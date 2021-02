Les bornes sont dépassées Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Les bornes sont dépassées

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 24 février 2021

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/die-grenze-ist-ueberschritten-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Vu que grâce à la campagne de propagande d’Israël, toute critique a été réduite au silence, que particulièrement les Juifs critiques ont été dénigrés en tant qu’antisémites ou comme personnes qui ont la « haine de soi et crachent dans la soupe » et que les médias en particulier se sont de plus en plus rendus coupables de ce rabattage, les bornes ont été honteusement dépassées dans un article du journal Süddeutsche Zeitung (SZ) du 9 février 2021. Le président du Conseil central des Juifs d’Allemagne y a été interviewé par trois journalistes du SZ (Joachim Käppner, Ronen Steinke und Annette Zoch). https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-josef-schuster-zentralrat-interview-1.5200923?reduced=true

Sous le titre « Israel ist unsere Lebensversicherung » (Israël est notre assurance-vie), ils ont laissé libre cours aux déclarations choquantes et sans empathie de Schuster, sans lui poser de questions substantielles ou critiques. Ces trois journalistes « choisis » étaient apparemment prédestinés à créer une ambiance agréable pour le président du Conseil central. Rien ne devait perturber la joie à la perspective des festivités pour les 1700 ans des Juifs en Allemagne. Rien ne devait ternir l’éclat que les Juifs ont donné à la culture allemande. On prend douloureusement conscience de cette perte quand on voit les représentants juifs actuels, comme Josef Schuster qui en est un exemple dissuasif. Cet interview montre parfaitement la façon de dépasser la limite du supportable : la glorification inqualifiable de « l’État juif » en tant « qu’assurance-vie » pour tous les Juifs.

Poste de défense d’Israël

Non, lui qui fait l’éloge de la démocratie, et qui pense qu’en principe on peut tout dire, est tout de suite prêt à contrecarrer cette exigence. Qui donc était intervenu au Musée juif de Berlin et a déclenché l’affaire qui a abouti à la démission de l’intellectuel respecté Peter Schäfer ? Son délit : il avait rencontré un diplomate iranien – ou bien la critique d’un tweet provenant du Musée juif, indirectement dirigé contre le décret au sujet du BDS. Monsieur Schuster, n’était-ce pas une bonne chose d’avoir un Musée juif ouvert qui n’hésitait pas à aborder des questions controversées ? Non, ce M. Schuster, trouve que les “arguments de la communauté juive” sont très peu pris en compte. Oh, si seulement il en était ainsi ! N’est-ce pas exactement le contraire ? Le Conseil central se mêle de tout et voit constamment de l’antisémitisme quand Israël est critiqué. Aussi toujours présent comme poste de défense : le commissaire à l’antisémitisme du gouvernement fédéral qui est entièrement du même côté, unilatéralement au détriment du gouvernement allemand et unilatéralement pour « l’État juif » et sa politique plus que digne de critique.

https://www.tagesspiegel.de/kultur/peter-schaefer-geht-nach-kritik-direktor-des-juedischen-museums-berlin-tritt-zurueck/24459034.html

Je suis très consternée de voir comment une politique d’apartheid et d’occupation contraire au droit international et qui renie impitoyablement le droit des Palestiniens à une vie libre et sans occupation illégale, est menée ici en synergie avec le gouvernement. Comment peut-on considérer “Israël comme notre assurance-vie”, surtout compte tenu de l’Holocauste, de l’expulsion et de l’extermination ? Un État qui, depuis sa création, mène cette même politique d’expulsion et de nettoyage ethnique ! Quand on lit les réponses de Schuster, on pourrait vraiment croire qu’il y a d’abord « l’État juif » et après, le reste du monde qui doit s’écraser et se taire quand il s’agit de la dénonciation de ces crimes. Rien que pour cette raison, le boycott total de « l’État juif » est si dangereux à son avis, car son efficacité pacifique le rendrait imbattable.

Pire a été la réponse de Schuster à la question si cet État devait renoncer aux droits civiques des Juifs d’être pour toujours la majorité du peuple de l’État et si cette exigence était déjà antisémite ? Schuster répondit qu’Israël avait le droit de se définir comme « État juif ». Et cela signifie pour lui qu’il y ait une majorité juive. La revendication d’un droit au retour de tous les réfugiés palestiniens est aussi impensable pour lui, sinon « il n’y aurait justement plus cet État juif Israël ». N’est-il pas légitime, M. Schuster, de réclamer ce droit légal au retour? Non, ce M. Schuster considère cette revendication comme antisémite, car elle détruirait l’existence d’Israël en tant « qu’État juif ». Alors bien sûr, je me demande si l’on peut soutenir un tel État et son droit à l’existence. Non et encore non ! Cet État a depuis longtemps transgressé toutes les règles et limites démocratiques, seulement pour soutenir son « droit divin exclusif sur la Terre promise », souligné en plus par un vrai mur d’apartheid. Schuster déforme donc tous les faits et continue de pointer du doigt la campagne du BDS, qui finirait par éliminer « l’État juif » comme «assurance-vie pour tous les Juifs. Le mouvement est donc une campagne antisémite et non une opinion, car l’antisémitisme est un crime. Pour M. Schuster, c’est aussi simple que cela !

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestinian-right-return-legal-key-undoing-zionist-conquest

Israël fait tirer tous azimuts

Le président du Conseil central tire tous azimuts et contre les écrivains intellectuels comme Achille Mbembe qui s’est engagé pour le mouvement BDS, il réclame l’annulation de l’invitation. À l’École des Beaux-Arts de Berlin, une étudiante israélienne a été privée de financement pour un projet critique envers Israël intitulé « School for unlearning Zionism». Il y a eu par la suite des plaintes justifiées que de jeunes Israéliens viennent dans une Allemagne soi-disant ouverte et qu’on leur interdise de discuter du sionisme. Bien sûr, Schuster contredit et prétend ne rien interdire mais il déclenche délibérément ces mécanismes avec sa politique et celle du lobby pro-israélien qui mènent à de nombreuses annulations d’invitation, des réponses négatives et, dans le pire des cas, même à des licenciements. Il exige surtout une « certaine sensibilité » quand il s’agit de « l’État juif ».

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestinian-right-return-legal-key-undoing-zionist-conquest

https://www.domradio.de/themen/judentum/2020-05-20/antisemitismusbeauftragter-der-kritik-unterstuetzung-vom-zentralrat-der-juden-fuer-felix-klein

N’est pas en contradiction avec l’égalité de traitement que vous réclamez pour les relations avec Israël ? Parce que cet État d’apartheid doit enfin être traité selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent à une démocratie. Loin de là, cette « théocratie juive » est traitée de manière « particulière », après les crimes de l’Holocauste. On tolère de cet État tous les délits et tous les crimes et on l’aide même activement à les commettre.

https://www.middleeasteye.net/opinion/why-calling-israel-apartheid-state-not-enough

C’est devenu particulièrement embarrassant lorsque Schuster a été interrogé sur l’AfD et ses relations avec les Juifs et « l’État juif ». Il n’a rien voulu savoir à ce sujet et a déclaré que l’AfD n’était pas un « allié » et il a banalisé le groupe des « Juden in der AfD » (Juifs dans l’AfD)

https://www.aljazeera.com/opinions/2020/1/2/israel-a-model-for-the-far-right

https://www.middleeasteye.net/opinion/pro-zionism-and-antisemitism-are-inseparable-and-always-have-been

Et là, Schuster est peu digne de foi : je me souviens encore très bien qu’il a été l’un des premiers à réclamer une « limite supérieure » pour les réfugiés. Toutes les thèses de l’AfD sont en grande partie en accord avec la politique de « l’État juif », celle de la répression des minorités et celle de la haine envers les Musulmans. Cette politique d’Israël avec laquelle le Conseil central des Juifs se solidarise ressemble tellement à celle de l’AfD que toutes les affirmations contraires sont plus qu’invraisemblables et même carrément mensongères.

https://www.tagesspiegel.de/politik/fluechtlinge-in-deutschland-zentralrat-der-juden-fordert-obergrenzen/12625842.html

Les Musulmans sont les plus menacés

C’est précisément ce président du Conseil central qui, avec ses tentatives d’intimidation et ses déclarations, a massivement contribué à faire apparaitre les jeunes Musulmans comme radicalisés dangereux dans le même camp que les extrémistes de droite. https://www.sueddeutsche.de/politik/nach-anti-israelischen-demos-zentralrat-der-juden-warnt-vor-antisemitismus-in-moscheen-1.3794820

Dans ce contexte, on oublie toujours que ce sont les extrémistes de droite qui représentent la plus grande menace pour nous tous. Les Musulmans sont le groupe de la population le plus menacé et devraient enfin recevoir la protection à laquelle ils ont droit mais qu’on leur refuse toujours. Non, ce ne sont pas eux qui sont les « dangereux » mais ceux qui sont « en danger ». L’évidence avec laquelle une vie juive en Allemagne est exigée s’applique tout autant à une vie musulmane en Allemagne, mais une grande partie de la population majoritaire allemande ne semble pas encore en avoir pris conscience. Et les médias n’y sont pas pour rien. Les citoyens juifs n’empêchent-ils pas eux-mêmes qu’on les accepte comme une partie « normale » de la population quand ils citent sans cesse l’État d’Israël en exemple remarquable ou bien croient-ils, en tant que descendants des victimes, devoir constamment souligner le fardeau de l’Holocauste ? Sans empathie pour la souffrance des autres, des occupés et des dépossédés, ils ne sont pas dignes de foi. Alors qu’ici on fait l’éloge d’Israël comme exemple remarquable pour la vaccination contre le Corona avec le vaccin BioNtech principalement développé en Allemagne, on continue à se taire sur le « cadeau immoral » que l’Allemagne a rendu possible avec son deal alors qu’ici nous sommes confrontés à un manque de vaccins ou à une marque de vaccin non désirée. S’il arrivait vraiment à l’avenir que nous adoptions également le modèle israélien du « passeport vert de vaccination » comme ticket d’entrée dans une vie normale, la vaccination obligatoire serait alors introduite par la petite porte. Le résultat de cette campagne dans « l’État juif » est qu’il y a déjà des vaccinations de mineurs car le pays est inondé de vaccins alors qu’on en prive les Palestiniens, ce qui souligne une fois de plus la véritable politique de cet « État juif ». A mon avis, il ne manquait dans l’interview de Schuster que de la publicité pour « l’assurance-vie des Juifs » sous forme de voyages de vaccination dans « l’État juif », mais cela est déjà propagé dans certaines communautés juives.

https://www.hrw.org/news/2021/01/17/israel-provide-vaccines-occupied-palestinians

Notre objectif démocratique commun doit donc être de critiquer le traitement des Palestiniens par Israël, de dénoncer les violations du droit international et d’exiger le droit au retour dans leur patrie pour tous les Palestiniens, de soutenir le mouvement absolument légitime de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) et de s’opposer aux tentatives de criminaliser les militants et leurs activités. Pour la liberté d’expression, justement en cette période de Corona, il faut faire preuve de solidarité envers les Palestiniens et sortir de la position partiale pro-israélienne de l’Allemagne. Ce n’est pas l’occupant qui a le droit de se défendre, mais c’est l’occupé qui résiste contre cette occupation. Si l’Europe et l’Allemagne continuent de garder le silence sur ce sujet et veulent refuser ce droit, il faut s’y opposer. Alors qu’on est prompt à recourir à des sanctions contre la Russie, quand il s’agit des relations avec « l’État juif », ce sujet est antisémite et tabou. Pourquoi est-on aux petits soins de Navalny, le « critique du Kremlin » fasciste qui mériterait en fait une accusation beaucoup plus sévère pour « haute trahison » après ses rencontres avec des services de renseignements étrangers ? Jusqu’à présent, les vraies preuves de culpabilité des auteurs de son empoisonnement manquent encore. La Russie attend jusqu’à maintenant une coopération dans cette affaire, pourquoi ? Pourquoi le vaccin Spoutnik V, hautement efficace d’après le magazine britannique renommé The Lancet, n’est-il pas approuvé en Allemagne et dans l’UE ? Pourquoi ne pas s’engager pour des milliers de militants pour la paix palestiniens comme Issa Amro qui sont condamnés à de longues peines de prison sans justification ? Si ce sont les « valeurs occidentales » constamment invoquées, elles sont aussi mensongères et hypocrites que toute la politique occidentale !

https://mondoweiss.net/2021/02/pressure-mounts-on-state-dept-if-novalny-deserves-support-why-not-issa-amro/

Notre politique étrangère est maintenant devenue une dangereuse rhétorique de guerre froide, soutenant des forces qui veulent précisément promouvoir cette division et cette hostilité envers la Russie ou la Turquie, dans la guerre par procuration pour les « valeurs des États-Unis et de l’OTAN », du monde soi-disant libre, mais qui, en dernière conséquence, conduisent à la non-liberté. Les bornes sont dépassées !

