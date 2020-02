Solche „Demokraten“ fehlen bei uns!

Levin, Lowenthal Lead Letter with 100+ Dems Opposing President’s „Peace Plan“ Reps. Andy Levin (MI-09) and Alan Lowenthal (CA-47) led a letter signed by 107 House Democrats expressing disapproval of the White House’s deeply flawed proposal for peace between Israelis and Palestinians. The letter reads: „A U.S.

Levin, Lowenthal Leitgedanken Brief (Lead Letter) mit über 100 Demokraten gegen den „Friedensplan“ des Präsidenten

7. Februar 2020

Pressemitteilung

Vertreter. Andy Levin (MI-09) und Alan Lowenthal (CA-47) führten einen Brief an, der von 107 Demokraten des Repräsentantenhauses unterzeichnet wurde und in dem sie ihre Missbilligung über den zutiefst fehlerhaften Friedensvorschlag des Weißen Hauses zwischen Israelis und Palästinensern zum Ausdruck brachten.

Der Brief lautet:

„Ein US-Vorschlag, der die einseitige Annexion fördert und eine echte Zwei-Staaten-Lösung über Bord wirft, ist schlecht für Israel, für die gemeinsamen Werte, die die Beziehungen zwischen den USA und Israel historisch untermauert haben, und für den Zwei-Parteien-Konsens in den USA über die Bedeutung dieser Beziehung, die Israel seit langem als ein entscheidender strategischer Vorteil versteht.

Der Brief wurde unterzeichnet von:

Andy Levin, Alan Lowenthal, Peter Welch, James McGovern, Barbara Lee, Steve Cohen, Bobby L. Rush, Bonnie Watson Coleman, Cedric L. Richmond, Sean Casten, Jackie Speier, Gerald E. Connolly, Mark Takano, Ro Khanna, Bill Foster, Jan Schakowsky, Mike Thompson, Ilhan Omar, Danny K. Davis, Peter DeFazio, Deb Haaland, Mark Pocan, David N. Cicilline, Jamie Raskin, Joe Courtney, Donald S. Beyer Jr, Raúl M. Grijalva, Gwen S. Moore, John Yarmuth, Jared Huffman, Cindy Axne, Debbie Dingell, Mike Doyle, Dwight Evans, Mary Gay Scanlon, Donald M. Payne, Jr., David E. Price, Henry C. „Hank“ Johnson, Jr, José E. Serrano, Judy Chu Julia Brownley, Jesús G. „Chuy“ García, Eddie Bernice Johnson, Karen Bass, Nydia M. Velázquez, James E. Clyburn, Pramila Jayapal, Betty McCollum, Daniel T. Kildee, André Carson, Maxine Waters, Paul D. Tonko, Abby Finkenauer, Lloyd Doggett, Alma S. Adams, Ph.D, Denny Heck, Earl Blumenauer, Wm. Lacy Clay, Rosa L. DeLauro, Veronica Escobar, Katherine M. Clark, Chellie Pingree, Seth Moulton, Ayanna Pressley, Al Green, Joseph P. Kennedy, III, Robin L. Kelly, Brenda L. Lawrence, Salud O. Carbajal, Jimmy Panetta, Ann McLane Kuster, Joaquin Castro, John Garamendi, Lucille Roybal-Allard, Jahana Hayes, A. Donald McEachin, Mark DeSaulnier, Kim Schrier, M.D, Raja Krishnamoorthi, John Lewis, Lisa Blunt Rochester, Ann Kirkpatrick, Diana DeGette, G. K. Butterfield, Lori Trahan, Marcy Kaptur, Eleanor Holmes Norton, Sheila Jackson Lee, Peter J. Visclosky, Anna G. Eshoo, Abigail D. Spanberger, M.D., Elissa Slotkin, Ami Bera, M.D, Dave Loebsack, Grace F. Napolitano, William R. Keating, Tulsi Gabbard, Jennifer Wexton, Zoe Lofgren, Jerry McNerney, Stephen F. Lynch, Andy Kim, Robert C. „Bobby“ Scott, Joseph D. Morelle, Jason Crow, Gregory W. Meeks, Ron Kind.

Sehen Sie den unterzeichneten Brief hier oder lesen Sie den Text unten:

Sehr geehrter Herr Präsident:

Wir schreiben, um unsere starke Ablehnung des Vorschlags Ihrer Regierung zum Ausdruck zu bringen, dessen angebliches Ziel darin besteht, den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu fördern. Unsere Besorgnis gilt sowohl dem Inhalt Ihres Plans, der den Konflikt eher verschlimmern und verschlimmern als lösen wird, als auch dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung.

Im Dezember verabschiedete das US-Repräsentantenhaus die Resolution 326 mit parteiübergreifender Unterstützung. In dieser Resolution wurde der Widerstand des Kongresses gegen die einseitige Annexion des Westjordanlandes zum Ausdruck gebracht, der langjährige Widerstand der USA gegen die Ausweitung der Siedlungen bekräftigt und die Unterstützung einer Zweistaatenlösung in jedem durchführbaren Friedensplan der USA bekräftigt. Eine echte Zweistaatenlösung ist das einzige konfliktbeendende Mittel, um sowohl die nationale Selbstbestimmung der Palästinenser als auch ein Israel zu sichern, das sicher, demokratisch und ein Heimatland für das jüdische Volk ist.

Der „ultimative Deal“, den Ihr Team in den letzten drei Jahren ausgeheckt hat, ist jedoch kein ernsthafter oder gutgläubiger Versuch, einen solchen dauerhaften Frieden zwischen den Konfliktparteien zu erreichen. Von größter Bedeutung ist, dass Ihr Vorschlag effektiv den Weg für eine dauerhafte Besetzung des Westjordanlandes ebnet. Er befürwortet die einseitige Annexion der israelischen Siedlungen sowie des Jordantals. Während Ihr Vorschlag die Sprache der Staatlichkeit für Palästinenser verwendet, sieht er weit weniger als einen tatsächlichen, lebensfähigen Staat vor. Eine Ansammlung abgetrennter palästinensischer Enklaven – umgeben von Siedlungen und Siedlungsinfrastruktur, die von Israel annektiert wurden und sich immer noch unter israelischer Kontrolle befinden – stellt keine Staatlichkeit dar. Ihr Vorschlag wurde von einem Team ausgearbeitet, das seit langem seine Feindseligkeit gegenüber einer tatsächlichen palästinensischen Staatlichkeit bekundet hat, und versucht, eine echte Zwei-Staaten-Lösung unmöglich zu machen.

Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass Ihre Regierung einen Vorschlag entwickelt hat, ohne die Palästinenser zu konsultieren, und dass keine palästinensische Führung diesen Vorschlag plausibel akzeptieren könnte. Er könnte zu erneuter Gewalt in Israel und in den besetzten Gebieten führen. Sie könnte Jordanien, einen wichtigen Verbündeten der USA, destabilisieren und die Friedensverträge Israels mit Jordanien und Ägypten gefährden. Sie wird wahrscheinlich auch die Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten im gesamten Nahen Osten vertiefen.

Zusätzlich zu der höchst problematischen Natur Ihres Vorschlags legt der Zeitpunkt seiner Veröffentlichung Motive nahe, die nicht mit der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts zusammenhängen. Etwas mehr als einen Monat vor der dritten Wahl Israels innerhalb eines Jahres – vor dem Hintergrund der Anklagen von Premierminister Benjamin Netanjahu – scheint die Veröffentlichung des Plans nun eine unangemessene Intervention in eine ausländische Wahl zu sein.

Ein US-Vorschlag, der die einseitige Annexion fördert und eine echte Zwei-Staaten-Lösung über Bord wirft, ist schlecht für Israel, für die gemeinsamen Werte, die die Beziehungen zwischen den USA und Israel historisch untermauert haben, und für den Zwei-Parteien-Konsens in den USA über die Bedeutung dieser Beziehung, die Israel seit langem als ein entscheidender strategischer Vorteil versteht.

Ihr Plan wird Israelis und Palästinensern gleichermaßen schaden und sie zu weiteren Konflikten drängen. Er hat nicht unsere Unterstützung, und die israelische Regierung darf ihn nicht als Lizenz zur Verletzung des Völkerrechts durch die Annexion des gesamten Westjordanlands oder von Teilen davon ansehen. Übersetzt mit Deepl.com

Themen:

Frieden und Menschenrechte

