Liveticker Ukraine-Krieg: Frankreich liefert Kiew Kampfjets, auch SPD schließt dies nicht mehr aus

Französische Medien: Frankreich wird Mirage 2000-Kampfflugzeuge an Kiew liefern

Der Militäranalyst und ständige Experte Patrick Sousse hat in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender BFM am Sonntag die baldige Lieferung französischer Kampfjets an die Ukraine angekündigt:

“Frankreich stellt der Ukraine Mirage 2000-Flugzeuge zur Verfügung. Der Februar wird der Monat der Flugzeuge sein.”

Ihm zufolge werden demnächst Gespräche über die Lieferung weiterer Flugzeuge aufgenommen, aber die genauen Zahlen will noch niemand nennen.

“Das werden Flugzeuge sein, die russische Gebiete bombardieren können, jedoch sind die russischen Gebiete durch sehr fortschrittliche Raketen- und Flugabwehrsysteme geschützt”, erklärte der Experte.

Unterdessen hat SPD-Chefin Saskia Esken auch eine Lieferung deutscher Kampfjets an die Ukraine nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Auf die Frage, ob sie die Lieferung von Kampfflugzeugen ausschließe, sagte Esken am Sonntag im ARD-Bericht aus Berlin:

“Es kommt ja ganz entscheidend darauf an, dass eben Deutschland und dass auch die Nato nicht Kriegspartei sind.”

Deswegen sei die Regierung in diesen Fragen in sehr enger Abstimmung mit den US-Amerikanern. Deutschland sei nicht Kriegspartei, und dies wolle die Regierung auch für “alle Zukunft” vermeiden.

