SCOTT RITTER: Live-Action Role Play in Ukraine Malcolm Nance, Dennis Diaz and Willy Joseph Cancel: Their experiences – one fatal – offer a sobering view of Americans in the International Legion of the Territorial Defense of Ukraine. By Scott Ritter Special to Consortium News It was – literally – a made-for-television moment. A former U.S. Nav

Malcolm Nance, Dennis Diaz und Willy Joseph Cancel: Ihre Erfahrungen – eine davon tödlich – bieten einen ernüchternden Blick auf die Amerikaner in der Internationalen Legion der Territorialen Verteidigung der Ukraine.

Live-Action-Rollenspiel in der Ukraine



Von Scott Ritter



Speziell für Consortium News

13. Mai 2022

Es war – im wahrsten Sinne des Wortes – ein fernsehtauglicher Moment. Ein ehemaliger Unteroffizier der US-Marine, der sich in einen Kabelnachrichtenspezialisten verwandelt hat, gekleidet in einer frischen Tarnuniform mit Körperpanzerung und Magazintaschen, mit passendem Tarnhelm und Handschuhen und mit einem automatischen Gewehr in der Hand, starrte in die Kamera und verkündete: “Ich bin hier, um diesem Land [der Ukraine] im Kampf gegen das zu helfen, was im Grunde ein Vernichtungskrieg ist.

Mit einer ukrainischen Flagge auf seiner linken Schulter und einer US-Flagge auf seinem Schutzanzug erklärte Malcolm Nance: “Dies ist ein existenzieller Krieg, und Russland hat ihn zu diesen Menschen gebracht und ermordet massenhaft Zivilisten.”

Einen Tag zuvor hatte Nance ein Schwarz-Weiß-Foto von sich selbst getwittert, auf dem er in ähnlicher Weise gekleidet war und verkündete: “Ich bin fertig mit dem Reden.”

Nance verbrachte 20 Jahre in der US-Marine als Kryptotechniker, Dolmetscher (CTI), spezialisiert auf die arabische Sprache, und hat seine Karriere zu einer Legende gemacht, so sehr, dass es fast überzeugend klingt, wenn er von seiner Reise von der Nachrichtenredaktion in die Ukraine spricht.

“Die Ukraine kündigte am 27. Februar an, dass es eine internationale Truppe gebe”, sagte Nance einem Reporter,

“Ich rief die ukrainische Botschaft in Washington an und sagte: ‘Hey, ich will einen Termin’. Sie waren etwas langsam, also ging ich einfach hin und reichte meine Bewerbung ein. Der Typ fragte mich, ob ich Kampferfahrung hätte, und ich sagte: ‘Ja’. Dann sah er sich meine Bewerbung an und sagte: ‘Du bist im Team.'”

So einfach ist das.

Aber der Hype stimmt nicht mit der Realität überein. Obwohl er ein Kampfabzeichen am Revers seiner Jacke trägt (wenn er nicht gerade in voller Kampfmontur unterwegs ist), hat Nance nach Angaben eines Soldaten, der mit ihm zusammen gedient hat, noch nie an Bodenkampfhandlungen teilgenommen. Seine “Kampferfahrung” beschränkte sich auf die sprachliche Unterstützung an Bord eines Schiffes der US-Marine vor der Küste von Beirut im Jahr 1983. Eine wichtige Arbeit, aber kein Kampfeinsatz.

Trotz dieser Aufwertung des Lebenslaufs war Nance – laut Nance – ein natürlicher Kandidat für die Rekrutierung durch die Ukraine. In den Tagen vor der russischen Invasion war Nance in der Ukraine und berichtete für MSNBC.

Aber als Malcolm Nance behauptete er, noch viel mehr zu tun. “Ich habe einen Monat in der Ukraine verbracht”, erinnert sich Nance, “bin herumgefahren, habe die russische Schlachtordnung kartiert, bin die Autobahnen rauf und runter gefahren und habe analysiert, wo die Invasionsrouten kommen und gehen würden. So kannte ich das Land zum Zeitpunkt der Invasion in- und auswendig.”

(Es ist vielleicht an der Zeit, den Leser daran zu erinnern, dass Nance, der bei der Marine auf Arabisch spezialisiert war, weder die Ausbildung noch die Erfahrung hatte, um die von ihm beschriebene Art von nachrichtendienstlicher Vorbereitung auf dem Schlachtfeld durchzuführen.)

Die Ukrainer wissen das. Warum also sollten sie einen 61-jährigen arabischen Linguisten einstellen, dessen physische Anwesenheit auf einem Schlachtfeld als nachteilig angesehen werden würde?

Kein Typ für die Infanterie

Malcolm Nancie im Jahr 2019. (USC Price, Flickr)

“Ich bin kein Typ für die Infanterie”, gibt Nance schnell zu. Wie auch immer,

“Im Kampf geht es nicht darum, ein mordender Seal Team Six-Attentäter zu sein; es geht vor allem um Präzision, präzises Feuer, selektives Feuer, darum, die Leute ruhig zu halten, sich an die Linie zu stellen und vorwärts zu kommen.”

Keine dieser Fähigkeiten findet sich in Nances Lebenslauf wieder.

Trotz seiner überlebensgroßen Verabschiedung im Fernsehen und seiner Neigung, sich wie ein alternder LARP-Krieger (Live Action Role Play) zu kleiden und sich bei einem Airsoft-Wochenende zu benehmen, ähneln Nances Aufgaben im wirklichen Leben denen, die er bei MSNBC wahrnahm.

Airsoft-Spieler. (UNHchabo, CC BY 2.5, Wikimedia Commons)

“Im Moment ist ein Teil meiner Aufgabe die Presse”, gab Nance kürzlich in einem Interview zu.

“Sie [die Ukrainer] wussten sehr wohl, dass ich ein hochrangiger Aktivposten war. Anstatt mich also an die Front zu schicken, bin ich in einem sicheren Haus und spreche mit Leuten wie Ihnen.”

Heute ist Nance kaum mehr als ein schlecht bezahlter Nachrichtenproduzent (die Ukrainer zahlen ihm und anderen Legionären 600 Dollar pro Monat). “Ich stehe um 4 Uhr auf und lese, lese die Nachrichten. Ich versuche, mir anhand der ukrainischen Nachrichten und Berichte ein Bild von der Lage an der Front zu machen. Und dann schaue ich mir die Expertenanalysen vom Vorabend aus dem Westen an.

Aber er hofft immer, dass sich etwas tut.

“Egal, wo ich bin, egal, was ich tue, ich überprüfe ständig meine Ausrüstung. Wenn ich in einem sicheren Haus auf einer Pressereise bin, wie jetzt, gehe ich meine gesamte Ausrüstung durch. Ich ordne meinen Rucksack neu. Ich gehe davon aus, dass ich alles mitnehmen muss, aufstehe und damit laufe oder mich an einen anderen Ort begebe.”

Das alles wäre erbärmlich, wenn es nicht unverantwortlich gefährlich wäre.

Nance tritt für die Internationale Legion der Territorialverteidigung der Ukraine auf, die er als “eine Abteilung der ukrainischen Armee” bezeichnet.

Laut Nance ist die Internationale Legion “ein organisiertes Kampfelement mit von der ukrainischen Armee unterzeichneten Verträgen. Wir werden von der ukrainischen Armee bezahlt und erhalten einen Ausweis nach der Genfer Konvention.”

Und die Aufgabe der Internationalen Brigade? Ganz einfach, so Nance: Wenn eine ukrainische Einheit “an der Front ist und mehr Verstärkung braucht, bekommt sie eine Legionseinheit, die ihr mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.”

Dennis Diaz

Dennis Diaz ging im Jahr 2000 zu den U.S. Marines. Er wurde in Afghanistan und im Irak eingesetzt, bevor er 2004 ehrenhaft entlassen wurde.

Anfang März meldete sich Diaz, ein Unternehmer und ehemaliger Kandidat für das Amt des US-Präsidenten 2020 aus Waterbury, Connecticut, heute 39 Jahre alt und Vater von vier Kindern, freiwillig für den Dienst in der Internationalen Legion.

“Ich bin bereit, loszulegen”, sagte er vor seiner Abreise aus den USA gegenüber lokalen Medien. “Was immer ich mitbringen muss, ich werde es einpacken und wir werden uns um die Sache kümmern.

Sein Alter und sein offensichtlicher Mangel an körperlicher Kondition scheinen für den ehemaligen Kampfmarine kein Hindernis zu sein. “Krieg”, sagte er der Presse, “ist zu 90 Prozent mental und zu 10 Prozent physisch”.

Diaz sagt, dass er der Ukraine eine Menge zu bieten hat. “Ich habe eine Menge militärische Erfahrung”, sagte er, “ich war im Irak und in Afghanistan … Ich habe einige Flugerfahrung. Außerdem war ich bei der Feldartillerie des Marine Corps. Außerdem habe ich einige Erfahrung im Fahren von Panzern. Genug, um eine wertvolle Bereicherung für die Ukraine zu sein.”

Laut seiner Tik Tok-Seite gab Diaz etwa 2.700 Dollar von seinem eigenen Geld aus, um Uniformen und Feldausrüstung, darunter eine Splitterschutzweste und einen Helm, zu kaufen und mit in die Ukraine zu nehmen.

Doch Ende März war Diaz noch immer in den USA und wartete auf weitere Anweisungen der ukrainischen Botschaft. Er hat die Reise nie angetreten.

Es schien, als hätten sich die Ukrainer von der Idee, dass Amerikaner für die Internationale Legion kämpfen, abgewendet. Waren sie früher noch sehr aufgeschlossen (“Ausländer, die bereit sind, die Ukraine und die Weltordnung im Rahmen der Internationalen Legion zur Verteidigung des ukrainischen Territoriums zu verteidigen, lade ich ein, sich mit den diplomatischen Vertretungen der Ukraine in ihren jeweiligen Ländern in Verbindung zu setzen”, twitterte der ukrainische Außenminister Anfang März), so äußerte sich die ukrainische Botschaft ab Ende März nicht mehr öffentlich zu den Bewerbungen aus den USA.

Der Hauptgrund für diese neu entdeckte Scheu vor der Öffentlichkeit scheint die schlechte Leistung der Internationalen Legion während ihrer ersten Kampferfahrungen zu sein, als sie Mitte März im Kiewer Vorort Irpin gegen russische Truppen kämpfte.

Willkürliche Herangehensweise

Das willkürliche Vorgehen bei der Rekrutierung war anscheinend die Norm für den gesamten Aufnahme- und Ausbildungsprozess der Legion.

Potenzielle Rekruten reisten auf eigene Faust nach Polen, von wo aus sie sich in die westukrainische Stadt Lemberg begeben sollten. Die Legionärsanwärter wurden dann nach Livorov gebracht, einem Militärlager außerhalb von Lvov, wo sie einem rudimentären Auswahlverfahren unterzogen wurden, das darauf abzielte, diejenigen mit und diejenigen ohne Kampferfahrung zu trennen.

Diejenigen mit Kampferfahrung wurden mit Waffen und Munition ausgestattet und direkt an die Front geschickt, wo sie in die ukrainischen Territorialverteidigungseinheiten integriert wurden. Diejenigen ohne Kampferfahrung erhielten einen rudimentären vierwöchigen Grundausbildungskurs.

Die erste Gruppe von “kampferprobten” Legionären wurde nach Irpin geschickt, wo sie eine “überstürzte Verteidigung” gegen einen russischen Angriff durchführen sollten.

Die Ukrainer hielten zwar stand, aber die Leistung der Legion war “uneinheitlich”, so dass viele der frischgebackenen Legionäre kurzerhand aus dem Dienst entlassen und nach Hause geschickt wurden. Die schwache Leistung der Legion war zu einem innenpolitischen Problem geworden, das die ukrainische Regierung dazu veranlasste, die Rekrutierung zu stoppen, vor allem wegen der fehlenden Waffen und der mangelnden militärischen Erfahrung.

Einige Legionäre wurden jedoch gebeten, zu bleiben, darunter ein vierköpfiges Team unter der Leitung eines Veteranen der US-Armee mit zwei Einsätzen in Afghanistan namens Cameron Van Camp.

Willy Joseph Abbrechen

Einer der Amerikaner unter Van Camps Leitung war ein 22-jähriger ehemaliger US-Marine namens Willy Joseph Cancel.

Cancel hatte sich 2017 bei den Maines gemeldet, wo er eine Grundausbildung durchlief, bevor er zum Infanteristen ausgebildet wurde. Cancel nahm nie an Kampfhandlungen teil und wurde wegen schlechter Führung entlassen. Im Jahr 2020 wurde er von den Marines entlassen, nachdem er fünf Monate im Gefängnis gesessen hatte, weil er einen direkten Befehl missachtet hatte. Nach seiner Entlassung heiratete Cancel, bekam einen Sohn und fand eine Anstellung als Strafvollzugsbeamter in Tennessee.

Aus welchen Gründen auch immer verließ Cancel nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine seinen Job und seine Familie und flog am 12. März auf eigene Kosten nach Warschau, Polen, wo er sich mit Van Camp traf.

Gemeinsam reisten die beiden Amerikaner in die Ukraine, wo sie aufgrund ihres Status als “Kampfveteranen” direkt an die Front in Kiew geschickt wurden (obwohl Cancel nie in einem Kampfgebiet gedient

Van Camp zufolge wurden er und Cancel nach Irpin geschickt, um das ukrainische Militär bei der Batterieabwehr und bei “Scharfschützen”-Einsätzen zu unterstützen, obwohl keiner von ihnen jemals in diesen hochspezialisierten militärischen Berufen ausgebildet worden war, was jedem Beteiligten schmerzlich bewusst gewesen wäre.

Auf jeden Fall konnte Van Camp sein vierköpfiges Team nach der “Säuberung” nach Irpin in der Legion halten, und seine Einheit kam in der Folge in der Südukraine zum Einsatz, wo sie in Cherson und Nikolajew kämpfte. Hier kam Cancel Ende April ums Leben; seine sterblichen Überreste wurden auf dem Schlachtfeld nicht geborgen.

Van Camp und die anderen Amerikaner, die mit Cancel gekämpft hatten, verließen die Ukraine Anfang Mai, um die Habseligkeiten des verstorbenen ehemaligen Marinesoldaten nach Hause zu bringen und mit der Witwe und der Familie von Cancel zu sprechen.

Die Anwesenheit von Cancel auf dem Schlachtfeld wirft zahlreiche Fragen über das von der Internationalen Legion angewandte Prüfverfahren auf.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, die relevante militärische Erfahrung eines US-Veteranen zu überprüfen, ist die Einsichtnahme in sein DD 214 oder seine Dienstakte, von der jeder Veteran bei seiner Entlassung eine Kopie erhält.

Aus dem DD-214 von Cancel wäre nicht nur hervorgegangen, dass ihm jegliche Kampferfahrung fehlte, sondern auch, dass er in keiner anderen relevanten Kampffähigkeit als der des Infanteristen ausgebildet worden war – insbesondere nicht als Scharfschütze oder im Umgang mit Gegenbatterien. Außerdem wäre seine Entlassung wegen schlechten Verhaltens für jede professionelle militärische Organisation ein Warnsignal gewesen.

Der Tod von Cancel an der Front als Mitglied der Internationalen Legion stand in direktem Widerspruch zu den von der Legion selbst aufgestellten Standards.

“Wir wollen, dass Leute kommen, die bereits in der Schusslinie gestanden haben”, erklärte ein für die Ausbildung zuständiger Korporal der Internationalen Legion.

Amerikaner konnten sich jedoch anscheinend als “konkrete Kampferfahrung” ausgeben, was sie zu “sehr attraktiven Kandidaten” für die Legion machte.

Diese Unfähigkeit, echte Kampfveteranen von LARPern wirksam zu unterscheiden, deutet auf einen Mangel an Professionalität seitens der Internationalen Legion hin.

Ein Kanadier, der in die Ukraine gereist war, um bei der Ausbildung der Territorialen Verteidigungskräfte im Stadtkampf zu helfen, sagte, er sei nicht beeindruckt von dem, was er gesehen habe; den Rekruten fehle es an Erfahrung, Ausrüstung und angemessener Motivation. In echter LARP-Manier schienen sie nur daran interessiert zu sein, das zu bekommen, was der Kanadier als “schnelle Kampferfahrung” bezeichnete.

“Ich glaube, dass die internationale Legion als Propagandawerkzeug gedacht war, um die Botschaft zu verbreiten, dass die Welt gegen [den russischen Präsidenten Wladimir] Putin ist und dass sie für mehr als nur die Ukraine kämpfen”, so der Kanadier. “Sie haben weder die Infrastruktur noch die Zeit, um wirklich eine internationale Einheit zu bilden.

Diese Botschaft sollte von jedem gehört werden, der sich von der “Romantik” des Kampfes an der Seite der ukrainischen Armee gegen den russischen Eindringling anstecken lassen könnte. Sie sollte genutzt werden, um der Propaganda entgegenzuwirken, die von abgehalfterten Möchtegern-Helden wie Nance verbreitet wird. Sie wäre für alternde Veteranen wie Diaz nützlich gewesen, bevor sie fast 3.000 Dollar ausgaben, um sich für einen Krieg zu rüsten, an dem sie nie teilnehmen würden.

Vor allem aber hätten sie von Cancel und seiner Familie gehört werden müssen, um ihn von seiner einseitigen Reise zur persönlichen Erlösung abhalten zu können. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente.

