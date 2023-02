Liefert Deutschland bis zu 160 Leopard-Panzer an Kiew? Von Thomas Röper

Deutschland steht nun quasi vor dem Alleingang, wenn es der Ukraine 14 moderne Leopard-2-Panzer und auch noch 160 eingemottete Leopard-1-Panzer liefert, während die „Partner” einen Rückzieher machen. So könnte aus dem „Doppel-Wums-Kanzler” der „Doppel-Alleingang-Kanzler” werden, der Deutschland nach 80 Jahren wieder zum faktischen europäischen Anführer in einem Krieg gegen Russland macht.

Kriegsbeteiligung

Von Thomas Röper

5. Februar 2023

Das Handelsblatt meldet, dass Deutschland der Ukraine bis zu 160 Leopard-1-Panzer liefern könnte. Merkt die Bundesregierung wirklich nicht, dass sie Deutschland damit zum führenden europäischen Kriegstreiber macht?

Wie würde ein Gericht wohl in folgender Situation entscheiden: Ein Freund von Ihnen hat Streit mit seinem Nachbarn und bittet Sie, ihm Ihre Pistole und Geld für Patronen zu geben, damit er auf seinen Nachbarn schießen kann. Würde das Gericht später entscheiden, dass Sie Mittäter, also Konfliktpartei, gewesen sind?

Dabei spielt es keine Rolle, wie der Streit entstanden ist, wer ihn angefangen hat, oder ob es am Ende vielleicht sogar Notwehr war. Fakt ist, dass jedes Gericht Sie als Mittäter einstufen würde und Ihre Aussage: „Ich war keine Konfliktpartei“ vom Tisch wischen würde.

Diese Einleitung habe ich geschrieben, weil ich damit aufzeigen wollte, wie lächerlich die Argumentation der Bundesregierung ist und wie sie in Russland aufgenommen wird. Dass ausgerechnet Deutschland, das im Zweiten Weltkrieg den Tod von 27 Millionen Sowjetbürgern zu verantworten hatte, nun in der ersten Reihe steht, wenn es um die Lieferung von Kampfpanzern geht, mit denen knapp 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf Russen geschossen werden soll, kommt in Russland – um es milde auszudrücken – gar nicht gut an. Nicht nur in Israel sind die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg getöteten Vorfahren unvergessen, in Russland auch.

Das hat auch der russische Präsident auf der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Endes der Schlacht um Stalingrad sehr deutlich gesagt.

160 deutsche Panzer gegen Russland?

Weiterlesen im anti-spiegel.ru