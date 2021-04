Dank westlicher “Wertehilfe” hat die die niemand und schon gar kein “palästinensischer Königsmacher”

Bild: Ra’am party leader Mansour Abbas speaks during a press conference in Nazareth, April 1, 2021. (David Cohen/Flash90)

Mansour Abbas doesn’t stand a chance against the forces of Jewish supremacy Abbas had hoped his new status as ‘kingmaker’ would allow him to influence Israeli politics. But he is no match for Bezalel Smotrich and the far right. Mansour Abbas was on top of the world last week after his Islamist Ra’am party defied expectations and was elected to the Knesset.

Mansour Abbas hat keine Chance gegen die Kräfte der jüdischen Vorherrschaft

Von Meron Rapoport

5. April 2021

Abbas hatte gehofft, sein neuer Status als “Königsmacher” würde ihm erlauben, die israelische Politik zu beeinflussen.

Aber er ist Bezalel Smotrich und der extremen Rechten nicht gewachsen.



Mansour Abbas war letzte Woche an der Weltspitze, nachdem seine islamistische Ra’am-Partei den Erwartungen trotzte und in die Knesset gewählt wurde. Nach der Wahl hielt Abbas eine von Experten als historisch gefeierte Rede zur besten Sendezeit, in der er erklärte: “Ich, Mansour Abbas, ein Mann der islamischen Bewegung, bin ein stolzer Araber und Muslim, ein Bürger des Staates Israel, der die führende, größte politische Bewegung in der arabischen Gesellschaft anführt und mutig für eine Vision von Frieden, gegenseitiger Sicherheit, Partnerschaft und Toleranz zwischen den Völkern eintritt.” Indem er der israelischen extremen Rechten die Hand reichte, schien Abbas eine Botschaft der Partnerschaft anzubieten: “Wenn wir nicht den Weg finden, die Ignoranz zu besiegen und den Rassismus zu besiegen, werden wir der nächsten Generation eine komplexe, gefährliche und unmögliche Realität hinterlassen.”

Aber jetzt, eine Woche nach seinem Wahlsieg und Monate nachdem er deutlich gemacht hat, dass er in einer Netanyahu-Koalition sitzen würde, fahren Abbas’ Errungenschaften gegen die Wand der jüdischen Vorherrschaft. Abbas’ Hoffnungen, in irgendeiner Form Einfluss auf die Regierung zu nehmen, basierten auf der Idee, dass er “weder rechts noch links” sei. Deshalb – und im Gegensatz zur Gemeinsamen Liste – konnte er als Königsmacher dienen und größere Siege für seine Wählerschaft erzielen. Aber diese Formel war immer irreführend. Abbas konnte nie wirklich als Königsmacher zwischen der “Rechten” und der “Linken” fungieren. Denn wäre dies die Realität gewesen, hätte die Rechte innerhalb eines Tages eine Koalition bilden können. Und doch kann eine Likud-geführte Rechtskoalition auf vielfältige Weise auch ohne Abbas’ Hilfe gebildet werden.

Abbas hätte also als Königsmacher dienen können, nicht zwischen der Rechten und der Linken, sondern zwischen dem “Jeder außer Netanjahu”-Lager und dem “Keiner außer Bibi”-Lager. Seine politische Stärke beruhte auf der Tatsache, dass er der einzige Mann ist, der Netanjahu das Amt des Premierministers geben kann, und im Gegenzug wird Netanjahu Abbas, zumindest auf dem Papier, eine Liste von Errungenschaften geben, die er seinen Wählern mit nach Hause geben kann, einschließlich der Änderung des jüdischen Nationalstaatsgesetzes, der Beendigung von Hauszerstörungen und der Anerkennung von Beduinendörfern in der Naqab/Negev-Wüste.

Nun stellt sich heraus, dass seine Theorie politisch kaum durchsetzbar ist. Um eine Regierung zu bilden, braucht Netanjahu sowohl Abbas als auch Bezalel Smotrich, einen rechtsextremen Politiker, der eine hyper-nationalistische Version der jüdischen Vorherrschaft vertritt. Ich weiß nicht, ob Netanyahu Abbas in die Irre geführt und ihm versichert hat, dass es ihm gelingen würde, Smotrich zurückzuhalten; ob Abbas die Rigidität der israelischen Rechten falsch verstanden hat; oder ob Abbas genau wusste, was passieren würde, und seine Wähler absichtlich in die Irre führte.

So oder so, Smotrich war von Abbas’ Rede nicht überzeugt und schickte ihn zum Packen. “Die Araber, die unter der Schirmherrschaft der Rechten zu legitimen Partnern werden, werden sich höchstwahrscheinlich der Linken anschließen”, schrieb Smotrich in einem Facebook-Post, in dem er erklärte, warum er sich weigert, die Idee eines Treffens mit Abbas auch nur in Erwägung zu ziehen, selbst wenn es zur Bildung einer rechten Regierung führt. Der Grund ist einfach, so Smotrich: Die Rechte verspricht den arabischen Bürgern nur Bürgerrechte, während die Linke sowohl von Bürgerrechten als auch von nationalen Rechten spricht.



Keine Karten mehr auszuspielen – Mit Smotrichs Veto ist Abbas nun gezwungen, in das “Jeder-außer-Bibi”-Lager zurückzukehren, das sich seit kurzem als “Lager des Wandels” bezeichnet und keine guten Karten mehr hat. Die Bildung einer “Regierung des Wandels” hängt nicht allein von ihm ab; seine vier Knesset-Sitze könnten eine Anti-Netanjahu-Regierung auf 62 Sitze bringen, aber die fünf von der Gemeinsamen Liste gewonnenen Sitze (ohne die Balad-Fraktion, die bereits angekündigt hat, dass sie nicht teilnehmen wird) können sie auf 63 bringen. Die Regierung kann die gepriesenen 61 Sitze erreichen, selbst wenn nur die linke Hadash-Fraktion der Gemeinsamen Liste die Regierung in einer Vertrauensabstimmung unterstützt.

Sollte dies der Fall sein, wird man sich fragen müssen, ob Abbas’ Entscheidung, sich im Januar von der Gemeinsamen Liste zu lösen und unabhängig zu kandidieren, es wert war. Wäre er nicht zurückgetreten, hätte die Gemeinsame Liste mit einiger Wahrscheinlichkeit ihre historischen 15 Knesset-Sitze behalten und vielleicht sogar ihre Macht ausgebaut. Wenn es Abbas’ Ziel war, Einfluss zu haben, dann ist es klar, dass er kurz vor dem Scheitern steht.

Selbst wenn eine Anti-Netanjahu-Koalition nicht zustande kommt und Israel zu einer fünften Wahl geht, ist nicht klar, warum irgendetwas davon als ein Erfolg für Abbas angesehen werden sollte. Tatsächlich verhinderte die Spaltung der Gemeinsamen Liste die – vielleicht theoretische, aber zumindest bestehende – Möglichkeit, eine Regierung ohne Hardliner wie Gideon Sa’ar und Naftali Bennett zu bilden.

Also ja, Abbas” symbolische” Leistung ist wichtig. Bewusst oder unbewusst hat er dazu beigetragen, die Heuchelei des Premierministers zu entlarven, der bereit war, jahrelange anti-arabische und anti-islamische Rhetorik aufzugeben, wenn es bedeutete, an der Macht zu bleiben, während er gleichzeitig die These des rechten Flügels von der jüdischen Vorherrschaft entlarvte, wie sie von Smotrich so eloquent dargelegt wurde.

Nachdem sie der islamistischen Ra’am-Partei ihren Segen gegeben haben, wird es für den Likud und die ultraorthodoxen Parteien in Netanyahus Koalition schwierig sein, sich der Aufnahme arabischer Parteien in die Koalition zu widersetzen. Aber es ist möglich, dass nicht Abbas von diesem Präzedenzfall profitiert, sondern die Gemeinsame Liste und alle politischen Strömungen in Israel, arabische und jüdische, die an eine Partnerschaft glauben. Strömungen, die, wie Smotrich es ausdrückte, die arabisch-jüdische Partnerschaft sowohl auf ziviler als auch auf nationaler Ebene fördern werden. Übersetzt mit Deepl.com

Eine Version dieses Artikels wurde zuerst in Local Call veröffentlicht. Lesen Sie ihn hier.

