Liz Truss ist weg. Von Peter Oborne

Die britische Premierministerin Liz Truss hält ihre Grundsatzrede am letzten Tag des jährlichen Parteitags der Konservativen in Birmingham am 5. Oktober 2022 (AFP)

Liz Truss ist weg.

Es gibt nur einen Ausweg aus diesem Chaos

Von Peter Oborne

20. Oktober 2022

Der Zusammenbruch der Wirtschaft wird wiederum den wirtschaftlichen Zusammenbruch und dann den sozialen Zerfall auslösen. Es ist Zeit für eine Parlamentswahl

Am Ende seiner langen Karriere erkrankte der berüchtigte portugiesische Diktator Antonio Salazar und wurde durch seinen erbitterten Rivalen Marcelo Caetano ersetzt.

Das politische Establishment teilte ihm jedoch nicht mit, dass er abgesetzt worden war, und ersann eine Reihe ausgeklügelter Tricks, um ihn im Ungewissen zu lassen. Als Salazar wieder zu sich kam, fuhr er Berichten zufolge fort, sich mit Ministern zu treffen, Befehle zu erteilen und sich häufig über den verhassten Caetano lustig zu machen, der in Wirklichkeit das Land regierte.

Liz Truss hatte keine wirkliche Macht. Diese wurde ihr nach dem Zusammenbruch des Pfund Sterling- und des Goldmarktes im letzten Monat entzogen.

Um den alten Mann bei Laune zu halten, haben die Portugiesen eine Sonderausgabe der nationalen Zeitung Diario de Noticias mit gefälschten Nachrichten und fröhlichen Schlagzeilen erstellt.

Etwas Ähnliches hat sich in den letzten Wochen in Großbritannien abgespielt.

Premierministerin Liz Truss wohnte in der Downing Street, führte das Kabinett, erteilte Befehle und gab sogar Pressekonferenzen. Sie schien wirklich zu glauben, dass sie die Premierministerin sei.

Aber sie hatte keine wirkliche Macht. Diese wurde ihr nach dem Zusammenbruch des Pfund Sterling und der Gilt-Märkte im letzten Monat entzogen. Ihr erbitterter Rivale Jeremy Hunt, der als Notfall-Finanzminister eingesetzt wurde, nachdem die Finanzmärkte den Truss-Verbündeten Kwasi Kwarteng verdrängt hatten, traf die Entscheidungen.

Jetzt ist sie weg.

Am Donnerstag gab Truss ihren Rücktritt als Premierministerin bekannt. Nach Angaben von Truss soll innerhalb der nächsten Woche eine Neuwahl der konservativen Führung durchgeführt werden.

Eine nationale Demütigung

Bis gestern schien es gerade noch möglich zu sein, zu glauben, dass die Fiktion, Truss sei britische Premierministerin, noch Monate oder gar Jahre aufrechterhalten werden würde.

Gestern endete dieses traurige Kapitel inmitten beschämender Szenen im Unterhaus, als Fiktion und Realität aufeinander prallten. Die Fantasie einer Truss-Regierung verflüchtigte sich, als ihre Regierung sich selbst auffraß. Die Innenministerin Suella Braverman trat nach kaum einem Monat im Amt zurück.

Wendy Morton, die Chefeinpeitscherin, trat zurück und wurde wieder eingesetzt. Als die Disziplin zusammenbrach, sollen einige Tory-Abgeordnete bei der Abstimmung über einen Antrag der Labour-Partei zum Fracking handgreiflich geworden sein, wobei sich die stellvertretende Premierministerin Therese Coffey angeblich eingemischt haben soll. Coffey wies die Vorwürfe zurück, wie ihr nahestehende Quellen berichten.

Die Politik in Westminster ist im Chaos versunken, eine nationale Demütigung, die Großbritannien – das einst bewundert wurde – in der ganzen Welt zum Gespött macht.

Der neue britische Schatzkanzler Jeremy Hunt trifft am 14. Oktober 2022 in der Downing Street im Zentrum Londons ein (AFP)

Der Zusammenbruch der politischen Autorität und Kontrolle am Mittwoch ist eine direkte Folge des Zusammenbruchs der Finanzmärkte vor drei Wochen, ein Zusammenbruch, der durch die katastrophale Haushaltserklärung der Regierung Truss ausgelöst wurde. Die Dinge werden hier nicht aufhören.

Es ist zu befürchten, dass der politische Zusammenbruch wiederum den wirtschaftlichen Zusammenbruch und dann den sozialen Zerfall auslösen wird. Dies ist der schwerste Moment für Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Land läuft Gefahr, unregierbar zu werden.

Kurzfristig bringt uns das zurück zu dem Problem von Liz Truss.

Ein ‘Staatsstreich’

Nach allen normalen Regeln der Politik hätte sie nach der demütigenden Umkehrung ihrer Wirtschaftspläne zurücktreten müssen. Ein normaler Premierminister wäre zu diesem Zeitpunkt zurückgetreten – wie Anthony Eden (Premierminister 1955-1957) nach dem Scheitern der Suez-Invasion 1956.

Aber Truss – so habe ich die Leser des Middle East Eye vor ihrem Amtsantritt informiert – fehlt es an Substanz und sie hat kein Gespür für die Realität. Sie hat sich entschieden, weiter zu kämpfen.

Unter normalen Umständen hätte dies keine große Rolle gespielt. Die berühmt-berüchtigte Konservative Partei hätte ein elegantes politisches Attentat verübt – das Schicksal von Margaret Thatcher im Jahr 1990.

Das ist heute schwierig. Die Partei ist so zerrissen von Fehden, Fraktionen und tiefem Hass, dass es ihr schwer fällt, sich auf einen neuen Vorsitzenden zu einigen.

Hunt, der neue Kanzler, ist eine ruhige Hand am Ruder, genießt aber nur geringe Unterstützung in der Parteimitgliedschaft. Die Parteimitglieder wollen Boris Johnson zurück, aber Johnson (der den gestrigen Scherbenhaufen verpasst hat, weil er in der Karibik Urlaub macht) ist der Architekt des derzeitigen Desasters.

Auf jeden Fall kann sich die Partei nicht noch einmal einem sechswöchigen Führungsstreit unterziehen, wie er Truss an die Macht gebracht hat.

Es bleibt also nur eine Möglichkeit: ein Staatsstreich des Establishments. Ich gehe davon aus, dass dieser bereits ausgearbeitet wird, während ich schreibe. Daran wird Rishi Sunak beteiligt sein, der ehemalige Kanzler, der im Kampf um die Führung hinter Truss den zweiten Platz belegte. Hunt, der als Kanzler das Gleichgewicht wiederhergestellt hat, wird eine neue Rolle spielen.

Dies wird keine demokratische Lösung sein, und aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass sie lange Bestand haben wird.

Ein Abstieg in den Wahnsinn

Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie viel sich geändert hat. Die Konservative Partei, die von epischen Persönlichkeiten wie Winston Churchill und Margaret Thatcher angeführt wurde, hat Großbritannien in den letzten 200 Jahren weitgehend regiert. Sie wird oft als die erfolgreichste Partei der westlichen Welt bezeichnet.

Die schockierenden Szenen von gestern haben gezeigt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, gut zu regieren. Sehr wahrscheinlich ist sie für immer erledigt. Zumindest braucht sie eine lange Brachzeit, um sich zu erholen.

Es ist Zeit für eine Parlamentswahl. Nur das Eigeninteresse der Tory-Abgeordneten, die Angst haben, ihre Sitze bei einem Erdrutsch zu verlieren, verhindert dies.

Es lohnt sich auch darüber nachzudenken, was dies für das Vereinigte Königreich bedeutet, das noch vor kurzem in weiten Teilen der Welt geachtet war und heute im Chaos versinkt. Der gestrige Tag ist eine Warnung, dass uns ein nationaler Abstieg in den Wahnsinn droht, wenn wir als Land nicht an einem Strang ziehen.

Die Konservative Partei ist ein Teil dieses Wahnsinns und kann das Problem nicht lösen. Die Abgeordneten der Tory-Partei sollten sich vielleicht auf den Rat besinnen, den Winston Churchill in einer seiner letzten Reden vor seinem Rücktritt als Premierminister gab.

“Die erste Pflicht eines Parlamentsmitglieds ist es, das zu tun, was er in seinem treuen und uneigennützigen Urteil für richtig und notwendig für die Ehre und Sicherheit Großbritanniens hält. Seine zweite Pflicht ist die gegenüber seinen Wählern, deren Vertreter er ist, aber nicht deren Delegierter.”

Die Tory-Regierung ist zu einer Bedrohung für die Stabilität des Vereinigten Königreichs geworden. Es ist Zeit für Parlamentswahlen. Nur das Eigeninteresse der Tory-Abgeordneten, die Angst haben, ihre Sitze in einem nationalen Erdrutsch zu verlieren, verhindert dies.

Dieser Artikel wurde geändert, um die Rücktrittserklärung von Premierministerin Liz Truss vom Donnerstag zu berücksichtigen. Übersetzt mit Deepl.com

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

