 wurde Gordon-Nesbitt von der rechtsgerichteten Website Guido Fawkes als antisemitisch verunglimpft.

Ihr wichtigstes “Verbrechen” war die Unterstützung von Jackie Walker, einer schwarzen und jüdischen antirassistischen Aktivistin, die fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt wurde. Walker, die bis zu ihrem Ausschluss im Jahr 2019 Mitglied der lokalen Labour-Partei in Thanet war, war eine der prominentesten Zielscheiben der unaufhörlichen Antisemitismus-Hexenjagd gegen Corbyn und seine Anhänger, seit er 2015 Labour-Chef wurde.

Aus E-Mails der Partei, die The Electronic Intifada vorliegen, geht hervor, dass Labour-Beamte Gordon-Nesbitt am selben Tag, an dem die Guido-Fawkes-Verleumdung veröffentlicht wurde, an die Compliance-Einheit – die damals für Ausschlüsse zuständige Labour-Abteilung – verrieten.

“Wir haben ein Problem mit unserem Kandidaten in South Thanet”, schrieb der Beamte. “[Name geschwärzt] hat es an die Compliance-Abteilung weitergeleitet, die sich darum kümmern soll.” Die Nachricht enthielt die Weiterleitung einer E-Mail mit einem Link zu dem Guido-Fawkes-Artikel.

Ironischerweise stammte diese weitergeleitete E-Mail von Gordon-Nesbitt selbst. Sie hatte versucht, die Partei vor den kommenden Verleumdungen zu warnen und zu zeigen, wie sie widerlegt werden können. Der wichtigste Rat der Labour-Mitarbeiter an sie war jedoch, den Mund zu halten: “Wenn Rebecca zustimmt, alle Anfragen an dich zu schicken und auf nichts anderes online zu antworten, wäre das ideal”.

Screenshot einer Labour-E-Mail-Kette

Die Verleumdungen führten schließlich dazu, dass der regierende Nationale Exekutivausschuss der Labour Party Gordon-Nesbitt als Kandidatin der Labour Party absetzte.

Lokale Aktivisten führten einen langen Kampf, um sicherzustellen, dass sie wieder eingestellt wurde. Währenddessen wurde Gordon-Nesbitt 16 Monate lang von Labour untersucht, bis sie schließlich im Oktober 2019 wieder als Kandidatin aufgestellt wurde.

Das Kandidatenauswahlverfahren war Anfang 2018 durchgeführt worden, da man davon ausging, dass es jeden Moment zu einer Nachwahl in Thanet South kommen könnte.

Der amtierende konservative Abgeordnete Craig Mackinlay, ein ehemaliges Mitglied der rechtsextremen UKIP-Partei, wurde vor Gericht angeklagt, wissentlich Wahlkampfkosten gefälscht zu haben. Er wurde schließlich im Januar 2019 freigesprochen, obwohl sein Wahlkampfleiter in zwei Fällen für schuldig befunden wurde.

Thanet South war ursprünglich von Labour-Funktionären als “Ziel”-Sitz hervorgehoben worden, heißt es in der Vorlage zur Forde-Untersuchung. Nach der Wahl von Gordon-Nesbitt wurde dies jedoch revidiert.

Screenshot des Dokuments über die Herabstufung von Zielsitzen

In dem Dokument wird behauptet, dass Guido Fawkes “anscheinend auf der Grundlage von Informationen handelte, die der zweitplatzierte Kandidat bei der Auswahl geliefert hatte”, der auch Mitglied des Regionalvorstands von Labour im Südosten war. Der Name dieser Person wird in dem Dokument geschwärzt, aber in der Berichterstattung über das Auswahlverfahren wird sie als Karen Constantine, ein Gemeinderatsmitglied, identifiziert.

Es ist möglich, dass Guido Fawkes seine Informationen von The Weekend Furlough erhalten hat – einem kurzlebigen rechtsgerichteten Blog, der offenbar von Samuel Armstrong, einem in Ungnade gefallenen ehemaligen Berater des konservativen Abgeordneten Mackinlay, betrieben wird.

Am selben Tag, an dem Guido Fawkes seinen Hetzartikel veröffentlichte, begann The Weekend Furlough mit einer Reihe von Beiträgen, in denen Gordon-Nesbitt in ähnlicher Weise wie Guido Fawkes angegriffen wurde. Einer dieser Beiträge enthielt Einzelheiten eines 30-minütigen Telefongesprächs mit einer “hochrangigen Labour-Quelle”, wie es hieß.

Der Autor deutete stark an, dass es sich bei dieser Quelle um Karen Constantine handelte.

Constantine bestritt auf Facebook, das Gespräch geführt zu haben. Dies wiederum veranlasste den Blogger, ausdrücklich zu erklären, dass er “tatsächlich mit Cllr. Constantine gesprochen hat, und zwar ausführlich. Sie war in der Tat ‘großzügig’ mit ihrem Wissen”.

Aus örtlichen Parteiquellen erfuhr die Electronic Intifada, dass Constantine einen Groll gegen Gordon-Nesbitt hegte. Die Stadträtin hatte Gordon-Nesbitt ursprünglich gebeten, ihr als Wahlkampfmanagerin bei der Nominierung zu helfen. Constantine hatte sich 2017 als Kandidatin der Labour-Partei für das Parlament beworben, aber verloren.

Die Quellen behaupteten, dies sei zum Teil auf einen Skandal im Februar 2017 zurückzuführen, bei dem Constantine Kosmetikprodukte von einer Wohltätigkeitsorganisation für Obdachlose nahm und sie verkaufte, um ihren eigenen Wahlkampf zu finanzieren. Später gab Constantine gegenüber der lokalen Presse zu, dass dies ein “Fehler” gewesen sei.

Als sie 2018 erneut kandidierte, wurde Constantine von den örtlichen Mitgliedern knapp zugunsten von Gordon-Nesbitt abgelehnt und verlor nur um 17 Stimmen.

Constantine sagte gegenüber The Electronic Intifada: “Ich hatte keinen Kontakt mit Sam Armstrong, obwohl ich ihn vielleicht 2015 bei einer öffentlichen Versammlung [der Frauen gegen die staatliche Rentenungleichheit] getroffen habe, als er als Mackinlays Adjutant arbeitete … Ich habe nie Kontakt mit Guido Fawkes gehabt oder gesucht.”

Schmutzige Tricks und Rassismus

In dem Dokument wird behauptet, dass Gordon-Nesbitt von einem ungenannten Mitglied des Regionalvorstands Südost der Labour-Partei “verbal beschimpft” wurde.

Lokale Aktivisten behaupteten gegenüber The Electronic Intifada auch, dass Keith Veness – einer von Constantines Unterstützern – Gordon-Nesbitt mit der Begründung ablehnte, sie habe “nie eine Erklärung abgegeben, in der sie das iranische Regime verurteilt”. Gordon-Nesbitt ist iranischer Abstammung.

In einem Facebook-Chat leugnete Veness die Bemerkung nicht, erklärte aber, dass “der Widerstand gegen das mörderische Regime der Ayatollahs einen nicht zu einem Anti-Iraner macht”.

Gordon-Nesbitt wurde schließlich vom nationalen Verfassungsausschuss der Labour-Partei zugelassen. Ihre Wiederwahl als Kandidatin erfolgte jedoch erst kurz vor der Ankündigung der Parlamentswahlen 2019, so dass der örtlichen Partei nur wenig Zeit blieb, sich zur Wehr zu setzen.

Constantine hatte sich selbst als Kandidatin für ein drittes Mal im Jahr 2019 vorgeschlagen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte sie die örtliche Partei offenbar schon entfremdet – sie wurde mit 72 Prozent der Stimmen von Gordon-Nesbitt deutlich geschlagen.

Ein Screenshot des Dokuments zeigt die Facebook-Seite “Canterbury For Rosie”, die sich für eine Wahlabsprache mit den konkurrierenden Parteien einsetzt

In der Eingabe an die Forde-Untersuchung wird behauptet, dass Mitarbeiter der Labour-Partei den Wahlkampf 2019 in Thanet South systematisch untergraben haben, und zwar nicht nur durch E-Mails, in denen andere Kandidaten beworben wurden.

Die örtliche Partei, die Gordon-Nesbitt gewählt hatte, wurde daran gehindert, das Kommunikationssystem Organise der Labour Party zu nutzen. Thanet South “war daher 11 Monate vor der Wahl ohne wesentliche Organisationskapazität”, heißt es in dem Dokument.

Dadurch war die lokale Partei nicht in der Lage, E-Mails an ihre eigenen Mitglieder zu senden.

Die Abgeordnete Rosie Duffield aus Canterbury steht so weit rechts von der Labour-Partei, dass selbst der Vorsitzende des rechten Flügels, Keir Starmer, sie nicht zufrieden stellt.

Im Februar erzählte sie in einem Podcast des Telegraph, dass sie erwägt, zur Konservativen Partei überzulaufen.

“Es ist verlockend”, sagte sie über den Beitritt zur rechtsgerichteten Regierungspartei von Boris Johnson. “Sie waren wirklich nett.”

Einige Monate vor den Wahlen 2019 sagte Duffield, es sei “wahrscheinlich” richtig, dass die von Corbyn geführte Labour-Partei institutionell antisemitisch sei.

In der Forde-Untersuchungsvorlage wird behauptet, Duffields Team habe “in sozialen Medien und im Rundfunk empfohlen, dass die Menschen in Thanet und anderswo die Liberaldemokraten wählen sollten, wenn sie in der EU bleiben wollten. Sie wurde nicht dafür bestraft, dass sie effektiv die Opposition der Labour-Partei unterstützt hat.”

Die Ermutigung zur Stimmabgabe für andere Parteien verstößt gegen die Regeln der Labour-Partei und führt häufig zum Ausschluss von Linksradikalen.

Die Labour-Partei reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Übersetzt mit Deepl.com

