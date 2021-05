Mit Mord an die Spitze des Regime, Netanjahu auf der mörderischen Siegesspur Rally

Live: Die Zahl der Todesopfer in Gaza übersteigt 100, mindestens drei Raketen wurden vom Libanon aus auf Israel abgefeuert

Verfolgen Sie die Updates von MEE, während die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen weitergehen, Raketen der Hamas in Israel einschlagen und protestierende Palästinenser Angriffe und Verhaftungen riskieren

Wichtigste Punkte

Israel verkündet die zweite Nacht der Ausgangssperre in der Stadt Lod mit Konfrontationen zwischen palästinensischen Jugendlichen und rechtsextremen Israelis in ganz Israel

Biden bekräftigt Unterstützung für israelische Bombardierung, während Luftangriffe auf Gaza mindestens 103 Palästinenser töten, darunter 27 Kinder und 11 Frauen.

Sieben Menschen wurden in Israel getötet, sagten medizinische Beamte

Live-Updates

Südafrika fordert Israel auf, “barbarische Angriffe auf Palästinenser” zu stoppen

vor 21 Sekunden

Das südafrikanische Kabinett, bestehend aus dem Präsidenten, dem stellvertretenden Präsidenten und den Ministern des Landes, hat Israels anhaltende Bombardierung des Gazastreifens sowie die Aneignung von palästinensischem Eigentum im besetzten Ost-Jerusalem verurteilt.

“Das Kabinett fordert Israel auf, die barbarischen Angriffe auf die Palästinenser zu beenden und sich den internationalen Bemühungen zur Wiederbelebung eines politischen Prozesses anzuschließen”, so das Gremium in einer Erklärung am Donnerstag.

Südafrika verurteilte auch “scharf die Angriffe auf palästinensische Demonstranten an der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom sowie die unrechtmäßigen Vertreibungen von Palästinensern.”

Palästinensische Medien berichten über Siedlerangriffe in Sheikh Jarrah

vor 11 Minuten

Laut palästinensischen Medien griffen Gruppen von Siedlern Bewohner von Sheikh Jarrah an, während schwer bewaffnete Polizisten in der Gegend patrouillierten. Die Agentur Anadolu meldete ebenfalls eine Reihe von Konfrontationen zwischen Palästinensern und Siedlern in dem Gebiet.

Einwohner von Sheikh Jarrah haben Palästinenser in anderen Städten aufgerufen, sie zu unterstützen, da Siedler, die von israelischen Sicherheitskräften unterstützt werden, versuchen, sich das Eigentum von palästinensischen Familien anzueignen.

Blinken sagt, dass die USA die Diplomatie intensivieren, um ein “Ende der Gewalt” zu erreichen

vor 20 Minuten

US-Außenminister Antony Blinken sagte am Donnerstag, dass Washington die diplomatischen Bemühungen intensiviert, um die Gewalt in Israel und den palästinensischen Gebieten zu beenden, und bekräftigte Amerikas Unterstützung für das, was er “Israels Recht, sich zu verteidigen” nannte.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem australischen Amtskollegen sagte Blinken, er habe mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas telefoniert.

“Dies ist Teil eines umfassenden laufenden Kontakts und Dialogs auf allen Ebenen der US-Regierung mit unseren jeweiligen Gesprächspartnern, mit dem Ziel, ein Ende der Gewalt zu erreichen”, sagte Blinken.

Der US-Spitzendiplomat sagte, dass Washington auch mit regionalen Partnern zusammenarbeitet, um die Krise zu beenden.

Israelisches Bombardement des Gazastreifens keine “signifikante Überreaktion”, sagt Biden

“Wir glauben, dass Israelis und Palästinenser ein gleiches Maß an Freiheit, Sicherheit, Würde und Wohlstand verdienen; diese Anerkennung wird weiterhin unseren Ansatz bestimmen”, sagte Blinken.

Aber palästinensische Rechtsaktivisten sagen, dass die US-Annäherung weit davon entfernt ist, diese Ankündigung widerzuspiegeln, da es versäumt wurde, israelische Luftangriffe zu verurteilen, die mehr als 100 Palästinenser in Gaza gefordert haben.

Außerdem hat Washington nur “Besorgnis” über Israels Bemühungen geäußert, Palästinenser aus dem Ost-Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah zu vertreiben, was die aktuelle Krise ausgelöst hat.

Früher am Donnerstag schien Präsident Joe Biden die israelische Gewalt zu billigen, indem er sagte, dass die Luftangriffe auf Gaza keine “signifikante Überreaktion” Israels seien.

“Ich habe meine Geheimdienste, das Verteidigungsministerium und das Außenministerium… in Kontakt mit all ihren Kollegen, nicht nur in Israel, sondern auch in der Region, und eines der Dinge, die ich bisher gesehen habe, ist, dass es keine signifikante Überreaktion gegeben hat,” sagte Biden.

UNRWA sagt, dass vier Gebäude bei israelischem Bombardement beschädigt wurden

vor 24 Minuten

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA), das für das Wohlergehen der palästinensischen Flüchtlinge zuständig ist, sagt, dass vier seiner Gebäude, darunter auch Schulen, von israelischem Bombardement getroffen worden sind.

Am 11. und 12. Mai wurden zwei Schulen getroffen, wobei 29 Klassenzimmer “erheblich” beschädigt wurden.

Die Agentur sagt, dass alle ihre Mitarbeiter berichtet haben, dass sie sicher und wohlauf sind.

‘Bringt alles mit, Messer, Benzin’

Vor 50 Minuten

Chat-Nachrichten, die von Middle East Eye gesehen wurden, enthüllen Pläne von rechtsextremen israelischen Gruppen, die zu Gewalt gegen palästinensische Bürger Israels aufstacheln wollen.

Eine Nachricht lautete: “Bringt alles mit, Messer, Benzin.” Eine andere lautete: “Heute gehen wir um 18 Uhr zurück, um ein bisschen Chaos zu machen. Lasst uns uns an der Strandpromenade treffen.”

Rechtsextreme Gruppen in Israel haben seit Beginn der Unruhen am vergangenen Wochenende Palästinenser angegriffen und Geschäfte verwüstet, von denen angenommen wird, dass sie Arabern gehören.

Hamas warnt Israel vor Einmarsch in Gaza

vor 1 Stunde

Abu Ubaida, der Sprecher des militärischen Flügels der Hamas, der Qassam-Brigaden, hat Israel davor gewarnt, in den Gazastreifen einzumarschieren, während sich das israelische Militär um den Gazastreifen sammelt. Übersetzt mit Deepl.com

--

