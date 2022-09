‘Leading from behind’: Is Washington at war with Moscow? Though Washington insists that it is not interested in a direct military conflict with Moscow, the latter claims that the US is, in fact, directly involved. But who is telling the truth? On 8 September, US Secretary of State Antony Blinken appeared in Kyiv on an unannounced visit.

‘Leading from behind’: Befindet sich Washington im Krieg mit Moskau?

von Ramzy Baroud

September 17, 2022

Obwohl Washington darauf besteht, dass es nicht an einem direkten militärischen Konflikt mit Moskau interessiert ist, behauptet Moskau, dass die USA in der Tat direkt involviert sind. Doch wer sagt die Wahrheit?

Am 8. September erschien US-Außenminister Antony Blinken zu einem unangekündigten Besuch in Kiew. Im Gepäck hatte er die Zusage eines weiteren Militär- und Finanzpakets in Höhe von fast 3 Milliarden Dollar, hauptsächlich für die Ukraine, aber auch für andere osteuropäische Länder. Einem Bericht der New York Times vom Mai zufolge hat die finanzielle Unterstützung der USA für die Ukraine 54 Milliarden Dollar überschritten.

Auf der Finanzierungsplattform von Devex heißt es: “Ein relativ kleiner Prozentsatz dieser Mittel ist für humanitäre Zwecke bestimmt.” Dieselbe Quelle gibt auch an, dass der Gesamtbetrag der hauptsächlich militärischen Hilfe, die der Westen der Ukraine zwischen dem 24. Februar und dem 16. August zur Verfügung gestellt hat, die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.

Damit ein solch massives militärisches Arsenal funktionieren kann, sind Legionen von Militärexperten, Ausbildern und Ingenieuren erforderlich. Das jüngste Paket Washingtons umfasst Hunderte von Millionen Dollar an Militärhilfe, z. B. weitere hochmobile Artillerieraketensysteme (HIMARS).

Und es wird noch mehr kommen. Laut Blinken: “Präsident Biden … wird das ukrainische Volk so lange unterstützen, wie es nötig ist.”

Die Russen machen sich jedoch keine Illusionen darüber, dass sich die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine auf bloße Waffenlieferungen beschränkt oder nur finanzielle Transaktionen umfasst. Am 2. August beschuldigte das russische Verteidigungsministerium die USA, “direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt” zu sein. In der Erklärung des Ministeriums wurde ein Eingeständnis des stellvertretenden Leiters des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Vadym Skibitsky, zitiert, der gegenüber The Telegraph erklärte: “Washington koordiniert die Angriffe mit HIMARS-Raketen.”

Es ist nicht das erste Mal, dass Russland den USA eine direkte Beteiligung an dem Krieg vorwirft. Bereits am 25. März erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, der Westen habe Russland den “totalen Krieg” erklärt. In diesem Fall bezog sich Moskaus Spitzendiplomat auf jeden Aspekt dieses “echten hybriden Krieges”, einschließlich beispielloser Sanktionen, die Russlands Wirtschaft und den Willen seiner Streitkräfte brechen sollten. Seitdem hat das westliche Embargo der USA gegen Russland die Zahl von 10.000 Sanktionen überschritten, eine in modernen Konflikten noch nie dagewesene Zahl.

Auch die Art des amerikanischen Engagements in diesem Krieg hat sich seitdem geändert. Die Art der Waffen, die Kiew zunächst von Washington zur Verfügung gestellt wurden, wandelte sich schnell von Defensivwaffen mit begrenzter Reichweite zu Offensivwaffen mit Artilleriesystemen mit großer Reichweite, darunter HIMARS und M270.

Ein Großteil des US-Engagements lässt sich mit gesundem Menschenverstand nachvollziehen. Nehmen wir den Bericht von Politico vom 29. August, in dem behauptet wird, dass: “Seit den ersten Tagen des Krieges hat Kiew die Initiative ergriffen, als Raketenangriffe und mysteriöse Explosionen die russische Flotte in Mitleidenschaft zogen, mehrere Schiffe versenkten … und die auf der Krim stationierte Luftwaffe in einem dramatischen Angriff in diesem Monat zerstörten.” Wenn diese Angaben zutreffen, ist es schwer vorstellbar, dass ein solcher Erfolg von einer, wie von Politico selbst beschrieben, “kleinen ukrainischen Marine” erzielt worden sein soll.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat zwei abtrünnige Gebiete in der Ostukraine anerkannt – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Wenn amerikanische Waffen von amerikanischen Militärexperten bereitgestellt und bedient werden und wenn die Bewegungen der russischen Streitkräfte durch amerikanische Satellitenkoordinaten überwacht werden, sollte man leicht zu dem Schluss kommen, dass die USA tatsächlich in einen direkten Krieg mit Russland verwickelt sind. Dieses Argument wird durch die Tatsache gestärkt, dass die USA ihre gesamte Erfahrung in der Wirtschaftskriegsführung, die sie gegen den Irak, Kuba und andere Länder eingesetzt haben, nutzen, um die russische Wirtschaft zu zerstören.

Aber warum weigern sich die USA zu akzeptieren, dass sie sich in einem direkten Krieg gegen Russland befinden?

Mehrere aufeinander folgende US-Regierungen haben die Kunst perfektioniert, sich in militärische Konflikte einzumischen, ohne eine solche Erklärung abzugeben. Während die USA ab Mitte der 1950er Jahre ihren langwierigen Krieg in Vietnam führten, waren sie an vielen anderen militärischen Konflikten beteiligt, die meist geheim gehalten wurden. Zu diesen nicht erklärten Kriegen gehörten die geheimen Bombenangriffe der Nixon-Regierung in Kambodscha, bei denen schätzungsweise 100 000 Menschen ums Leben kamen.

Um die Befugnis des Präsidenten zur Führung von Kriegen ohne Unterrichtung des Kongresses zu beschneiden, verabschiedete der US-Kongress 1973 die War Powers Resolution, auch bekannt als War Powers Act. Trotz eines Vetos des Präsidenten gelang es einer Zweidrittelmehrheit im Kongress, die Resolution als Gesetz zu verabschieden. Dennoch fanden aufeinanderfolgende Regierungen Wege, das Gesetz zu umgehen, einschließlich der Beteiligung der USA an der Bombardierung Jugoslawiens im Jahr 1999 und erneut am Krieg der USA gegen Libyen im Jahr 2011.

Gerade in Libyen wurde der Ausdruck “von hinten führen” häufig verwendet. Die Amerikaner schienen einen brillanten Weg gefunden zu haben, um einen Krieg zu führen und gleichzeitig seine kostspieligen politischen Folgen zu vermeiden. Auf diese Weise konnte der ehemalige US-Präsident Barack Obama in mehrere Kriege gleichzeitig verwickelt sein, ohne als Interventionist oder kriegstreiberischer Präsident zu gelten.

Um das Ausmaß von Amerikas laufenden, nicht erklärten Kriegen zu verstehen, sollten Sie sich diesen Bericht von The Intercept vom 1. Juli ansehen, der die Daten mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes erhalten hat. Dies war “die erste offizielle Bestätigung, dass mindestens 14” militärische Operationen – bekannt als 127e-Programme – im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2020 aktiv waren, und dass zwischen 2017 und 2020 US-Kommandos 23 separate Operationen durchführten.

Selbst wenn die USA in direkte Kampfhandlungen gegen Russland verwickelt werden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Kriegserklärung also nahezu gleich null. Daher lässt sich das Ausmaß der US-Beteiligung nur anhand von Beweisen vor Ort feststellen.

Ob man es nun “Führung von hinten”, “Stellvertreterkrieg” oder “hybrider Krieg” nennt, Washington ist in jedem Fall eine Partei in dem verheerenden Krieg in der Ukraine, die einen hohen Preis für Washingtons Wunsch zahlt, die einzige Supermacht der Welt zu bleiben. Übersetzt mit Deepl.com



