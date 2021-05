Eine wichtige Solidaritätsdemonstration morgen in Berlin, die ich unbedingt unterstütze und hoffe, dass viele Berliner Bürger daran teilnehmen werden.



29 May, Berlin: Internationalist left demonstration for Palestine Join the internationalist march for the liberation of Palestine! The Palestinian cause is an internationalist, anti-colonial, anti-Zionist, anti-fascist, anti-racist and anti-imperialist cause, and struggling peoples everywhere confronting oppression, exploitation, imperialism and capitalism stand with the Palestinian people in their struggle for a liberated Palestine from the river to the sea.

Samidoun Deutschland | Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen | Freiheitskomitee

Berlin: Internationalistische Linke Solidaritätsdemo für Palästina

Samstag 29. Mai 2021

15 Uhr

Hermannplatz

Berlin, Deutschland

Beteiligt euch an an der internationalistischen Demonstration für die Befreiung Palästinas!

Die Palästinensische Sache ist eine internationalistische, anti-koloniale, anti-zionistische, antifaschistische, antirassistische und antiimperialistische Sache, und die kämpfenden Völker die überall in der Konfrontation mit Unterdrückung, Ausbeutung, Imperialismus und Kapitalismus sind, stehen an der Seite der Palästinensischen Menschen in ihrem Kampf für ein befreites Palästina, vom Fluss bis zum Meer. Wir rufen in all unseren Communities auf, sich die Straßen zu nehmen und gemeinsam gegen Repression und Kriminalisierung zu stehen um Gerechtigkeit und Freiheit zu fordern!

Von der Türkei zu den Philippinen, zu Kolumbien, zum besetzten Palästina, die Bewegung der Menschen die sich für weltweit Gerechtigkeit erheben erwarten schwere Repression, Kriminalisierung und Inhaftierung. Die politischen Gefangenen hinter Gittern sind die wahren internationalistischen Militanten und Vorreiter:innen unseres Kampfes für Gerechtigkeit. Wir werden am 29. Mai gemeinsam in Berlin laufen, um die Gefängnisgitter nieder zu reißen und uns die Hände zu reichen in Solidarität und im Kampf für die Befreiung Palästinas.

Wir wissen, dass der Palästinensische Befreiungskampf nicht nur das zionistische Projekt im besetzten Palästina konfrontiert, die israelische Regierung. Die Palästinensische Bewegung konfrontiert den Imperialismus und die reaktionären Regime, welche ihre Tagesordnung austragen, die einer internationalen Allianz aus Faschisten, Rassisten und Kolonialen Kräften.

Hier in Europa, führt die imperialistische Macht der Europäischen Union – Deutschland eingeschlossen – die Repression gegen die internationalistische Bewegung der Menschen weiter. Die Repression zielt auf Palästinensische Gemeinden, Demonstrationsverbote und entfesselte Polizeiangriffe auf die palästinensische und arabische Jugend. Während Genossinnen und Genossen aus der Türkei und Kurdistan als politische Gefangene für die Organisierung des Befreiungskampfes in der Türkei, Griechenland und Deutschland eingesperrt werden.

Heute schließen wir uns zusammen, in einer gemeinsamen Mobilisierung für Gerechtigkeit und Freiheit, von Palästina zu den Philippinen, von der Türkei nach Kolumbien bis zu den Straßen in Europa. Nehmt an der Demo teil, für die Befreiung Palästinas von Fluss bis zum Meer, für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit in einem freien und demokratischen Palästina. Wir werden gemeinsam den Zionismus, Rassismus, Faschismus und Imperialismus konfrontieren um unsere Prinzipien einer internationalistischen Vorstellung von revolutionärer Solidarität auszudrücken.

