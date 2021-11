Märtyrer stehen für das Wohl des Kollektiv und ewiges Gedenken und Ruhm sei ihnen gewiss.

Martyrs: A source of inspiration and hope Martyrs occupy a special place in the hearts and minds of Palestinians. In the Palestinian Declaration of Independence, written by Palestinian poet Mahmoud Darwish and proclaimed by Yasser Arafat on 15 November 1988, an oath was taken of unrelenting struggle before and in honour of the sacrifice of thousands of Palestinian martyrs who fell in the struggle.

Bild: Palästinenserführer Jassir Arafat (R) posiert mit (von links nach rechts): dem palästinensischen Dichter Mahmoud Darwish, dem US-Schriftsteller Russell Banks, dem US-Regisseur Oliver Stone und dem nigerianischen Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka in seinem Büro in der Stadt Ramallah im Westjordanland, 25. März 2002 [AWAD AWAD/AFP via Getty Images]

Märtyrer: Eine Quelle der Inspiration und Hoffnung

von Sayid Marcos Tenório und HajjSayid

20. November 2021

Märtyrer nehmen in den Herzen und Köpfen der Palästinenser einen besonderen Platz ein. In der palästinensischen Unabhängigkeitserklärung, die von dem palästinensischen Dichter Mahmoud Darwish verfasst und von Jassir Arafat am 15. November 1988 verkündet wurde, wurde ein Eid auf den unerbittlichen Kampf vor und zu Ehren der Opfer von Tausenden palästinensischen Märtyrern abgelegt, die im Kampf gefallen sind. Er ist eine Quelle der Inspiration und Hoffnung für alle, die für die Beendigung der Besatzung und die Errichtung der palästinensischen Souveränität und Unabhängigkeit kämpfen.

Das Märtyrertum ist eines der wichtigsten Konzepte des Islam und bezieht sich nicht nur auf die Aufopferung und Hingabe des eigenen Lebens, sondern auch auf das Wohl des Kollektivs, der islamischen Ummah (Nation). Nach dem Islam sind Märtyrer (Schahid auf Arabisch) diejenigen, die Verfolgung erleiden und auf dem Schlachtfeld sterben, indem sie sich dem Feind für eine gerechte und legitime Sache stellen – derjenige, der stirbt, um andere zu retten, die unschuldigen Opfer und der Nicht-Muslim, der im Kampf für eine gerechte Sache oder für sein Land stirbt.

In diesem Zusammenhang ist der Märtyrer vor allem ein Mudschahedin oder fida’yyin, ein palästinensischer Widerstandskämpfer; ein muslimischer Kämpfer, der bereit ist, sein Leben für eine Sache zu opfern, die auf Gerechtigkeit und dem Kampf gegen Unterdrückung beruht. Im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, heißt es: “Und glaubt nicht, dass diejenigen, die um Allahs willen gefallen sind, tot sind; im Gegenteil, sie leben in Gnade an der Seite ihres Herrn (3:169).”

Das Märtyrertum bezeichnet auch die Ausübung des Dschihad, ein arabisches Wort, das “sich bemühen”, “kämpfen”, “sich anstrengen” bedeutet, um etwas zu erreichen – in diesem Fall das Streben nach Gerechtigkeit oder gegen Ungerechtigkeit. Der Einsatz für die Verteidigung und Sicherheit der islamischen Umma bedeutet, dass jeder Muslim die Pflicht hat, für seinen Glaubensbruder zu kämpfen und die Gemeinschaft gegen äußere Bedrohungen und innere Willkür zu verteidigen.

Im Laufe der Jahrhunderte hat das palästinensische Volk Tausende von Märtyrern für seine Befreiung geopfert, die auf Kämpfe gegen Kreuzfahrer, Römer, Perser, Osmanen, Briten und in den letzten 73 Jahren gegen zionistische Juden zurückgeht, die aus Europa kamen, um ein koloniales Projekt der jüdischen Vorherrschaft in Palästina zu verwirklichen.

Im Jahr 2002 veröffentlichte eine Gruppe von mehr als 70 palästinensischen Intellektuellen, darunter Mahmoud Darwish, Rima Tarazi, Georges Ibrahim, Jamal Salsa, Izzat Ghazzawi und Mazen Saadeh, ein Manifest gegen eine weitere israelische Militäroperation in diesem Jahr. In einer der Passagen verweisen sie auf die harte Realität, in der: “Den Lebenden wird das Grundrecht auf Leben vorenthalten, und den Märtyrern werden Gräber verweigert, in denen sie in Frieden ruhen können. Vor allem aber ist das, was wir jetzt sehen, Ausdruck des Wunsches eines Volkes, das keine andere Wahl hat, als Widerstand zu leisten”.

Bei der Eroberung Jerusalems durch die Christen im Jahr 1099 kam es zu einem Massaker, bei dem Hunderte von Nichtchristen (Ungläubige) den Märtyrertod fanden. Als Salah Ad-Din Yusuf Ibn Ayyub (Saladin) 1187 Jerusalem zurückeroberte, wurde ein Massaker an Nicht-Muslimen befürchtet. Doch Saladin, der sich auf dem Höhepunkt seiner militärischen Macht befand, zeigte den christlichen Einwohnern den gleichen Respekt und das gleiche Mitgefühl, das Kalif Umar fünf Jahrhunderte zuvor an den Tag gelegt hatte, indem er ihnen erlaubte, seine Verstorbenen zu sammeln und sie angemessen zu behandeln.

Vor kurzem haben wir an das Martyrium des historischen Führers der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jassir Arafat, erinnert, der am Morgen des 11. November 2004 im Pariser Militärkrankenhaus Percy seine Seele dem Schöpfer übergab. Arafat kämpfte 13 Tage lang mit einer Krankheit, die, wie sich später herausstellte, durch die israelische Vergiftung mit Polonium-210 verursacht worden war, wie Untersuchungen von Gerichtsmedizinern aus der Schweiz, Russland und Frankreich ergaben. Nach Bekanntwerden des Ergebnisses der Analysen erklärte seine Frau Suha Arafat, dass es ein echtes Verbrechen, einen politischen Mord, enthülle: “Ein echtes Verbrechen, ein politischer Mord. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist”.

Arafat bezeichnete sich selbst als palästinensischen Soldaten, der seine Waffe nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle palästinensischen Kinder, Frauen und Männer sowie für die Existenz Palästinas einsetzen würde. Er fragte einmal in einem Interview mit Reuters: “Gibt es jemanden in Palästina, der nicht vom Märtyrertod träumt?” Israel weigert sich, Arafat auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, wo er geboren wurde, zu bestatten. Seine sterblichen Überreste befinden sich in einer Gedenkstätte, die neben seinem ehemaligen Büro in Ramallah, der Mukata’a, errichtet wurde.

Andere Märtyrer werden von den Palästinensern verehrt, wie z. B. Scheich Ahmad Jassin, einer der Gründer der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas, der zwei Attentate überlebte. Das erste Attentat wurde 2002 im Stadtteil Sabra in Gaza-Stadt verübt. Beim zweiten, im September 2003, wurde eine Bombe auf ein Gebäude geworfen, in dem sich mehrere Hamas-Führer trafen.

Scheich Jassin war bekannt für seine hohe Moral, seinen starken Willen, seine Entschlossenheit, seine Weisheit bei der Leitung islamischer Organisationen, seinen tiefen Einblick in die Probleme der palästinensischen Sache und seine unerschütterliche Haltung, keinen Zentimeter Palästinas aufzugeben, ungeachtet der Konsequenzen. Am 22. März 2004 wurde er bei einem gezielten Angriff des Mossad im Gazastreifen getötet, als ein Hubschrauber eine Rakete abfeuerte, die ihn traf, während er in seinem Rollstuhl durch die Straßen der Stadt fuhr, wobei auch neun weitere palästinensische Märtyrer ums Leben kamen.

Am 22. Juli 2002 warfen israelische Kampfflugzeuge eine 1-Tonnen-Bombe ab, die das Gebäude, in dem Salah Shehade wohnte, völlig zerstörte und 18 Palästinenser tötete, darunter Shehade, seine Frau und eine ihrer 14-jährigen Töchter sowie Wachleute und andere Kinder. Shehade ist der Gründer des ersten militärischen Zweigs der Hamas namens Al-Mujahidoon Al-Filistiniyoon (die palästinensischen Mudschaheddin). Sie wurde später in die Izz Al-Din Al-Qassam-Brigaden umgewandelt, die größte und am besten ausgerüstete Gruppe, die heute im Gazastreifen operiert. Ihr Name bezieht sich auf den Kleriker Izz Al-Din Al-Qassam, einen muslimischen Prediger, der 1882 in Syrien geboren wurde.

Ewiger Ruhm gebührt dem Gedenken an die Männer und Frauen aller Rassen und Glaubensrichtungen, die im Kampf gegen das Unrecht Märtyrer sind und es gewagt haben, für die Freiheit, Souveränität und Selbstbestimmung ihres Volkes zu kämpfen. Das Blut der Märtyrer wird auch weiterhin den Kampf für die Freiheit der Palästinenser gegen die koloniale Besatzung Israels befeuern. Übersetzt mit Deepl.com

