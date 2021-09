Der Löffel ist mächtiger, als das Schwert (Latuff)



Lehren aus der Flucht der palästinensischen politischen Gefangenen

von Haidar Eid

24. September 2021

Die Flucht von sechs Gefangenen aus dem israelischen Gilboa-Gefängnis eröffnete Wege zu neuen Welten jenseits der von der israelischen Apartheid und ihrer barbarischen Politik errichteten Mauern.

Welche Lehren haben wir, die Palästinenser, aus dem erfolgreichen Gefängnisausbruch von sechs politischen Gefangenen Anfang des Monats gezogen? Dieser Gefängnisausbruch hat Israels “mythisches” Sicherheitssystem in die Knie gezwungen. Alle Palästinenser, ob sie nun in den 1967 besetzten Gebieten leben, ob sie Israels Bürger dritter Klasse sind oder ob sie in elenden Flüchtlingslagern und im Exil leben, erlebten zwei Wochen lang eine “imaginäre Freiheit”, die von den Gefangenen geschaffen wurde. Sie fühlten sich als vollwertige Menschen und hatten das Gefühl, dass sie diese (ungerechte) Welt verändern können.

Die Heldentat selbst hat es geschafft, einen Mythos zu zerstören und eine neue Realität zu schaffen: die erste ist, dass Israels Sicherheit unantastbar ist, und die zweite, dass die Palästinenser einen entschlossenen Willen zur Freiheit haben. Unserer Gerechtigkeitsliga ist es gelungen, das gesamte zionistische Projekt und das, wofür es steht, nämlich Siedlerkolonialismus und Apartheid, zu demütigen. Daher die Euphorie unter den Palästinensern und Arabern und der Zustrom an Unterstützung aus den ehemals kolonisierten Nationen und anderen Freiheitsliebenden.

Sie haben uns dazu gebracht, in einem “Als-ob”-Zustand zu leben, der Wege zu neuen Welten jenseits der von der israelischen Apartheid und ihrer barbarischen, unmenschlichen Politik errichteten Mauern eröffnet. Paulo Freire hätte es “ungetestete Machbarkeit” genannt, eine ausgefeilte Philosophie der Hoffnung, die marginalisierte Gruppen dazu auffordert, ihre “Grenzsituationen” zu überwinden – d. h. die Beschränkungen, die unserer Menschlichkeit durch den Zionismus auferlegt werden – und, was noch wichtiger ist, wie man diese feindseligen Bedingungen in einen Raum für kreative Experimente von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit verwandeln kann. Kurz gesagt: sich zu emanzipieren! Von Freire wissen wir auch, dass jedes Handeln in der Welt notwendigerweise die Welt, wie wir sie kennen, verändert, und dass diese Veränderung der Welt die Art und Weise beeinflusst, wie wir danach in ihr handeln. In diesen Prozess einzutreten, ist der Weg, wie Individuen lernen, Subjekte zu werden, die in einer dynamischen, offenen Welt handeln, anstatt passive Objekte zu bleiben, auf die lediglich in geschlossenen, unveränderlichen Systemen eingewirkt wird, wie es uns das Apartheid-Israel, das weiße Südafrika und das Amerika von Jim Crow vor ihm glauben machen wollen. Dies ist die Vision der sechs Gefangenen, wie wir, kolonisierte Palästinenser, die Unterwerfung unter die jüdische Vorherrschaft überwinden können.

Was wir von diesen Helden gelernt haben, ist, dass es bei den Ideen der Befreiung nicht um statische Weltanschauungen geht, sondern auch darum, die Welt zu verändern, dass Apartheid und Siedlerkolonialismus selbst mit dem kleinsten verfügbaren Werkzeug besiegt werden können: einem Löffel!

Vergessen Sie “The Shawshank Redemption”, “Prison Break” und “The Great Escape” … es ist zweifelhaft, dass die sechs Helden von diesen Filmen überhaupt gehört haben. Sie haben keine weiße Haut, keine blonden Haare und auch keinen Minderwertigkeitskomplex (schwarze Haut, weiße Masken). Sie sind vielmehr palästinensische Gefangene, Flüchtlinge, denen die Welt den Rücken zugekehrt hat und die den Preis für ein Pogrom zahlen müssen, das vor mehr als 75 Jahren in Europa begangen wurde! Sie wurden von nicht-jüdischen Müttern geboren! Was wir von diesen Helden gelernt haben, ist, dass es bei den Ideen der Befreiung nicht um statische Weltanschauungen geht, sondern auch darum, die Welt zu verändern, dass Apartheid und Siedlerkolonialismus selbst mit dem kleinsten verfügbaren Werkzeug besiegt werden können: einem Löffel!

Der Schock, ja sogar das Entsetzen, das in fast allen israelischen Medien zum Ausdruck kommt, spiegelt den tief verwurzelten Rassismus der zionistischen Ideologie und ihren Einfluss auf das Denken der einfachen Israelis wider, die indoktriniert werden, dass sie Anspruch auf bestimmte Privilegien haben, die den “Nichtjuden”, die völlig entmenschlicht und dämonisiert werden, verwehrt werden müssen. Ein israelischer Schriftsteller warnte, dass: “Die Flucht hat [bei den Palästinensern] einen Übergang von Depression zu Euphorie verursacht – und jeder Psychologe weiß, dass dies eine instabile Situation schafft!” Wie das unmenschliche Apartheidsystem vor ihm ist auch das israelische Apartheidsystem nicht in der Lage, das Leiden der Palästinenser und die Art der Unterdrückung der Menschen im historischen Palästina zu verstehen. Zakaria Zubeidi, einer der sechs wieder gefangenen Gefangenen, sagt zu ihnen:

Was erwartet ihr von einem Menschen, dessen Vater ihr ausgehungert habt, indem ihr ihn daran gehindert habt, seinen Beruf als Lehrer auszuüben, dessen Mutter ihr dann vor seinen Augen getötet habt, erschossen von einem Scharfschützen; dessen Bruder und dessen beste Freunde ihr getötet habt, zusammen mit 370 Söhnen und Töchtern eines Flüchtlingslagers, die auf einem Quadratkilometer zusammengepfercht sind?!

Was erwarten Sie von einem Menschen, dessen Familie Sie zusammen mit seinem Volk vertrieben und dessen Rechte Sie auf das Schärfste unterdrückt haben, während Sie ihn zwanzig Mal verhaftet und jedes Mal gefoltert haben, so dass er in der Blüte seiner Jugend körperlich behindert war?

In den oben erwähnten Filmen gelingt es den Ausbrechern, in die Freiheit zu gelangen, weil die Welt außerhalb der Gefängnismauern einladend ist, während es sich im Falle der Palästinenser um dieselbe rassistische Welt des Siedlerkolonialismus handelt. Kein Wunder also, dass der verstorbene Palästinenser Mahmoud Darwish in einem seiner schmerzhaften Gedichte fragt: “Wohin sollen die Vögel nach dem letzten Himmel fliegen?” Übersetzt mit Deepl.com

