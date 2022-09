https://www.globalresearch.ca/lebanese-israeli-off-shore-agreement-may-end-lebanese-financial-crisis/5794516

Libanesisch-israelisches Off-Shore-Abkommen könnte die libanesische Finanzkrise beenden

Von Steven Sahiounie

26. September 2022



26. September 2022

Der Libanon und Israel versuchen, eine Einigung über ihre gemeinsamen Seegrenzen zu erzielen, die die finanziellen, sozialen und politischen Probleme des Libanon lösen könnte, die das kleine Land am Mittelmeer fast in den Status eines “gescheiterten Staates” gebracht hätten.

Der US-Gesandte Amos Hochstein und der Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, pendelten zwischen zwei Hotels in New York City hin und her und versuchten, eine Einigung zwischen den beiden Nachbarn zu erzielen, die sich seit 1948 offiziell im Krieg befinden. Am Rande der jährlichen UN-Vollversammlung bot sich die Gelegenheit zu indirekten Verhandlungen zwischen den beiden Ländern, bei denen die USA eine zentrale Rolle spielten.

Alle drei Nationen spüren die Dringlichkeit einer Einigung angesichts der Drohung der Hisbollah, die Offshore-Energieressourcen des Libanon notfalls mit Gewalt zu verteidigen. Die libanesische Armee ist nicht in der Lage, den Libanon militärisch zu verteidigen, und die Hisbollah ist die einzige Widerstandskraft, die in der Lage ist, das Eindringen in die Grenzen oder Hoheitsgewässer zu verhindern. Hisbollah-Vertreter haben erklärt, sie würden eine zwischen der libanesischen Regierung und Israel erzielte Vereinbarung unterstützen.

Der geschäftsführende Premierminister Najib Mikati reiste am Montag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf eigene Kosten nach New York, um Kosten zu sparen. Kürzlich wandte sich Mikati in einem Brief an UN-Generalsekretär António Guterres und wies auf die Kosten und die Auswirkungen der syrischen Flüchtlinge auf die libanesische Wirtschaft hin. Die UNO hat es abgelehnt, eine libanesische Initiative zur Rückkehr der Syrer in ihre Heimat zu unterstützen.

Sowohl israelische als auch libanesische Beamte scheinen optimistisch in Bezug auf eine bevorstehende Einigung zu sein: Der israelische Premierminister Yair Lapid äußerte sich “vorsichtig optimistisch”, und der libanesische Präsident Michel Aoun sagte: “Die Verhandlungen über die Seegrenze [zwischen Libanon und Israel] befinden sich in der Endphase.”

Sowohl Israel als auch der Libanon beanspruchen ein 330 Quadratmeilen großes Gebiet im Mittelmeer mit einem geschätzten Wert von mehreren Milliarden Dollar.

Die Offshore-Öl- und -Gasförderung im Libanon könnte nach Angaben der Weltbank das Ende der schlimmsten Wirtschaftskrise in der modernen Geschichte der Welt bedeuten.

Der libanesische Energieminister Walid Fayad kündigte am Montag an, dass das Land den 20-prozentigen Anteil des russischen Gasunternehmens Novatek an einem Konsortium übernehmen wird, das eine Lizenz zur Erkundung von zwei Offshore-Blöcken erhalten hat, nachdem sich der russische Gasriese im August zurückgezogen hatte. Das Konsortium wird von der französischen TotalEnergies geleitet und umfasst auch die italienische Eni.

Die zweite Lizenzierungsrunde im Libanon, die ursprünglich im April 2019 für nur zwei Blöcke genehmigt worden war, wurde mehrfach verlängert und auf alle acht verbleibenden Offshore-Blöcke ausgeweitet.

Laury Haytayan, ein libanesischer Öl- und Gasexperte, sagte: “Es ist wichtig zu verstehen, ob es irgendwelche finanziellen Verpflichtungen für den libanesischen Staat gibt und wie sie diese Verpflichtungen angesichts der finanziellen Situation des Landes erfüllen werden.”

Am 4. September veranstalteten libanesische Demonstranten eine Kundgebung in der Küstenstadt Tyrus, nahe der Seegrenze zu Israel. Auf ihren Transparenten bekräftigten sie das Recht des Libanon auf die Offshore-Gaseinnahmen.

Lapid sagte am Montag, Israel werde mit der Förderung im Karish-Gasfeld im Mittelmeer “so bald wie möglich” beginnen. Diese Entscheidung droht die Spannungen mit der Hisbollah zu erhöhen, da das Karish-Gasfeld umstritten und nicht Teil der laufenden Verhandlungen zwischen Libanon und Israel ist.

Israel hat im Juni eine Gasbohrinsel in Karish aufgestellt und behauptet, das Feld gehöre zu seiner von den Vereinten Nationen anerkannten ausschließlichen Wirtschaftszone; der Libanon besteht jedoch darauf, dass Karish in umstrittenen Gewässern liegt.

Die Spannungen zwischen Libanon und Israel haben sich verschärft, nachdem im Juni ein schwimmendes Produktions- und Lagerschiff zum Karish-Feld gebracht wurde, das in libanesische Gewässer eindringt, und im Juli schoss das israelische Militär drei unbewaffnete Hisbollah-Drohnen ab, die das Karish-Feld überflogen. Am 16. September kündigte das israelische Energieministerium den baldigen Beginn der “nächsten Phase” seines Gasexplorationsprojekts im Karish-Feld an.

Die libanesische Lira erreichte am Montag inmitten von Protesten gegen die Finanzkrise des Libanon einen neuen Tiefstand und wurde mit 39.000 LL pro Dollar gehandelt. Von 1992 bis 2019 wurde die Lira für 1.500,00 LL pro Dollar gehandelt.

Die libanesische Regierung hat letzte Woche alle Treibstoffsubventionen gestrichen, was die Benzinpreise in die Höhe schnellen ließ, während der staatliche Stromversorger mit Treibstoffengpässen zu kämpfen hatte, die zu Stromausfällen in den Haushalten führten. Am Montag gab die iranische Botschaft in Beirut bekannt, dass eine gespendete Treibstofflieferung in “ein oder zwei Wochen” in den Libanon gehen wird.

Die Bankenvereinigung teilte am Mittwoch mit, dass die libanesischen Banken auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, da nach sieben Banküberfällen in der vergangenen Woche, bei denen Einleger auf ihr eingefrorenes Geld zugreifen wollten, weiterhin “Risiken” für die Mitarbeiter bestünden.

Die Entscheidung wurde auf Anraten des amtierenden Innenministers Bassam Mawlawi getroffen.

George Al-Hajj, Vorsitzender der Bankangestelltengewerkschaft, befürchtet, dass die jüngsten Überfälle, die nicht in vollem Umfang strafrechtlich verfolgt wurden, andere Einleger dazu ermutigen könnten, das Gleiche zu versuchen. Das Innenministerium erklärte, es arbeite an einem Plan zum Schutz der Banken und ihrer Mitarbeiter, von denen etwa 50.000 im Bankensektor beschäftigt sind.

Der Gouverneur der Banque du Liban, Riad Salameh, wird von vielen als Teil der korrupten politischen Elite betrachtet, die sich auf Kosten des Volkes bereichert hat. In seinem Namen wurde ein Haftbefehl ausgestellt, aber er hat sich dem Gesetz entzogen, und viele werfen ihm vor, über dem Gesetz zu stehen.

Die von Ernesto Ramirez-Rigo geleitete Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF), der auch der IWF-Vertreter im Libanon, Frederico Lima, angehörte, schloss ihren dreitägigen Besuch im Libanon am Mittwoch mit der Ankündigung ab, dass der IWF dafür plädiert, den Kurs der Sayrafa-Plattform der Banque du Liban zum einzigen Kurs zu machen. Der IWF erklärte, dass mehrere Wechselkurse der Korruption Tür und Tor öffnen. Der libanesische Präsident Michel Aoun und der Parlamentspräsident Nabih Berri waren unter den zahlreichen konsultierten Beamten.

Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, traf sich am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit dem designierten Premierminister Najib Mikati und versicherte ihm, dass der IWF “sehr daran interessiert sei, so schnell wie möglich eine Vereinbarung mit dem Libanon zu erzielen”.

Ramirez-Rigo sagte, der Libanon und der IWF würden “zwischen Ende September oder Anfang Oktober” eine endgültige Einigung über ein Finanzhilfepaket erzielen.

Die Herbsttagung des IWF und der Weltbank findet vom 10. bis 16. Oktober in Washington statt, was bedeuten könnte, dass der IWF hofft, den libanesischen Plan bestätigt zu bekommen.

Der IWF äußerte sich enttäuscht über die mangelnden Fortschritte des Libanon bei der Umsetzung von Reformen und die Verzögerung bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2022, der immer noch durch die Querelen im Parlament blockiert wird.Übersetzt mit Deepl.com

