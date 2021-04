Großartig diese gelebte Solidarität mit den Tausenden von plästinensischen Gefangenen

March in Berlin and actions throughout Germany take to the streets for Palestinian Prisoners’ Day On 17 April, an enthusiastic march for Palestinian Prisoners’ Day wound through Neukölln, Berlin, Germany, organized by Samidoun Deutschland in partnership with several organizations, including Palästina Spricht Palestine Speaks, FOR-Palestine, Young Struggle Europe, Volksrat der Eelam Tamilen – Deutschland e.V., und Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen.

Marsch in Berlin und Aktionen in ganz Deutschland gehen zum Tag der palästinensischen Gefangenen auf die Straße

18. April 2021

Am 17. April schlängelte sich ein enthusiastischer Marsch zum Tag der palästinensischen Gefangenen durch Neukölln, Berlin, Deutschland, organisiert von Samidoun Deutschland in Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen, darunter Palästina Spricht, FOR-Palestine, Young Struggle Europe, Volksrat der Eelam Tamilen – Deutschland e.V. und Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen. Anlässlich des Tages der palästinensischen Gefangenen bewegte sich der Marsch vom Rathaus Neukölln zum Hermannplatz und marschierte durch die Sonnenallee, in der sich viele palästinensische und arabische Restaurants und Geschäfte in Berlin befinden.

Der Marsch wurde begeistert von palästinensischen Jugendlichen angeführt, und viele Organisationen hielten Reden und Grußworte auf der Veranstaltung. Dem Marsch schlossen sich auch die palästinensischen und arabischen Institutionen und Verbände in Berlin an.

Mitglieder von Samidoun überbrachten kraftvolle Botschaften auf Arabisch und Deutsch, in denen sie den Kampf von 4.500 palästinensischen Gefangenen hinter israelischen Gittern würdigten und Freiheit für alle inhaftierten Kämpfer forderten. Sie trugen Transparente und Plakate, die die Befreiung von Georges Ibrahim Abdallah forderten, dem libanesisch-arabischen Kämpfer für Palästina, der seit über 36 Jahren in französischen Gefängnissen inhaftiert ist.

In der Samidoun-Rede auf der Kundgebung erklärten die Redner:

“Die palästinensische Gefangenenbewegung war und bleibt der Schutzschild des palästinensischen und arabischen Widerstands an der Front. Die palästinensischen Gefangenen sind das fortschrittliche revolutionäre Korps, das in den Öfen der Standhaftigkeit und der Verhaftung kämpft, in den Kerkern der täglichen Konfrontation, verwickelt in einen täglichen Kampf der Konfrontation, der nicht aufhört….Wenn wir in diesem Marsch eine Stunde unserer Zeit für sie opfern, müssen wir auch daran denken, dass sie ihr ganzes Leben für uns und für die Befreiung Palästinas geben, vom Fluss bis zum Meer.”

Die Sache der Gefangenen, wie wir sie im Samidoun-Netzwerk verstehen, ist die Sache aller. Es ist eine palästinensische Sache, eine arabische Sache, eine internationale Sache. Es ist die Sache des Lagers Shatila und des Lagers al-Baqa’a, die Sache der Palästinenser in der Diaspora und im Exil, nicht nur die Sache der 5.000 palästinensischen Gefangenen und ihrer Familien.

Heute, von Berlin aus, erklären wir deutlich: Die Bewegung der Gefangenen repräsentiert uns alle, deshalb rufen wir heute, wenn wir unsere Stimme für ihre Freiheit erheben, auch für die Menschen in den Lagern Ain el-Helweh, Yarmouk, Neirab, Wehdat, Bourj al-Barajneh und Beddawi… Wir setzen heute unseren Kampf mit ihnen fort, setzen den Marsch der Revolution fort, Befreiung und Rückkehr, den Marsch des revolutionären Kampfes, aus dem Vermächtnis der Märtyrer und Verwundeten, die 1936 in Palästina kämpften, die 1936 in Palästina, in Beirut, im Jordantal, auf dem Golan kämpften und die an den Grenzen Palästinas gemartert wurden…”

“Wenn wir die Woche der palästinensischen Gefangenen in zahlreichen Regionen, Städten und Hauptstädten organisieren, tun wir dies, um die Welt an ihre moralische und politische Verantwortung zu erinnern und um die rechtmäßige Rolle und Position der palästinensischen Gefangenenbewegung wiederherzustellen, die wahren und legitimen nationalen Führer, die uns repräsentieren und den Widerstand und die Bestrebungen unseres palästinensischen Volkes vertreten.

Wir brauchen die Gefangenen mehr als sie uns brauchen. Es ist unsere Pflicht, die Stimme der Gefangenen in der Welt und in allen palästinensischen Gemeinschaften im Exil und in der Diaspora zu erheben und ihre Stimme in den Gewerkschaften, Universitäten, Fabriken, auf der Straße, in den Parlamenten, Schulen und in allen Bereichen zu erheben.”

“Auf dieser Grundlage rufen wir heute dazu auf:

Erstens, die Verbrechen der zionistischen Besatzung gegen das palästinensische Volk und die tapferen palästinensischen Gefangenen vor der deutschen und internationalen Öffentlichkeit zu entlarven. Wir machen die deutsche Regierung für ihre Voreingenommenheit zugunsten des Kolonialismus und der zionistischen Verbrechen verantwortlich und fordern sie auf, deutsches und internationales Recht zu respektieren und sich gegen diese Praktiken zu stellen, anstatt sie in den rechten, rassistischen Medien zu rechtfertigen.

Zweitens,…ruft das Samidoun-Netzwerk zu vereinten Aktionen auf, um eine breitere Bewegung für einen umfassenden Boykott aller Produkte und Institutionen der Besatzung aufzubauen. Den Boykott aufzubauen bedeutet auch, sich der Normalisierung mit dem Zionismus zu widersetzen.

Drittens, die Organisation für die Befreiung des inhaftierten Helden, des Kämpfers Georges Ibrahim Abdallah, der für uns ein revolutionäres Modell der Standhaftigkeit und ein integraler Bestandteil der palästinensischen Gefangenenbewegung ist, um seine Freiheit aus französischen Gefängnissen nach 37 Jahren Haft zu erreichen.

Viertens, die Stärkung unserer Volkseinheit und die echte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen palästinensischen, arabischen, islamischen und fortschrittlichen deutschen Organisationen, um eine internationale Front zur Verteidigung der palästinensischen Rechte aufzubauen.

Fünftens sagen wir zu den Botschaften der Palästinensischen Autonomiebehörde und den Botschaften der arabischen Regime: Beendet euer Schweigen und eure Schwäche….Unser Volk wird seine Gefangenen verteidigen!”

Abschließend riefen sie die Anwesenden auf, sich dem Marsch für Rückkehr und Befreiung am 15. Mai in Berlin anzuschließen und dafür zu mobilisieren. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...