Lavrov puts spotlight on ‘impunity’ in Ukraine For years the West turned a blind eye to transgressions by the regime in Kiev, the Russian FM told the UN The current crisis in Ukraine was brought about by the West systematically covering up the crimes of political leaders in Kiev since the 2014 Maidan coup, the Russian Foreign Minister told the UN Security Council on Thursday.

Lawrow wirft Schlaglicht auf Straflosigkeit in der Ukraine

Lawrow wirft Schlaglicht auf Straflosigkeit in der Ukraine

22. September 2022

Der Westen hat jahrelang die Augen vor den Übergriffen des Regimes in Kiew verschlossen, sagte der russische Außenminister vor der UNO

Lawrow thematisiert “Straflosigkeit” in der Ukraine

Der russische Außenminister Sergej W. Lawrow spricht in der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über den Konflikt in der Ukraine, 22. September 2022. © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die derzeitige Krise in der Ukraine sei dadurch entstanden, dass der Westen die Verbrechen der politischen Führung in Kiew seit dem Maidan-Putsch 2014 systematisch vertuscht habe, sagte der russische Außenminister am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat.

Sergej Lawrow merkte an, dass “Straflosigkeit” ein guter Begriff für das sei, was in der Ukraine geschehe, und zwar nicht seit Februar, sondern seit 2014, als von den USA unterstützte Nationalisten und Neonazis die demokratisch gewählte Regierung gewaltsam stürzten. Niemand sei jemals für die Morde auf dem Maidan, die Verbrennung friedlicher Demonstranten in Odessa oder die Ermordung von Dissidenten verantwortlich gemacht worden.

In der Zwischenzeit werden Zivilisten im Donbass seit Jahren gnadenlos bombardiert und als Terroristen und sogar als Untermenschen bezeichnet, nur weil sie sich weigern, die Ergebnisse des Staatsstreichs zu akzeptieren und auf ihrem grundlegenden Menschenrecht bestehen, Russisch zu sprechen, so Lawrow weiter.

Die Ukraine hat sich endgültig in einen totalitären Nazi-Staat verwandelt.

Der russische Außenminister legte eine lange Liste von Menschenrechtsverletzungen durch Kiew vor, die von verschiedenen europäischen und weltweiten Menschenrechtsgruppen ignoriert wurden, von der “Verbrennung von Büchern wie in Nazideutschland” bis hin zum Einsatz von verbotenen “Blattminen” gegen Zivilisten in diesem Sommer.

“Solche Schandtaten wurden möglich und bleiben ungestraft, weil die USA und ihre Verbündeten mit dem Einverständnis der internationalen Menschenrechtsinstitutionen die Verbrechen des Kiewer Regimes seit acht Jahren systematisch vertuschen und ihre Politik gegenüber [dem ukrainischen Präsidenten Wladimir] Zelenski auf dem bekannten amerikanischen Prinzip basieren: Er mag ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn”, sagte Lawrow.

Damit bezog er sich auf ein apokryphes Zitat, das Präsident Franklin Delano Roosevelt zugeschrieben wird und sich entweder auf Anastasio Somoza in Nicaragua oder Rafael Trujillo in der Dominikanischen Republik beziehen soll – beides von den USA unterstützte Diktatoren.

Lawrow warf den ukrainischen Streitkräften außerdem vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen, und erklärte, Russland und die Donbass-Republiken kämpften gegen die “westliche Militärmaschinerie” in der Ukraine, wobei die USA und ihre Verbündeten gefährlich nahe daran seien, sich offen an dem Konflikt zu beteiligen.

Moskau habe Beweise dafür vorgelegt, dass der Westen versucht habe, die Ukraine in einen Vorposten zu verwandeln, der die Sicherheit Russlands bedrohen könnte, sagte Lawrow vor der UNO. “Ich kann Ihnen versichern, dass wir das nicht zulassen werden”. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...