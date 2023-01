Lockheed will, dass der Krieg in der Ukraine auf Russland übergreift



Am 25. Januar titelte die Financial Times “Lockheed ready with F-16s as Kyiv allies revive debate over fighter jets” (Lockheed steht mit F-16 bereit, da Kiews Verbündete die Debatte über Kampfjets wieder aufleben lassen), und berichtete Folgendes:

Lockheed Martin hat erklärt, es sei bereit, die Nachfrage nach seinen F-16-Flugzeugen zu befriedigen, da einige der engsten europäischen Verbündeten der Ukraine ihre Bemühungen um die Lieferung von Kampfflugzeugen an Kiew wieder aufnehmen. …

Frank St. John, Chief Operating Officer von Lockheed Martin, dem größten US-Rüstungsunternehmen, sagte der FT, es gebe “eine Menge Gespräche über den Transfer von F-16-Flugzeugen durch Dritte”. …

St. John sagte, das Unternehmen werde “die Produktion von F-16 in Greenville [South Carolina] hochfahren, um so weit zu kommen, dass wir in der Lage sind, alle Länder, die sich für einen Transfer durch Dritte entscheiden, um im aktuellen Konflikt zu helfen, ziemlich gut zu versorgen”. …

EU-Mitgliedsstaaten, die F-16 direkt in die Ukraine reexportieren, sind eine von mehreren Optionen, sagten europäische Beamte und wiesen darauf hin, dass die in den USA hergestellten Jets auch von westlichen Staaten an ehemalige Warschauer-Pakt-Länder geschickt werden könnten, die dann ihre Flugzeuge sowjetischer Bauart nach Kiew schicken könnten. …

Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra sagte letzte Woche, dass die Niederlande alle Anfragen zur Entsendung von F-16 “unvoreingenommen” prüfen würden und dass es “keine Tabus” bei der militärischen Unterstützung gebe. Die Niederlande verfügen über rund 40 F-16-Flugzeuge. …

Neben den Niederlanden fliegen sieben weitere europäische Nato-Länder F-16, darunter Polen, Norwegen und Rumänien. …

Obwohl diese Zeitung Lockheed Martin als “größten US-Rüstungslieferanten” bezeichnete, ist es in Wirklichkeit der größte der Welt.

Ab 2021 wurden die F-16 für 64 Millionen Dollar pro Stück verkauft. Das galt jedoch nur für das voll ausgestattete Modell. In “Executive Flyers” hieß es am 23. Januar 2023 unter dem Titel “Wie viel kostet eine F-16?” (vermutlich für einen “Manager”): “Die F-16 kostet zwischen 12,7 und 80 Millionen Dollar, je nach Variante und Land, das den Kampfjet kauft. … Der genaue Preis, der für eine F-16 verlangt wird, hängt weitgehend von der Variante des Flugzeugs, dem Land, das es kauft, und dem Zeitpunkt des Kaufs ab.” Wenn Lockheed nun Länder einlädt, sie für den Einsatz gegen Russland zu kaufen – und vielleicht Moskau zu bombardieren, um die russische Regierung zu töten -, könnte das einen Bieterkrieg um diese Flugzeuge auslösen, und die Preise, die jedes Land zahlen würde, würden in einigen Fällen möglicherweise nicht veröffentlicht. (Natürlich wäre das nicht für die Verwendung durch eine “Exekutive”, aber es könnte dennoch eine Verwendung sein, die im Namen einer Exekutive erfolgt.

Außerdem könnten Nebenleistungen für das Staatsoberhaupt oder einen anderen Amtsträger, der für die Genehmigung des Geschäfts ausschlaggebend ist, den pro Flugzeug gezahlten Preis erheblich erhöhen. Ob der tatsächliche Preis, der für das Flugzeug gezahlt wird, den rechtlich zulässigen Preis widerspiegelt, wird man vielleicht nie erfahren können.

Damit ein Land das Angebot von Lockheed annehmen kann, sind in vielen Ländern mehrere Stufen der vorherigen Genehmigung durch die Regierungen erforderlich. Die Verhandlungen würden mit ziemlicher Sicherheit erst nach Beendigung des Krieges in der Ukraine abgeschlossen werden. Vielleicht versucht Lockheed, einen möglichst großen Auftragsbestand anzuhäufen, solange die Zeit dafür noch so heiß ist wie jetzt. Übersetzt mit Deepl.com

