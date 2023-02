Ukraine: The Tunnel at the End of the Light The U.S. abused its providential anointment as the exceptional nation, writes Robert Freeman. That abuse has been recognized, called out and is now being acted against by most of the other nations of the world. By Robert Freeman Common Dreams “Light at the end of the tunnel” was an icon

Die USA haben ihre providentielle Salbung als Ausnahmenation missbraucht, schreibt Robert Freeman. Dieser Missbrauch wurde erkannt, angeprangert und wird nun von den meisten anderen Nationen der Welt angegangen.

Jan. 16, 2017: U.S. Vizepräsident Joe Biden auf dem Weg nach Kiew. (U.S. Embassy Kyiv, Flickr)

“Licht am Ende des Tunnels” war eine ikonische Phrase, die von den Kriegstreibern verwendet wurde, die die USA in Vietnam hielten, lange nachdem der Krieg verloren war.

Von Robert Freeman

Common Dreams



28. Februar 2023



Er implizierte, dass Insider durch den Nebel des Krieges hindurchsehen und wissen könnten, dass die Dinge besser werden würden. Das war eine Lüge.

Im Januar 1966, lange vor dem militärischen Höhepunkt des Krieges, teilte Verteidigungsminister Robert McNamara Präsident Lyndon Johnson mit, dass die Chancen der USA, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, bei eins zu drei lagen.

Doch Johnson wollte, wie Eisenhower und Kennedy vor ihm und Nixon nach ihm, nicht der erste amerikanische Präsident sein, der einen Krieg verliert. Also erfand er eine simple Lüge und “kämpfte weiter”.

Die Lüge wurde durch die Tet-Offensive im Januar 1968 zunichte gemacht. Mehr als 100 US-Militäreinrichtungen wurden in einem gleichzeitigen landesweiten Angriff angegriffen, der die USA in Erstaunen versetzte.

Der Rundfunksprecher Walter Cronkite, damals “der vertrauenswürdigste Mann in Amerika”, brüllte im nationalen Fernsehen: “Ich dachte, wir sollten diese verdammte Sache gewinnen”. Das war der Anfang vom Ende der mörderischen und gescheiterten Besatzung durch die USA.

Jetzt stehen wir vor einem weiteren Licht-und-Tunnel-Ereignis, dieses Mal in der Ukraine. Nur ist es diesmal nicht das Licht am Ende des Tunnels. Es ist der Tunnel am Ende des Lichts. Was wollen wir damit sagen?

Bis jetzt war alles leicht. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die rauflustigen ukrainischen Streitkräfte den barbarischen russischen Horden in den Hintern traten? Als jede Entwicklung die schwerfällige Strategie der Russen, die schlechte Moral ihrer Soldaten, die schlechte Versorgung ihrer Armee und ihre schlechte Führung sowie die gefährliche politische Lage des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Heimat verriet?

Das Testosteron floss in Strömen. Die Angeberei war berauschend. Der Exzeptionalismus war geradezu verführerisch. Es war nur eine Frage der Zeit, des Mutes und der Entschlossenheit, bis die Ukraine dem Tyrannen die Nase blutig schlagen und ihm zeigen würde, woraus der Westen gemacht ist.

Erinnern Sie sich?

Jetzt nicht mehr.

Man kann einen Krieg nur eine bestimmte Zeit lang auf der Grundlage von Rauch und Spiegeln, Wahnvorstellungen und Illusionen, Lügen und Presseerklärungen führen. Irgendwann aber holt einen die Realität ein.

Die dumpf propagierte amerikanische Bevölkerung konnte es nicht wissen, aber dieses Einholen begann in den ersten Wochen des Krieges und hat sich seitdem nur beschleunigt.

Innerhalb der ersten Woche des Krieges hatte Russland die ukrainische Luftwaffe und Luftabwehr zerstört. In der zweiten Woche hatte es den größten Teil der ukrainischen Waffenarsenale und Waffendepots ausgeschaltet. In den folgenden Wochen und Monaten zerstörte es systematisch die Artillerie, die aus den osteuropäischen Ländern des ehemaligen Warschauer Pakts (jetzt NATO) angeliefert worden war.

Sie demontierte die Transport- und Kraftstoffversorgungssysteme des Landes. Vor kurzem hat sie den größten Teil der elektrischen Infrastruktur des Landes ausgeschaltet.

Die ukrainische Armee hat schätzungsweise 150.000 Soldaten verloren, was mehr als das 140fache der Verluste der USA in Vietnam ist. Und das zu einer Zeit, in der 10 Millionen der ehemals 36 Millionen Einwohner aus dem Land geflohen sind.

Das Militär ist darauf angewiesen, 16-jährige Jungen und 60-jährige Männer auf die Barrikaden zu schicken. Es kann keine Ersatzmunition beschaffen. Russland hat rund 90 Prozent der ukrainischen Drohnen ausgeschaltet, so dass die Ukraine weitgehend ohne Sicht ist.

Die Lieferzeiten für die Panzer, die den erhofften “Game Changer” darstellen, betragen Monate und Jahre. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde.

Erinnern Sie sich an all die anderen fehlgeschlagenen “Wendepunkte”? Die Haubitzen M777 und die gepanzerten Kampffahrzeuge Stryker? Die HIMARS-Mehrfachraketenwerfer und die PATRIOT-Luftabwehrsysteme? Sie alle sollten einmal das Blatt wenden.

Sie alle haben sich als unfähig erwiesen, Russland davon abzuhalten, 20 Prozent des ukrainischen Territoriums zu erobern und das Land und seine Bevölkerung an Russland anzugliedern.

Den Wirtschaftskrieg verlieren

Die Vereinigten Staaten haben auch den Wirtschaftskrieg verloren. Erinnern Sie sich an Joe Bidens wahnhafte Vorhersage, dass die USA dafür sorgen würden, dass “der Rubel in Schutt und Asche gelegt wird”? Und dass “das strengste Sanktionsregime der Geschichte” Russland “schwächen” und vielleicht sogar zu Putins Sturz führen würde?

Das meiste davon ist nach hinten losgegangen, und zwar gewaltig. Im vergangenen Jahr erreichte der Rubel seinen höchsten Kurs in der Geschichte. Russlands Handelsüberschuss von 227 Milliarden Dollar im Jahr 2022 ist gegenüber 2021 um 86 Prozent gestiegen. Das Handelsdefizit der USA stieg im gleichen Zeitraum um 12,2 Prozent und nähert sich der 1-Billion-Dollar-Marke.

All dies und noch mehr hat dazu geführt, dass sich die Meinung der Insider gegen den Krieg gewandt hat. Hochrangige Beamte in Europa sprechen offen darüber, dass die Verluste untragbar sind und sie zu den Sicherheitsarchitekturen zurückkehren müssen, die vor dem vergifteten, von der CIA unterstützten Putsch auf dem Maidan im Jahr 2014 vorherrschten.

Mark Milley, Vorsitzender der Generalstabschefs, ließ kürzlich verlauten: “Es wird sehr, sehr schwierig sein, die Russen im nächsten Jahr aus der gesamten besetzten Ukraine zu vertreiben.” Die Washington Post warnte kürzlich, dass die Ukraine vor einem “kritischen Moment” im Krieg stehe, und wies darauf hin, dass die Unterstützung der USA nicht unbegrenzt sei und bald zu Ende gehen werde.

Die Rand Corporation, einer der am besten vernetzten Strategieflüsterer der USA, hat gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass “die Folgen eines langen Krieges die Vorteile bei weitem überwiegen”. Darin heißt es ausdrücklich, dass die USA ihre Ressourcen für den wichtigeren bevorstehenden Konflikt mit China einsetzen müssen.

Newsweek titelte: “Joe Biden bot Wladimir Putin 20 Prozent der Ukraine an, um den Krieg zu beenden”. Sie enthüllte auch, dass “fast 90 Prozent der Welt uns in Bezug auf die Ukraine nicht folgen”. Weite Teile Lateinamerikas, Afrikas und Asiens weigern sich, die USA bei ihrer Forderung nach Sanktionen gegen Russland zu unterstützen.

Dies sind keine “Licht am Ende des Tunnels” Weissagungen. Ganz im Gegenteil. Wenn es einen roten Faden gibt, der sich durch alles zieht, dann ist es die erschütternde Erkenntnis, dass der Krieg militärisch, wirtschaftlich und diplomatisch verloren ist; dass es kein plausibles Szenario gibt, in dem diese Verluste durch ein Weiterso umgedreht werden können, und dass das, was jetzt gebraucht wird, eine Strategie ist, um die Verluste zu verstecken, um auszusteigen, wie man kann, um das Gesicht zu wahren.

Auch das wird es nicht geben. An dieser Stelle kommt der Tunnel am Ende des Lichts ins Spiel.

Wettbewerb bei der Infrastruktur

Noch bevor die USA und ihre NATO-Marionetten den Krieg begannen, formierte sich der Rest der Welt – und damit ist der größte Teil der Welt gemeint – zu einem antiwestlichen Wirtschafts- und Sicherheitsblock.

Angeführt von China und seinem strategischen Verbündeten, Russland, umfasst dieser Block mehr als ein Dutzend Handels- und Sicherheitsorganisationen. Dazu gehört auch der BRICS-Bund (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), der ausdrücklich an der Entwicklung multipolarer Institutionen arbeitet, um dem unipolaren Hegemonialmodell der USA die Stirn zu bieten.

Der Hauptsitz der Neuen Entwicklungsbank der BRICS in Shanghai. (Donnie28, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Sie umfasst die Shanghai Cooperation

Dazu gehört die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, ein Sicherheitspakt, dem führende Nationen aus Ost-, Zentral- und Südasien angehören, darunter China, Russland, Indien und bald auch Iran, die Türkei und Saudi-Arabien. Sie arbeitet ausdrücklich daran, Maßnahmen zu entwickeln, um die Art von räuberischen militärischen Angriffen zu verhindern, die die USA gegen den Irak, Libyen, Somalia, Jemen und Afghanistan durchgeführt haben.

Der organisierende Wirtschaftsmotor hinter diesen Bemühungen ist Chinas Gürtel- und Straßeninitiative. BRI ist ein schwindelerregend ehrgeiziger Plan, um Asien und mehr als 100 Länder mit der wirtschaftlichen Infrastruktur des 21. Jahrhunderts zu verbinden – von Autobahnen und Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinien bis hin zu Stromerzeugung, Energiepipelines, Kommunikationssystemen, Städten, Häfen und vielem mehr.

Es ist wichtig zu verstehen, warum die BRI eine so große Herausforderung für die Vormachtstellung der USA in der Welt darstellt.

Die Infrastruktur ist so mächtig, weil sie eine riesige, unvorstellbare Reihe von sekundären und tertiären wirtschaftlichen Vorteilen hervorbringt. Es waren die Eisenbahnen im 19. Jahrhundert, die die USA als ersten kontinentalen Markt der Welt zusammenhielten.

Die Hersteller konnten für einen größeren Markt und damit in größerem Maßstab und zu niedrigeren Kosten produzieren als irgendwo sonst auf der Welt.

Die Eisenbahnen machten die USA zum größten Markt der Welt für Eisen, Stahl, Werkzeugmaschinen, Planiergeräte, landwirtschaftliche Geräte und eine Vielzahl anderer gewerblicher und industrieller Produkte, die für eine moderne Industriewirtschaft unerlässlich sind.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten die USA einen Anteil von 1,5 Prozent am weltweiten BIP. Am Ende des Jahrhunderts verfügten sie über 19 Prozent eines viermal größeren Anteils und waren damit die größte Volkswirtschaft der Welt.

Ähnlich verhält es sich mit den Automobilen. Viele denken, dass Henry Ford und die Massenproduktion das 20. Jahrhundert zum “Amerikanischen Jahrhundert” gemacht haben. In Wirklichkeit war es der Bau von Millionen Kilometern an Straßen und später an Autobahnen, ohne die das Auto ein teures Spielzeug der Reichen geblieben wäre.

Diese Straßen verbanden das Land zu einem Asphaltnetz, das individuelle Mobilität ermöglichte, und zwar für praktisch jeden, überall und bis zu jeder Adresse im Land. So etwas hatte die Welt noch nie gesehen.

Die sekundären und tertiären wirtschaftlichen Auswirkungen waren erstaunlich: von den weltgrößten Märkten für Stahl, Glas, Kunststoffe und Gummi über Benzin, Diesel, den Bau von Autobahnen in kontinentalem Maßstab, Reparaturwerkstätten und Drive-Ins bis hin zur gesamten Palette der Kultur, die wir als Vorstadt kennen.

Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert des Automobils. Die von den USA geschaffene Infrastruktur war – zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht – der Hauptgrund dafür, dass die USA die meiste Zeit dieses Jahrhunderts an der Spitze der Welt standen.

China schlägt nun vor, dasselbe für Asien im 21. Jahrhundert zu tun, allerdings in einem viel größeren Maßstab. Es führt einen Ausbau der Infrastruktur an, der Eisenhowers Autobahnsystem in den Schatten stellen wird. Es wird die meisten der 5 Milliarden Menschen in Eurasien versorgen, 30 Mal mehr als die 150 Millionen Menschen, denen Eisenhowers Projekt half.

In weiser Voraussicht hat China dafür gesorgt, dass alle der über 100 Länder, die sich der BRI anschließen, durch ihre Teilnahme bereichert werden, sei es, dass sie sich im eigenen Land weiterentwickeln oder ihre internationale Reichweite vergrößern.

Es ist das größte, überzeugendste, geografisch weitreichendste, national einschließende, sich gegenseitig bereichernde Wirtschaftsunternehmen in der Geschichte der Welt. Die USA sind nicht Teil davon.

Verpfändung von Bretton Woods

Schließlich ist da noch die Frage des Dollars. Seit dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 hat die Weltwirtschaft den Dollar als Hauptwährung für den internationalen Handel verwendet.

Dies hat den USA ein “exorbitantes Privileg” verschafft, da sie im Grunde genommen einen unbegrenzten Strom heißer Schecks an die Welt ausstellen können, denn die Länder brauchen Dollar, um internationalen Handel betreiben zu können. Die USA “verkaufen” ihnen Dollar, indem sie Staatsanleihen ausgeben, die ein universell fungibles internationales Tauschmittel sind.

Eine der Folgen dieser Regelung ist, dass die USA weit über ihre Verhältnisse gelebt haben und seit 1980, als die Staatsverschuldung nur 1 Billion Dollar betrug, 32 Billionen Dollar Schulden angehäuft haben.

Mit diesen Schulden finanzieren die USA unter anderem ihr gigantisches Militär mit seinen 800 Militärbasen auf der ganzen Welt, das sie für Dinge wie die Zerstörung Serbiens, Libyens, des Iraks, Afghanistans, Syriens, Somalias und eine Vielzahl kleinerer Übergriffe auf andere Länder einsetzen. Die ganze Welt sieht das und ist davon abgestoßen.

Die Welt sieht, wie die Dollar-Hegemonie die Fähigkeit der USA untermauert, Putsche in Honduras, Venezuela, Peru, Bolivien, Kasachstan, Pakistan, Myanmar, Weißrussland, Ägypten, Syrien und natürlich in der Ukraine und anderen Ländern durchzuführen oder zu versuchen. Und das sind nur die Länder der letzten zwei Jahrzehnte.

Die gleiche Dollar-Hegemonie hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Raubzug der USA gegen den Iran, die Dominikanische Republik, Guatemala, Vietnam, Nicaragua, Kuba, Chile, Kongo, Brasilien, Indonesien und Dutzende anderer Länder unterstützt.

Auch das sieht der Rest der Welt. Die US-Bürger, die in ihrer hermetisch abgeriegelten Medienblase in Verzückung geraten, sehen es nicht.

Die Welt hat gesehen, wie die USA russische Gelder in Höhe von 300 Milliarden Dollar gestohlen haben, die sich in westlichen Banken befanden, als Teil ihres Sanktionsregimes gegen Russland wegen dessen Rolle im Ukraine-Krieg. Sie haben gesehen, wie die USA ähnliche Diebstähle von auf Dollar lautenden Geldern Venezuelas, Afghanistans und des Iran durchgeführt haben.

Sie sehen, wie die Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank, um die Bedürfnisse der USA zu befriedigen, dazu führt, dass Kapital aus anderen Ländern abfließt, und wie sie deren Währungen fallen lässt und ihnen eine Inflation aufzwingt. Kein einziges Land der Welt bleibt davon verschont.

Die kumulative Wirkung dieser Fakten ist, dass viele Länder lieber nicht als Geisel der impliziten und expliziten negativen Folgen der Dollar-Hegemonie gehalten werden möchten. Sie wollen auch das “exorbitante Privileg” abschaffen, das die USA ihrer Meinung nach zu ihrem individuellen und kollektiven Nachteil missbraucht haben.

Sie haben – wiederum unter der Führung Russlands und Chinas – damit begonnen, ein internationales Finanz- und Handelssystem aufzubauen, das nicht auf den Dollar angewiesen ist, sondern die lokalen Währungen der Länder, Gold, Öl oder andere Vermögenswerte für den Handel nutzt.

Dies erhielt im vergangenen Jahr besonderen Auftrieb, als Saudi-Arabien ankündigte, chinesische Yuan als Tauschmittel für sein Öl zu akzeptieren. Öl ist das wertvollste international gehandelte Gut der Welt, so dass der Eindruck entsteht, dass ein Damm zu brechen beginnt.

Es wird Jahre dauern, bis ein gleichwertiger Ersatz für den Dollar entwickelt wird, aber was vor ein paar Jahren als Rinnsal begann, hat als Folge der US-Aktionen in der Ukraine an Schwung und Dringlichkeit gewonnen.

Wenn der Dollar nicht mehr die internationale Reservewährung der Welt ist und die Nationen keinen Dollar mehr brauchen, um miteinander Handel zu treiben, werden die USA nicht mehr in der Lage sein, ihre massiven Haushalts- und Handelsdefizite durch das Ausstellen von Schecks zu finanzieren.

Der Rückzug wird quälend sein und die Rolle der USA als globaler Hegemon stark einschränken.

Wall Street, 21. November 2009. (Dave Center, Flickr)

Das Vorgehen der USA in der Ukraine hat ihre beiden größten Widersacher, Russland und China, zusammengeführt. Zusammen mit Indien, der Türkei, Saudi-Arabien, dem Iran und Dutzenden anderer Länder führen sie die von Mackinder befürchtete eurasische Integration durch, die die USA aus dem größten und dynamischsten Handelsblock der Welt ausschließen wird.

Das militärische Scheitern der USA hat (nach Irak und Afghanistan) einmal mehr die relative Ohnmacht des US-Militärs vor Augen geführt. Ja, sie können immer noch kleine, wehrlose Länder wie Serbien, Libyen, Afghanistan und Irak zerstören.

Aber gegen einen ebenbürtigen Konkurrenten, der sich entschieden hat, ihm die Stirn zu bieten, haben die USA, offen gesagt, den Kürzeren gezogen. Die ganze Welt kann es sehen.

Die Ereignisse haben auch die Hohlheit des US-geführten Wirtschafts- und Finanzsystems gezeigt, insbesondere im Vergleich zu China. Chinas Wirtschaftsleistung hat die der USA bei weitem übertroffen. Es hat mehr Menschen schneller aus der Armut befreit als jedes andere Land in der Geschichte der Welt.

Sein Wachstum hat es zur größten Volkswirtschaft der Welt gemacht, gemessen an der Kaufkraftparität. Während die durchschnittlichen inflationsbereinigten Einkommen in den USA kaum höher sind als vor 50 Jahren, sind die Einkommen in China im gleichen Zeitraum um mehr als das 10-fache gestiegen. Und das, ohne andere Nationen, die sich seinem hegemonialen Willen nicht beugen wollen, zu brutalisieren und auszuplündern.

Und der Krieg hat die diplomatische Isolation der USA wie nichts anderes verraten, da die große Mehrheit der Weltbevölkerung sich weigert, die von den USA geforderten Sanktionen gegen Russland umzusetzen.

Die Zerstörung der Nord-Stream-Gaspipeline gilt als der größte Akt des staatlich geförderten Terrorismus in der Geschichte und übertrifft in Bezug auf die Hunderte von Millionen Menschen, die dadurch zu Schaden kommen werden, bei weitem den 911. Und das bei einem seiner vermeintlichen Verbündeten, Europa. Stellen Sie sich vor, was mit seinen Feinden geschieht.

Dies ist der Tunnel am Ende des Lichts, eine multipolare im Gegensatz zu einer unipolaren Welt. Das bedeutet eine zunehmende Isolierung der USA vom Rest der Welt, die Einschränkung von Optionen, die Verengung von Möglichkeiten, den Verlust der strategischen Vorrangstellung, die die größte Macht in der Geschichte der Welt einst innehatte.

Das bedeutet eine drastische Verringerung der Macht und des Einflusses der USA gegenüber ihren strategischen Gegnern und eine deutliche Einschränkung ihrer Möglichkeiten, militärisch, wirtschaftlich und finanziell in der Welt zu agieren, da das heiße Scheckbuch bald weg ist.

In 20 oder 30 Jahren werden die USA immer noch eine bedeutende regionale Macht sein, vielleicht wie Brasilien in Südamerika, der Iran in Westasien oder Nigeria in Afrika. Aber sie werden nicht mehr der globale Hegemon sein, der sie einst waren und der in der Lage war, seine Macht in der Welt zu projizieren und auszuüben, wie sie es im letzten Jahrhundert getan hat.

Die USA haben ihre providentielle Salbung als außergewöhnliche Nation missbraucht. Dieser Missbrauch wurde erkannt, angeprangert und wird nun von den meisten anderen Nationen der Welt bekämpft.

Die Zukunft wird für die USA ganz anders aussehen als in den letzten 80 Jahren, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als sie wie ein Riese unter Pygmäen über dem Rest der Welt thronten. Die Ukraine wird sich als Wendepunkt in diesem Wandel erweisen, als der Tunnel am Ende des Lichts.

Robert Freeman ist Gründer und Geschäftsführer des Global Uplift Project, das kleine Infrastrukturprojekte in den Entwicklungsländern durchführt, um die Fähigkeit der Menschheit zur Selbstentwicklung zu verbessern. Robert Freeman unterrichtete Wirtschaft und Geschichte an der Los Altos High School, wo er auch das Speech and Debate Team trainierte, das 2006 einen nationalen Champion hervorbrachte. Er hat sowohl die Industrie- als auch die Entwicklungsländer ausgiebig bereist. Er ist Autor der Reihe The Best One Hour History, zu der der Erste Weltkrieg (2013), The InterWar Years (2014), The Vietnam War (2013) und weitere Titel gehören. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

