Es ist empörend, dass Graham für seine bedrohlichen und gewalttätigen Äußerungen gegen einen ausländischen Führer nicht zensiert wird.

Lindsey Graham, der hässliche Amerikaner

von Kurt Nimmo

23. Dezember 2022

Lindsey Graham, der neokonservative Senator von South Carolina, will Wladimir Putin ermorden.

Dave DeCamp @DecampDave

Lindsey Graham sagt, dass der Krieg in der Ukraine nur beendet werden kann, wenn Russland “bricht” und jemand “Putin ausschaltet”

1:39 AM ∙ Dec 23, 2022

Viele Mitglieder der politischen Klasse sind unapologetische Psychopathen, die geopolitische Probleme gerne mit Mord, Folter und Vergewaltigung lösen. Die “unverzichtbare Nation” glaubt, dass sie nach entsprechender Propaganda und Dämonisierung jeden ermorden kann, den sie will.

Lassen Sie uns den Spieß umdrehen. Stellen Sie sich vor, ein hochrangiger russischer Politiker würde erklären, Joe Biden müsse liquidiert werden, vielleicht wie Kennedy. Was meinen Sie, wie die Reaktion in den USA ausfallen würde?

Lindsey Graham @LindseyGrahamSC

Wenn es darum geht, sich gegen Russland zu wehren, müssen wir alle Mittel einsetzen, die uns zur Verfügung stehen.

Die Einstufung als Staatssponsor des Terrorismus ist die angemessene Bezeichnung für Putins Russland.

11:15 PM ∙ Dec 21, 2022

In der Bizarro-Welt der Neokonservativen ist schwarz weiß, und weiß ist schwarz. Graham will Russland als terroristischen Staat bezeichnen. Tatsächlich ist Graham als lautstarker und irrationaler Neocon-Befürworter von Massenmord ein Terrorist, der eine terroristische Regierung vertritt.

Betrachten Sie die lange Liste der Länder, die von der neoliberalen Kriegsmaschinerie der US-Regierung bombardiert und deren Bevölkerung ermordet und terrorisiert wurde.

Es ist ermüdend, all die Nationen aufzuzählen, mit denen die US-Regierung sich angelegt, sie unterminiert, besetzt und terrorisiert hat. Darüber kann man nicht schreiben, wenn man ein Kriegspropaganda-Journalist ist. Es ist verboten, ein sicherer Karrierekiller.

So funktioniert der Prozess.

Er wurde von John Perkins, einem “Auftragskiller” der neoliberalen Finanzelite, skizziert. In seinem 2004 erschienenen Buch “Confessions of an Economic Hit Man” schreibt er,

Economic Hit Men (EHMs) sind hoch bezahlte Profis, die Länder rund um den Globus um Billionen von Dollar betrügen. Sie leiten das Geld der Weltbank, der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) und anderer ausländischer “Hilfs”-Organisationen in die Kassen großer Unternehmen und in die Taschen einiger weniger reicher Familien, die die natürlichen Ressourcen des Planeten kontrollieren. Zu ihren Werkzeugen gehören gefälschte Finanzberichte, manipulierte Wahlen, Bestechungsgelder, Erpressung, Sex und Mord. Sie spielen ein Spiel, das so alt ist wie das Imperium, das aber in dieser Zeit der Globalisierung neue und erschreckende Dimensionen angenommen hat. Ich muss es wissen; ich war ein EHM.

Nennen wir es eine neoliberale Mafia, die mit einem Vollstrecker und Henker der US-Regierung zusammenarbeitet.

Wenn die Bestechung von Autokraten und sadistischen Diktatoren nicht funktioniert, wenn gefälschte Wahlen nicht möglich sind und wenn sich eine Bevölkerung dem Diktat einer aufgezwungenen neoliberalen Finanzordnung widersetzt, dann schreitet das Militär ein, angefeuert von Leuten wie dem pathokratischen Senator Lindsey Graham und anderen Neocons.

Graham ruft nicht zur Ermordung von Wladimir Putin auf, weil er sich einbildet, dass Putin ein “neuer Hitler” ist und sich so verhält. Er fordert die Ermordung Putins und die Zerstörung Russlands, weil der Klientelstaat der US-Regierung an der Grenze zu Russland den Krieg haushoch verliert. Graham möchte, dass Putin doppelt angezapft oder vielleicht wie Moammar Gadaffi von CIA-Söldnern sadistisch aufgeschlitzt wird. Es scheint die einzige Lösung zu sein, die sein pathologischer Verstand sich vorstellen kann.

Die neoliberale Normalität verzichtet jetzt auf Verschleierung und auf das heimliche Verrichten von schmutzigen Taten. Sie sagt uns jetzt, was sie tun wird, und zwar fast ausschließlich auf der Grundlage von Lügen, Erfindungen oder erfundenen, aus dem Zusammenhang gerissenen und mit manipulativen emotionalen Appellen versehenen Begründungen. Millionen von Menschen werden wie Kinder betrogen.

Vor Bush und dem Irak kann ich mich nicht erinnern, dass ein amerikanischer Politiker öffentlich zur Ermordung eines ausländischen Führers aufgerufen hat. Das geschah einfach nicht, obwohl hinter den Kulissen regelmäßig blutige Taten begangen wurden.

Wie sich die Dinge ändern. Jetzt stehen die Senatsmitglieder auf wie Mafia-Schläger und rufen zum Krieg und zur rücksichtslosen Ermordung von Feinden auf, vor allem von Konkurrenten. Dies ist heute politisch normal, was vielleicht zum Teil auf die Dekadenz und den moralischen Verfall der Nation zurückzuführen ist, der zum großen Teil kulturell bedingt ist.

Man erzählt uns von Morden, sie liegen offen zutage, und wir gähnen. Moammar Gaddafi. Saddam Hussein. Eine Vielzahl von Unbekannten wird ohne Gerichtsverfahren oder Verurteilung durch hochentwickelte, mit Hellfire-Raketen bestückte Drohnen getötet.

Wenn ein Politiker den größtenteils von den Demokraten betriebenen Marsch in die nukleare Vernichtung bedauert, wird er oder sie schwachsinnigerweise mit Putin in Verbindung gebracht, natürlich ohne den Hauch eines Beweises.

Nehmen wir Kurt Eichenwald, einen ziemlich kämpferischen Propagandisten der Demokraten, der dem Streben nach Auslöschung des Lebens auf dem Planeten anhängt, obwohl er das nicht so sieht. Er hält an der wiederholt diskreditierten Idiotie fest, dass die Ablehnung eines Krieges einen zu einem Handlanger Putins macht (und für viel zu viele, im Rahmen dieser verzerrten Denkweise, zu einem inländischen Terroristen).

Ich könnte so weitermachen, aber es hat wenig Sinn. Der Punkt ist, dass die US-Regierung, ihre Bürokraten, “Interessenvertreter”, assoziierten Todeshändler und NYT-Twitter-Apologeten frei herumlaufen und mit einem wahnsinnigen Mantra hausieren gehen, einer Reihe von Lügen, die ohne Beweise darauf bestehen, dass Putin und Russland Europa, vielleicht sogar die ganze Welt übernehmen wollen, genau wie Hitler es angeblich vorhatte.

Das ist manipulatives Geschwätz.

Unterm Strich ist Lindsey Graham ein langjähriger Kriegshetzer. Ich glaube nicht, dass es eine Invasion oder einen inszenierten Staatsstreich der US-Regierung gibt, die er während seiner überfälligen Zeit im Kongress nicht unterstützt hat. Ich finde es empörend, dass Graham für seine drohenden und gewalttätigen Äußerungen nicht zensiert wird. Seine kriegerische Drohung wird der laufenden Propaganda-Operation, Putin und Russland so zu dämonisieren, dass unwissende Amerikaner einem möglichen Krieg zustimmen werden, wie sie es zu Beginn der Zerstörung des Iraks und später Afghanistans durch den Bush-Clan getan haben, zusätzlichen Zündstoff verleihen. Übersetzt mit Deepl.com

