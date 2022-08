Layan al-Shaer, 10, wird das 48. palästinensische Opfer des dreitägigen israelischen Angriffs

Layan Al-Shaer aus Khan Yunis im Süden des Gazastreifens wurde am Dienstag in das Al-Makassed-Krankenhaus im besetzten Ostjerusalem verlegt, da sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, Layan sei von einem Schrapnell getroffen worden, das lebenswichtige Bereiche ihres Gehirns beschädigt habe.

Medizinischen Quellen zufolge befinden sich mehrere der Verwundeten in einem kritischen Zustand, und die Zahl der Todesopfer wird wahrscheinlich noch steigen.

Ein 10-jähriger Palästinenser ist im al-Makassed-Krankenhaus im besetzten Ost-Jerusalem gestorben, nachdem er während der israelischen Bombardierung des Gazastreifens am Wochenende schwere Verletzungen erlitten hatte.

Layan al-Shaer aus Khan Younis, im Süden des Gazastreifens, wurde am Dienstag nach al-Makassed verlegt, da sich ihr Gesundheitszustand aufgrund einer Kopfverletzung verschlechterte.

Sie ist das 48. palästinensische Opfer des israelischen Militärangriffs auf den Gaza-Streifen, darunter vier Frauen und 17 Kinder.

Weitere 360 Palästinenser, darunter 151 Kinder, wurden verwundet, und einige schweben weiterhin in Lebensgefahr.

Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, Shaer sei von einem Schrapnell getroffen worden, das lebenswichtige Bereiche ihres Gehirns beschädigt habe.

Am 5. August startete Israel einen dreitägigen Angriff auf den Gazastreifen, bevor am 7. August um 23:30 Uhr Ortszeit eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft trat.

Sowohl Israel als auch die palästinensische Bewegung Islamischer Dschihad, das Hauptziel der israelischen Operation, beanspruchten den Sieg für sich.

Am 9. August wurden im besetzten Westjordanland vier Palästinenser durch israelisches Feuer getötet, darunter der ranghohe Widerstandskämpfer Ibrahim al-Nabulsi und zwei Kinder, Hussain Jamal Taha, 16, und Moamen Yasin Jaber, 17.

Seit Anfang des Jahres haben die israelischen Streitkräfte nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mehr als 130 Palästinenser getötet, darunter mindestens 34 Kinder.

Die Palästinensische Autonomiebehörde warnte am Dienstag, dass die Fortsetzung der “israelischen Aggressionen” “die Region in Brand setzen und Verwüstung anrichten” werde, “deren schwerwiegende Folgen niemand ertragen kann”. Übersetzt mit Deepl.com

