Lobby bekommt EU-Ratschläge zur Zensur von Israel-Kritikern Von David Cronin

Eine Schande für die Europäische Union. Ihnen muss endlich der Friedensnobelpreis entzogen werden!

Zusicherungen zum Schutz der Meinungsfreiheit sind wertlos, wenn sie von Brüsseler Beamten abgegeben werden. Hinter verschlossenen Türen helfen sie aktiv den Lobbyisten, die Wahrheit darüber zu unterdrücken, wie sehr Israel mit dem Rassismus verwoben ist.

Bild: Brussels official Katharina von Schnurbein has taken part in discussions aimed at muzzling Palestine solidarity campaigners. (European Commission)

Katharina von Schnurbein should really be known as the muzzle of Brussels. Since becoming the EU’s coordinator against anti-Semitism more than five years ago, she has repeatedly attacked the Palestine solidarity movement. Smears have been her main tactic; censorship appears to be her strategic goal.