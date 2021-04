Bild: txlcala

Marwan Barghoutis Sohn: “Mein Vater ist ein Terrorist, genau wie Nelson Mandela”

Von Gideon Levy und Alex Levac

06. 03. 2017

Aarab Barghouti, 26, ist der Sohn von Marwan Barghouti, dem inhaftierten Fatah-Aktivisten, der einen palästinensischen Hungerstreik in israelischen Gefängnissen anführt. Er ist überzeugt, dass die Israelis nie wieder einen Partner für den Frieden wie seinen Vater haben werden



Aarab Barghouti war ein Kleinkind, als ich mich mit seinem Vater, Marwan Barghouti, anfreundete, und er war noch ein Junge, als sein Vater von den israelischen Streitkräften verhaftet und anschließend vor Gericht gestellt und zu fünfmal lebenslänglich plus 40 Jahren verurteilt wurde, nachdem er des fünffachen Mordes und eines weiteren Mordversuchs schuldig gesprochen worden war. Das letzte Mal, dass ich den Vater traf, als er noch ein freier Mann war, war im November 2001; er wurde gesucht, war aber noch nicht festgenommen worden. Nachdem jemand die Fenster des Unterschlupfs, in dem wir uns treffen wollten, mit einer unbekannten Substanz beschmiert hatte, wurde das Treffen an einen anderen Ort verlegt. Das nächste Mal sah ich ihn im Bezirksgericht von Tel Aviv. Das war auch das letzte Mal. Aarab, sein jüngster Sohn, war 11 Jahre alt, als sein Vater verhaftet wurde, und ist jetzt ein hübscher, beeindruckender Student von 26 Jahren. Mit einem modischen kaffiyeh- Tuch um den Hals drapiert, nimmt er für ein längeres Skype-Gespräch mit mir von seinem Wohnort in San Francisco aus Platz.

Unser Gespräch fand Anfang dieser Woche statt, am Vorabend des Unabhängigkeitstages. Das Dröhnen von Feuerwerkskörpern am Himmel von Tel Aviv übertönte zeitweise seine Stimme, was ein etwas surreales Ereignis war: Ein Gespräch mit dem Sohn des “Erzterroristen”, wie sein Vater in Israel genannt wird, während der Feierlichkeiten zur Unabhängigkeit des Landes. Nur wer seinen Vater kennt, weiß, dass er ein echter Mann des Friedens war – und wahrscheinlich immer noch ist. Sein Sohn sagt, er identifiziere sich voll und ganz mit allem, wofür sein Vater steht.

Aarab, der vor kurzem sein Masterstudium in Finanzanalyse und Investmentmanagement am Saint Mary’s College of California in Moraga, CA, abgeschlossen hat, plant, bald nach Hause zurückzukehren. In Ramallah warten mehrere Jobangebote auf ihn. Er hat nicht vor, in die politischen Fußstapfen seines Vaters zu treten, vor allem, um seiner Mutter Fadwa nicht noch mehr Kummer zu bereiten. “Für uns bedeutet politische Aktivität Gefängnis, und sie hat schon genug gelitten”, sagt er. Vom Gefängnis aus drängte ihn sein Vater, sein Studium im Ausland fortzusetzen. Zuvor hatte Aarab einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Bir Zeit Universität in der Nähe von Ramallah gemacht, wo sein Vater Politikwissenschaften studiert hatte.

Seine erste Erinnerung an seinen Vater stammt aus einem Familienurlaub in Tunesien im Jahr 1998 oder 1999. Nie zuvor und schon gar nicht danach habe er seinen Vater so glücklich gesehen, sagt er aus San Francisco. Bei meinem Treffen mit Marwan im November 2001, als israelische Panzer bereits in Ramallah standen, erzählte er mir, dass er etwa einen Monat zuvor mit seinen Kindern auf der Ramat Gan Safari gewesen sei. Aarab hat seinen Vater, der untergetaucht war, etwa drei Monate lang nicht gesehen, bevor er am 15. April 2002 verhaftet wurde. Im November 2001 gingen wir gemeinsam an seinem Haus vorbei – Marwan zeigte darauf, schaute es an und sagte nichts. Seine Kinder – drei Söhne und eine Tochter – waren zu der Zeit wohl dort, aber er traute sich nicht mehr hinein. Er war überzeugt, dass er von Israel ermordet werden sollte.

“Ich habe Angst, aber ich bin kein Feigling”, sagte er mir in dem kleinen Auto, in dem auch seine beiden unbewaffneten Leibwächter saßen. Passanten winkten ihm zur Begrüßung zu. Vier Jahre zuvor, am Land Day 1997, als wir zwischen brennenden Reifen durch das Westjordanland fuhren, hatte er gefragt: “Wann werdet ihr verstehen, dass nichts die Palästinenser so erschreckt wie die Siedlungen?” Er zitierte einen Freund, der sagte: “Ihr Israelis habt eine Gegenwart, aber keine Zukunft, und wir Palästinenser haben eine Zukunft, aber keine Gegenwart. Gebt uns die Gegenwart und ihr werdet eine Zukunft haben.” Jetzt, beim Anblick der israelischen Panzer, die am Ende der Straße auf der Lauer lagen, fügte er hinzu: “Niemandem auf der Welt wird es gelingen, den Willen eines Volkes militärisch zu brechen. Wir sind keine Truppen oder Organisationen. Wir sind ein Volk.”

Er sprach das hebräische Wort für Besatzung, “kibush”, immer mit einem weichen beit aus – “kivush”. Es ist möglich, dass er während seiner langen Jahre im Gefängnis gelernt hat, es mit einem harten beit auszusprechen.

Marwan Barghouti war ein Fan der Fußballmannschaft Hapoel Tel Aviv. Er sagte, er fürchte den Moment, in dem die Palästinenser die Hoffnung verlieren würden. Nun hungert er sich durch, um für die Tausenden palästinensischen Gefangenen humanere Bedingungen zu erreichen. Es ist nicht der erste Hungerstreik, den er im Gefängnis führt, aber es ist der größte.

Letzte Woche startete sein Sohn Aarab eine Facebook-Kampagne – die “Salzwasser-Challenge” – bei der arabische Prominente und andere gefilmt werden, wie sie Salzwasser trinken, um sich mit den palästinensischen Hungerstreikenden zu solidarisieren, für die Salzwasser ihre einzige Nahrung ist. Am kommenden Sonntag endet die dritte Woche des Streiks. Aarab ist besorgt um das Wohlergehen seines Vaters. Niemand außer den Wärtern hat ihn seit zwei Wochen gesehen, da die Gefängnisbehörden verhindern, dass sich sein Anwalt mit ihm trifft.

“Mein Vater ist stark, aber er ist kein junger Mann mehr – dieses Jahr wird er 58”, sagt Aarab. “Der Streik wird sich auf seine Gesundheit auswirken, und ich hoffe, dass die Gefängnisbehörden Menschlichkeit zeigen und ihre arrogante Haltung beenden, nicht mit meinem Vater zu verhandeln. Die Gefangenen verlangen nicht viel, nur minimale Bedingungen.”

Zum Zeitpunkt der Verhaftung seines Vaters war Aarab im Haus seines Onkels im Dorf Kobar, nordwestlich von Ramallah, wo Marwan Barghouti geboren und aufgewachsen ist. Er erinnert sich daran, wie er im Fernsehen sah, wie sein Vater in Gewahrsam genommen wurde, und brach in Tränen aus. Es war der schlimmste Moment seines Lebens, einen, den er nie vergessen wird. Er hätte auch nicht gedacht, dass der Moment so lange dauern würde. Erst acht Monate später traf er seinen Vater zum ersten Mal im Gefängnis, zusammen mit seinem älteren Bruder Sharaf. “Ich erinnere mich, dass ich Angst hatte”, erinnert er sich. “Wir gingen durch etwa 20 Türen. Papa war in der Isolation, und als wir ankamen, bewachten ihn zwei Wärter auf seiner Seite und auf unserer Seite, und es gab eine Menge Kameras um uns herum.

“Ich mochte die Art, wie er uns stärkte und tröstete”, fährt Aarab fort. “Er wollte vor uns kein Zeichen von Schwäche zeigen. Er ist immer positiv. Ich wusste schon damals, was für Verhöre und Folterungen er durchgemacht hatte, aber wie immer verließ ihn das Lächeln nicht. Alles, was er wollte, war, dass wir uns gut fühlen.”

Einmal wurde Aarab während des Prozesses gegen seinen Vater zu einer Gerichtssitzung mitgenommen und bekam von einem Mitglied einer israelischen Familie, in der jemand getötet worden war, eine Ohrfeige. Bis zu seinem 16. Geburtstag sah Aarab seinen Vater zweimal im Monat – zermürbende 20-stündige Fahrten zum Gefängnis in Be’er Sheva für 45-minütige Besuche mit einer Trennwand zwischen ihnen. Nachdem er 16 geworden war, wurde ihm nur noch ein Besuch pro Jahr erlaubt. In den letzten fünf Jahren hat Israel ihm nur drei Besuche erlaubt, und in den letzten zwei Jahren hat er seinen Vater überhaupt nicht mehr gesehen.

Seine Schwester Ruba besucht ihren Vater zweimal im Jahr. Einmal brachte sie ihre 8 Monate alte Tochter Talia mit, aber die Gefängniswärter weigerten sich, das Kind auch nur für einen Moment hineinzulassen, mit der Begründung, sie sei keine Verwandte ersten Grades. Talia ist jetzt 4 Jahre alt und hat eine kleine Schwester, Sarah. Keine von ihnen hat ihren Großvater je getroffen. Sie kennen ihn nur von Bildern.

Aarabs Besuch vor zwei Jahren im Hadarim-Gefängnis, in der Nähe von Netanya, bleibt in seinem Gedächtnis eingebrannt. “Ich erinnere mich an kleine Details”, sagt er. “Ich sah die weißen Haare, die plötzlich in seinem Bart aufgetaucht waren, und er hatte auch mehr weiße Haare auf seinem Kopf. Ich sah rötere Augen. Ehrlich gesagt, ich sah, wie er alt wurde. Jeder denkt, dass diese Besuche ihn stärken, aber er stärkt uns. Dieser Mann ist unglaublich. Er kann einem ganzen Volk Hoffnung und Kraft geben. Den ganzen Weg zu ihm denke ich darüber nach, wie ich seinen Geist stärken werde – aber er stärkt mich. Spricht mit mir über die Zukunft. Drängt mich zum Lernen. Er ist mein er ist mein lebensverändernder Lehrer fürs Leben. Er drängt mich zu studieren, und wann immer ich studiere, erinnere ich mich an sein Lächeln.”

Sein Vater wurde von einem israelischen Gericht wegen fünffachen Mordes verurteilt, erzähle ich Aarab; es ist klar, dass er für die Israelis ein Terrorist ist. “Es war ein politischer Prozess, der nicht auf Beweisen oder Fakten beruhte”, antwortet Aarab. “Mein Vater war fair und klar: Er hat alles abgestritten und argumentiert, dass es ein politischer Prozess war. Er wurde zu fünfmal lebenslänglich verurteilt. Auch [Nelson] Mandela wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Mein Vater ist ein Mann des Friedens. Er hat immer den Frieden gesucht. Das einzige, was er nicht aufgeben wird, sind die Rechte seines Volkes. Fragen Sie jeden Palästinenser – nicht nur in Palästina, sondern überall auf der Welt – und mehr als 90 Prozent werden zustimmen, dass die Politik meines Vaters und seine Überlegungen zu einer Lösung der richtige Weg sind. Er verlangt nicht viel, aber die israelische Regierung will keine Menschen, die sich für die Rechte des palästinensischen Volkes einsetzen.

“Auch im Gefängnis sucht mein Vater den Frieden. Daran wird sich nichts ändern. Nur die israelische Propaganda stellt ihn als Terroristen dar. Auch Nelson Mandela wurde als Terrorist dargestellt. Er verbrachte 27 Jahre im Gefängnis. Und dann wurde er ein Held und erhielt den Friedensnobelpreis. Mein Vater ist ein Terrorist, genau wie Nelson Mandela. Zu den Israelis möchte ich sagen: Wenn Sie Mandela bewundern, sollten Sie wissen, dass mein Vater Mandelas Geschichte wiederholt. Und wenn Sie Mandela nicht bewundern, ist es mir egal, was Sie denken. Ich bin sicher, dass die Israelis eines Tages zu dem Schluss kommen werden, dass die einzige Lösung der Frieden ist, und Sie werden nie wieder einen Partner wie ihn haben. Eines Tages werden die Israelis sehen, wer Marwan Barghouti ist.”

Was hätte er seinem Vater geraten, anders zu machen? “Wenn ich ihn und seinen Weg betrachte, denke ich, er ist perfekt. Mein Vater ist kein Pazifist und kein Terrorist. Mein Vater ist ein ganz normaler Mensch, der für die Rechte seines Volkes kämpft. Wenn er nur nicht im Gefängnis wäre. Er hat sein Leben für die Gerechtigkeit geopfert. Das ist etwas Edles. Wir leben nur einmal, und er hat die beste Art zu leben gewählt.” Übersetzt mit Deepl.com

