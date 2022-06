https://caitlinjohnstone.com/2022/06/22/lets-fight-ww3-over-lithuania-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/

Lasst uns den 3. Weltkrieg um Litauen führen: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Von Caitlin Johnstone

22. Juni 2022

Das Problem mit Antiimperialisten, die ihre ganze Zeit damit verbringen, das böse US-Imperium zu kritisieren, ist, dass es nicht annähernd genug von ihnen gibt.

Leute, die auf Kritik an den USA reagieren, indem sie über die Missetaten anderer Regierungen schwadronieren, sagen nur, dass man niemals die mächtigste Regierung der Welt aus irgendeinem Grund kritisieren sollte.

Hey, ich habe eine tolle Idee: Lasst uns den Dritten Weltkrieg wegen eines NATO-Landes beginnen, von dem die meisten Amerikaner nicht einmal wissen, dass es existiert.

Die Liberalen haben das Wort “Litauen” vor zehn Sekunden gelernt und sind bereit, Moskau deswegen zu bombardieren.

Wenn Sie an der Front sind und Ihr eigenes Leben riskieren, um für die Ukraine zu kämpfen und Russen zu töten, werde ich mir gerne Ihre Meinung dazu anhören, warum es keine Verhandlungslösung zur Beendigung dieses Krieges geben sollte. Ansonsten halten Sie die Klappe, Sie erbärmlicher Couch-Krieger.

Das Schlimmste an der Regierung von George W. Bush ist, dass sie nie beendet wurde.

Ich weiß nicht, wie es anderswo ist, aber hier in Australien ist es ziemlich einfach, den Durchschnittsbürger davon zu überzeugen, dass Assange nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden sollte, indem man einfach ein paar Fakten nennt. Der einzige Grund, warum das nicht mehr tun, ist, dass die Presse so viel Zeit damit verbracht hat, ihn zu verleumden, anstatt die Wahrheit zu sagen.

Das liegt vor allem daran, dass die westliche Mainstream-Presse nach den WikiLeaks-Enthüllungen über Hillary Clinton im Jahr 2016 so viel Zeit damit verbrachte, Assange aggressiv zu verleumden. Das hat die öffentliche Wahrnehmung dieses Themas mehr als alles andere geprägt. Sie waren unerbittlich, und sie waren abscheulich.

Deshalb macht es keinen großen Unterschied, wenn Mainstream-Publikationen die Verfolgung von Assange anprangern, nachdem sie ihn all die Jahre aggressiv verleumdet haben. Man kann einen Mann nicht zehntausend Mal verdammen und ihn dann einmal verteidigen, damit man sich an seine Verteidigung erinnert. Man kann nicht eine schwachsinnige Verleumdungsmeldung nach der anderen über Assange veröffentlichen:

Und dann erwarten, dass die Öffentlichkeit Leitartikel wie diesen einfach so hinnimmt:

Die Leute werden das nicht einfach akzeptieren, nachdem Sie sie jahrelang darauf konditioniert haben, dass sie Assanges Kopf auf einem Spieß haben wollen.

Wenn die Menschen die Fakten über die Verfolgung von Assange kennen, werden sie ihn mit überwältigender Mehrheit unterstützen. Wenn sie zwischen 2016 und 2019 nur die Mainstream-Nachrichten konsumiert haben, ohne sich wirklich mit dem Fall Assange zu befassen, werden sie ihn eher nicht unterstützen.

Das ist die Schuld der Medien. Zwischen 2016 und 2019 war die Verleumdung von Assange eine Möglichkeit, aktuellen und potenziellen Arbeitgebern der Mainstream-Medien zu zeigen, dass man alles, wirklich alles, tun würde, um das Imperium zu verteidigen. Es war eine großartige Möglichkeit, die eigene Karriere voranzutreiben, und viele taten dies.

Wenn die Presse tatsächlich daran arbeiten würde, eine informierte Bevölkerung zu schaffen, wie es ihre Aufgabe ist, dann gäbe es eine enorme Unterstützung für Assange. Der Grund dafür, dass dies nicht geschehen ist, liegt darin, dass ihre eigentliche Aufgabe genau das Gegenteil ist: zu manipulieren, zu täuschen und Propaganda zu betreiben.

Meiner Meinung nach kann man die westliche Mainstream-Presse gar nicht genug verachten. Sie pflastern den Weg zur Zerstörung und Dystopie genauso wie die Plutokraten und Politiker. Sie jammern, dass die Öffentlichkeit sie hasst, aber in Wirklichkeit hasst die Öffentlichkeit sie nicht genug.

Die Trump-Administration war eine lehrreiche Zeit, um zu beobachten, wie die “populistische Rechte” leicht manipuliert werden kann, um die Standardmaßnahmen der Republikaner wie das Scheitern des Iran-Abkommens, die Ermordung von Soleimani, die Verhaftung von Assange, das Aushungern von Venezolanern, das Scheitern von Versuchen zur Rettung des Jemen usw. zu verteidigen. Jedes Mal, wenn Trump eine außenpolitische Entscheidung getroffen hat, die der Bush-Regierung gut zu Gesicht gestanden hätte, habe ich MAGA-Leute in meinen Mitteilungen, die mir erklären, warum seine Aktion eigentlich gut war und dem Tiefen Staat geschadet hat. Buchstäblich jedes einzelne Mal, ohne eine einzige Ausnahme. Sie wurden die ganze Zeit an der Nase herumgeführt.

Die so genannte populistische Stimmung auf der amerikanischen Rechten wird genauso für die Ziele der Oligarchie und des Imperiums manipuliert wie die progressive Stimmung auf der so genannten amerikanischen Linken. Die ganze Sache unterliegt einer sehr aggressiven und sehr effektiven narrativen Kontrolle.

Es ist eine sichere Richtlinie, dass jede Bewegung, die die Menschen dazu drängt, sich einer der beiden politischen Mainstream-Parteien Amerikas anzuschließen, von oben bis unten kontrolliert wird. Wenn die Lösung für Amerikas Probleme darin besteht, für die Republikaner oder die Demokraten zu stimmen, ist es nicht wert, ihnen zuzuhören.

Deshalb neige ich dazu, ihre gesamte Bewegung abzulehnen, wenn ich sehe, wie Leute offensichtliche Lakaien des Imperiums wie Ron DeSantis als populistische Helden verteidigen und über Drag Queens und Transmenschen schwafeln, während wir uns dem Rand eines Atomkriegs nähern.

Alles, was man tun muss, um die linke Bewegung zu töten, ist, das Informations-Ökosystem mit so viel Verwirrung über sozialistische und antiimperialistische Themen zu überschwemmen, dass es unmöglich wird, ohne umfangreiche Nachforschungen eine klare Position dazu zu beziehen. Nur wenige sind bereit und in der Lage, dies zu tun.

Es ist leicht, sich zurückzulehnen und die Menschen dafür zu verurteilen, dass sie der Propaganda glauben und sich nicht in ausreichender Zahl für wirkliche Veränderungen einsetzen, aber wenn man sich die riesige Menge an ausgeklügelten Propagandamaßnahmen ansieht, die jedermanns Bild von der Welt verzerren, ist es sehr verständlich, dass es so viel Verwirrung gibt.

Solange nur eine kleine Minderheit von Menschen die Bereitschaft und die Fähigkeit hat, lange Stunden zu investieren, um zu verstehen, was vor sich geht, wird es ein Leichtes bleiben, die gesamte linke Bewegung in die Ohnmacht oder Komplizenschaft zu manipulieren. Es wird sich etwas sehr, sehr Großes ändern müssen. Übersetzt mit Deepl.com

