Live: Erdbeben in der Türkei und Syrien fordert mehr als 11.700 Todesopfer



Mindestens 23 Millionen Menschen betroffen, da Gebäude im Süden der Türkei und im Nordwesten Syriens dem Erdboden gleichgemacht wurden

Wichtigste Punkte

Tausende in Syrien vom Erfrieren bedroht

Türkische Börsen nach öffentlicher Empörung ausgesetzt

Erster Besuch von Präsident Erdogan in den betroffenen Gebieten

Live-Updates

Erdogan: Es war “nicht möglich”, sich auf die Erdbebenkatastrophe vorzubereiten

vor 6 Minuten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Mittwoch, es habe “Mängel” bei der Reaktion seiner Regierung auf die Erdbeben vom Montag gegeben.

“Natürlich gibt es Unzulänglichkeiten. Die Bedingungen sind klar zu erkennen”, sagte er vor der Presse im Südosten des Landes, dem am stärksten von der Katastrophe betroffenen Gebiet.

“Es ist nicht möglich, auf eine Katastrophe wie diese vorbereitet zu sein”.

Es gab zunehmend Kritik an der Geschwindigkeit, mit der die Regierung auf die Beben reagierte.

Viele Augenzeugen sagten gegenüber MEE, dass die Hilfsmaßnahmen insbesondere in Hatay in den ersten 48 Stunden nach der Katastrophe unzureichend waren.

Mehr als 11.700 Todesopfer in der Türkei und Syrien

vor 17 Minuten

Die Türkei gibt die Zahl der Todesopfer der Erdbeben vom Montag mit 9.057 an, weitere 52.979 Menschen wurden verletzt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab dies am Mittwochnachmittag live im Fernsehen bekannt, als er die von den Beben betroffenen Gebiete besuchte.

Die syrische Regierung und der Zivilschutz gaben ebenfalls bekannt, dass die Zahl der Todesopfer in Syrien auf mindestens 2.662 gestiegen ist.

Insgesamt sind aktuell durch die Beben mehr als 11 700 Menschen ums Leben gekommen, wobei Hilfsorganisationen davon ausgehen, dass die Zahl noch weiter steigen wird.

Video: Syrischer Junge filmt sich selbst, während er unter den Trümmern festsitzt

Vor 30 Minuten

Twitter wird in der Türkei eingeschränkt und erschwert die Rettungsbemühungen

Nach den Erdbeben vom Montag hat die türkische Regierung Twitter landesweit gesperrt und damit einen Aufschrei von Aktivisten ausgelöst, die befürchten, dass diese Maßnahme die Rettungsarbeiten im betroffenen Südosten behindern könnte.

Die Web-Überwachungsseite NetBlocks bestätigte die Maßnahme am Mittwoch.

“Die Echtzeit-Netzwerkdaten zeigen, dass Twitter in der Türkei eingeschränkt wurde; die Filterung wird bei den großen Internetanbietern angewendet und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Öffentlichkeit nach einer Reihe von tödlichen Erdbeben auf den Dienst angewiesen ist”, so die Organisation in einem Tweet.

Eine Reihe von Nutzern gab an, dass ihr Zugang zur Website ohne VPN vollständig blockiert war, während andere sagten, ihr Zugang sei stark verlangsamt worden.

Lesen Sie mehr:

Twitter landesweit eingeschränkt, was Rettungsmaßnahmen erschwert

Rettungskräfte ziehen einen Überlebenden aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Kahramanmaras, Südtürkei, am 7. Februar 2023 (AFP)

Die Länder, die Hilfe angeboten haben

