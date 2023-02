Live: Turkey-Syria earthquake death toll passes 11,700 At least 23 million people affected as buildings levelled across Turkey’s south and Syria’s northwest



Live: Erdbeben in der Türkei und Syrien fordert mehr als 15.000 Todesopfer



Mindestens 23 Millionen Menschen betroffen, da Gebäude im Süden der Türkei und im Nordwesten Syriens dem Erdboden gleichgemacht wurden



Wichtigste Punkte

Tausende in Syrien vom Erfrieren bedroht

Türkische Börsen nach öffentlicher Empörung ausgesetzt

Erster Besuch von Präsident Erdogan in den betroffenen Gebieten

Live-Aktualisierungen

Warum sind die ersten 72 Stunden so wichtig?

Vor 34 Minuten

Experten zufolge werden mehr als 90 Prozent der Überlebenden innerhalb der ersten 72 Stunden gefunden.

Da sich das 72-Stunden-Fenster am frühen Donnerstagmorgen schließt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Überlebende gerettet werden, mit jeder Stunde, die verstreicht.

Die Zahl der geretteten Menschen kann jedoch je nach Wetterlage, Nachbeben und der Geschwindigkeit, mit der Rettungsteams und Ausrüstung vor Ort eintreffen, erheblich schwanken.

Das Ausmaß der Katastrophe und die derzeitigen Wetterbedingungen stehen den Bemühungen in der Türkei und in Syrien derzeit entgegen.

Das Wichtigste für die Rettungskräfte ist es, so viele Menschen wie möglich unter den eingestürzten Gebäuden medizinisch zu versorgen, bevor sie einer Überhitzung erliegen, ihr Körper versagt oder sie verbluten.

Die Zeit läuft ab in Syrien

vor 1 Stunde

Die sich entfaltende humanitäre Tragödie in Syrien wird immer verzweifelter, warnte ein Rettungsdienst, die Weißhelme, der im von Rebellen kontrollierten Nordwesten tätig ist, am Donnerstagmorgen.

“Wir sind an einem kritischen Punkt… Die Zeit läuft uns davon, Hunderte von Familien sitzen noch unter den Trümmern fest. Jede Sekunde bedeutet die Rettung eines Lebens”, sagte die Gruppe.

Nach Angaben der Weißhelme wurden im Nordwesten Syriens mehr als 418 Gebäude vollständig zerstört und mehr als 1.300 Gebäude schwer zerstört sowie Tausende von Gebäuden beschädigt.

UN-Hilfsgüter erreichen die von der Opposition kontrollierten Gebiete im Nordwesten Syriens nicht, da die Zollbeamten an der türkischen Grenze persönlich von dem Erdbeben am Montag betroffen sind, wie Beamte und humanitäre Helfer gegenüber MEE erklärten.

Lesen Sie mehr:

Hilfsgüter erreichen Nordwestsyrien nicht, da Grenzbeamte betroffen sind

Freiwillige Helfer in Syrien

Freiwillige Helfer in der Türkei mobilisieren sich, um den Opfern zu helfen

vor 2 Stunden

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei, die mehr als 12.000 Tote und mindestens 60.000 Verletzte gefordert haben, haben zu einer Flut von Freiwilligeneinsätzen unter den Türken geführt.

Als Saliha Gencay, eine 46-jährige Lehrerin aus der Schwarzmeerprovinz Sakarya, am Montag zum ersten Mal von dem doppelten Erdbeben im Süden der Türkei hörte, dachte sie sofort daran, was sie tun könnte, um den am stärksten Betroffenen zu helfen.

“Ich habe Freunde und Schüler in den vom Erdbeben am stärksten betroffenen Gebieten”, sagte Gencay gegenüber Middle East Eye. “Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen, sie sind sehr müde und besorgt”. Weiterlesen in middleeasteye. net Übersetzt mit Deepl.com

