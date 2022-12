Nur so sind die ständigen Propagandalügen und Milliarden an Rüstungsgütern und Hilfsgeldern plausibel zu machen. Aber sind wir das Volk, wirklich so dumm, wie man uns in der Regierung hält? Evelyn Hecht-Galinski

Liveticker Ukraine-Krieg – Moskau: EU will ihre Beteiligung an Verbrechen in der Ukraine vertuschen Russland führt gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine Militäroperation in der Ukraine durch. Der Westen reagiert mit immer neuen Waffenlieferungen an die Ukraine und beispiellosen Sanktionen gegen Russland. Lesen Sie hier die neuesten Entwicklungen.

Liveticker Ukraine-Krieg – Moskau: EU will ihre Beteiligung an Verbrechen in der Ukraine vertuschen

Russland führt gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine Militäroperation in der Ukraine durch. Der Westen reagiert mit immer neuen Waffenlieferungen an die Ukraine und beispiellosen Sanktionen gegen Russland. Lesen Sie hier die neuesten Entwicklungen.

© Getty Images / George Mdivanian / EyeEm

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...