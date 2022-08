https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-rights-group-chief-arrested



Khaled Quzmar, Generaldirektor von Defense of Children International – Palestine, vor dem Lincoln Memorial in Washington, DC (Twitter/DCIPalestine)



Leiter einer palästinensischen Menschenrechtsgruppe vom israelischen Geheimdienst verhaftet



Israel setzt sein hartes Vorgehen gegen sechs Menschenrechtsorganisationen fort, die angeblich den Terrorismus unterstützen. Die UN und die EU-Staaten weisen diese Anschuldigungen zurück

Von MEE-Mitarbeitern



21. August 2022

Der israelische Geheimdienst hat den Leiter einer prominenten palästinensischen Menschenrechtsgruppe verhaftet, während die Razzien gegen eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen weitergehen.

Khaled Quzmar, Generaldirektor von Defense of Children International – Palestine (DCIPalestine), wurde am Sonntag vom Geheimdienst Shin Bet in Gewahrsam genommen, wie die Organisation in einem Tweet mitteilte.

“Quzmar erhielt um 14:25 Uhr Ortszeit einen Anruf von einem Shin Bet-Agenten, der ihn zu einem Verhör vorlud. Kurz darauf begab er sich zur israelischen Militärbasis Ofer”, schrieb die Organisation.

“Ein Augenzeuge auf dem Militärstützpunkt Ofer sah, wie Quzmar gegen 15.20 Uhr auf das Gelände des Shin Bet eskortiert wurde. Quzmar durfte nicht von einem Rechtsbeistand begleitet werden.”

Später hieß es, dass Quzmar nach zwei Stunden Gewahrsam wieder freigelassen wurde.

Die Verhaftung ist nur der jüngste Schritt in einer Kampagne, die Israel gegen eine Reihe von palästinensischen Menschenrechtsorganisationen in den besetzten palästinensischen Gebieten führt.



Niederschlagung von Menschenrechtsgruppen

Sechs Menschenrechtsgruppen – die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, das Bisan Center for Research and Development, die Union of Agricultural Work Committees und die Union of Palestinian Women Committees sowie DCIPalestine – wurden im Oktober 2021 von Israel als “terroristische Organisationen” eingestuft und werden seither verstärkt kontrolliert.

Viele dieser Organisationen wurden von EU-Ländern finanziell unterstützt.

Zuvor hatte Al-Haq am Sonntag getwittert, dass sein Direktor einen Drohanruf von einem israelischen Geheimdienstmitarbeiter wegen seiner Arbeit erhalten habe.

Nach Angaben von Al-Haq wurde Shawan Jabarin vom Shin Bet zum “Verhör” vorgeladen, während der Anrufer “mit Gefängnis und anderen Maßnahmen drohte, falls Al-Haq seine Arbeit fortsetzt”.

Am Freitag führte Israel Razzien in den Büros von Menschenrechtsgruppen im Westjordanland durch und schloss sie gewaltsam, wobei Soldaten Gegenstände beschlagnahmten. Auch die Büros der Union of Health Workers Committees, die nicht als terroristische Organisation eingestuft wurde, wurden durchsucht.

Die sechs so bezeichneten Gruppen haben den Vorwurf des “Terrorismus” zurückgewiesen, und ihre Schließung wurde sowohl von den Vereinten Nationen als auch von Menschenrechtsorganisationen kritisiert.

Die Außenministerien Belgiens, Dänemarks, Frankreichs, Deutschlands, Irlands, Italiens, der Niederlande, Spaniens und Schwedens erklärten, Israel habe es versäumt, ihnen “substanzielle Informationen” zu den Anschuldigungen zu liefern, und versprachen, in Ermangelung von Beweisen weiter mit den Gruppen zusammenzuarbeiten.

Wir sind zutiefst besorgt über die Razzien, die am Morgen des 18. August stattfanden und Teil einer besorgniserregenden Einschränkung des Raums für die Zivilgesellschaft” in dem Gebiet sind”, erklärten sie am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung. Übersetzt mit Deepl.com

“Diese Aktionen sind nicht akzeptabel.”

