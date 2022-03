“Nachdem wir 20 Jahre lang überall im Nahen Osten ungeheuerliche Kriegsverbrechen begangen haben, haben wir uns plötzlich wieder zu den Rettern der Welt gesalbt, und wir lieben es. Und vieles davon hat nichts mit der Ukraine zu tun, sondern mit unserer eigenen Selbstbeweihräucherung. Das ist der Unterschied, wie Chomsky und Herman schreiben, zwischen würdigen und unwürdigen Opfern. Jemeniten sind also keine würdigen Opfer, Palästinenser sind keine würdigen Opfer, Iraker sind keine würdigen Opfer. Aber Ukrainer – und es hilft, dass sie weiß sind – sind würdige Opfer. Sie sind es wert, dass wir ihnen unser Mitgefühl und unsere Unterstützung geben. Das ist nur eine weitere Möglichkeit, unsere eigenen Kriegsverbrechen zu verschleiern. Was wir im Nahen Osten getan haben – ich glaube, Shock and Awe allein übertrifft bei weitem alles, was Putin getan hat, obwohl sich das ändern kann”.

Matt Taibbi: Meet the Censored – Chris Hedges By Matt Taibbi / Substack This past weekend, celebrated journalist and author Chris Hedges woke up to find six years of episodes of his Russia Today show vanished from the show’s account on YouTube.

Matt Taibbi: Treffen Sie den Zensierten – Chris Hedges

30. März 2022

Matt Taibbi im Interview mit dem preisgekrönten investigativen Reporter, der jetzt bei Substack arbeitet und dessen sechsjährige Sendungen am Wochenende von YouTube entfernt wurden.

Von Matt Taibbi

30. März 2022

Am vergangenen Wochenende wachte der gefeierte Journalist und Autor Chris Hedges auf und musste feststellen, dass sechs Jahre an Episoden seiner Russia Today-Sendung On Contact vom YouTube-Konto der Sendung verschwunden waren. Obwohl sich fast keine der Sendungen direkt auf Russland oder Wladimir Putin bezog und die wenigen, die es taten, eher wenig schmeichelhaft waren, reichte seine Verbindung zu den russischen Staatsmedien aus, um Hunderte von Interviews zu löschen, die sich mit Themen wie der Inhaftierung von Julian Assange, Zensur, Polizeibrutalität und amerikanischen Kriegsverbrechen im Nahen Osten befassten.

Hedges, der jetzt für Substack arbeitet, hat eine lange und unangenehm bunte Geschichte des Verschweigens. Der ehemalige Korrespondent der New York Times berichtete über Kriege vom Balkan über den Nahen Osten bis zu den Falkland-Inseln und verfasste Bücher wie War is a Force That Gives Us Meaning, American Fascists und The Death of the Liberal Class. Bis 2002, als er als Teil eines Teams für Exploratory Reporting den Pulitzer-Preis gewann, definierte er die Seriosität des Mainstreams und die Exzellenz des Journalismus. Er hätte es leicht haben können, als er den letzten Teil seiner Karriere auf dem Thomas Friedman/David Brooks Memorial Gravy Train mit überbezahlten Vorträgen, Universitätskuratorien und Stipendien in obskuren Denkfabriken verbrachte, wenn er einfach seinen Mund gehalten hätte.

Hat er aber nicht. Als einer der wenigen amerikanischen Frontberichterstatter, die Arabisch sprachen, wusste Hedges sofort, dass der Irak-Krieg eine Katastrophe sein würde und sagte dies bei jeder Gelegenheit. Bei einer Eröffnungsrede am Rockford College im Jahr 2003 wurde er von der Bühne gebuht, als die Menge “U-S-A! U-S-A!” skandierte, ausgebuht und so schnell vom Campus gedrängt, dass die Schule ihn auf dem Weg nach draußen nicht einmal seine Jacke anfassen ließ. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ist das Video dieser Szene ein bemerkenswertes Museumsstück der Kriegsmanie der Bush-Ära:

Episoden wie diese beschleunigten seinen Abgang von der New York Times und in die Wildnis der unabhängigen Medien, wo die bezahlten Möglichkeiten für abweichende Stimmen geschrumpft waren. Wie er weiter unten ausführt, wäre jemand wie er in der Vergangenheit von einem großen kommerziellen Unternehmen wie der Times in ein Leben bei NPR abgesprungen – mit Sendungen “um ein Uhr morgens oder so”, wie er lacht -, aber auch NPR hatte zu diesem Zeitpunkt mit der Säuberung von unorthodoxen und vor allem von Anti-Kriegs-Stimmen begonnen.

In den 2010er Jahren war Russia Today einer der letzten Orte, an dem Medienschaffende, die von der traditionellen Laufbahn abgekommen waren, einen Gehaltsscheck erhalten konnten. In einem Arrangement, das Hedges eindeutig als zynische Vernunftehe beschreibt, war der russische Staat froh, Figuren zu Wort kommen zu lassen, die über strukturelle Probleme in der amerikanischen Gesellschaft berichteten, und diese quasi verbotenen Stimmen waren froh über die Gelegenheit, das zu senden, was sie für die Wahrheit hielten, selbst wenn sie die redaktionellen Beweggründe verstanden. Hedges arbeitete schließlich sechs Jahre lang bei RT und moderierte die Sendung On Contact, in der er Autoren und Denker interviewte, die außerhalb des kulturellen Mainstreams standen, von Nathaniel Philbrick über Cornel West bis hin zu Nils Melzer, Noam Chomsky und vielen anderen (Offenlegung: Ich war auch zu Gast).

Wie Hedges in dem nachstehenden umfassenden, beunruhigenden Interview darlegt, ist der Doppelschlag der Sprachkontrolle, den er gerade erlebt hat – erst wird er wegen ideologischer Vergehen aus dem Mainstream in einen schrumpfenden Raum des “erlaubten” Dissenses gedrängt, und dann muss er zusehen, wie dieser Raum verteufelt wird – Teil eines wirksamen Musters. “So funktioniert das hier”, seufzt er. Er verweist auf die Intelligence Community Assessment vom 6. Januar 2017, die angeblich die Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahlen 2016 belegen sollte, in Wirklichkeit aber einen Großteil ihrer Zeit damit verbrachte, sich über RT zu beschweren, insbesondere über dessen Berichterstattung über echte, aber wenig schmeichelhafte innenpolitische Themen.

“Sie haben ihre Hand gezeigt”, sagt er und bezieht sich dabei auf die Beschwerden der Geheimdienste über die Berichterstattung über alles Mögliche, von der Verfolgung von Assange über Occupy Wall Street bis hin zur Übervorteilung von Unternehmen. Aus der Bewertung:

In den Berichten von RT werden die Vereinigten Staaten oft als “Überwachungsstaat” bezeichnet und weit verbreitete Verstöße gegen die bürgerlichen Freiheiten, Polizeibrutalität und der Einsatz von Drohnen beklagt…

Hedges prangerte Putins Einmarsch in die Ukraine als “kriminellen Akt der Aggression” an, nachdem er begonnen hatte, und glaubt, dass er – zusammen mit ähnlich kritischen ehemaligen RT-Mitarbeitern wie Jesse Ventura – vom Kreml nicht die Erlaubnis erhalten hätte, auf Sendung zu bleiben, wenn RT auf YouTube hätte bleiben dürfen. Andererseits zeigt die Tatsache, dass ein amerikanisches Unternehmen sechs Jahre lang Interviews, die nichts mit Russland zu tun hatten, vernichtet hat, dass der Raum für Stimmen wie die seine im Westen immer kleiner wird. In diesem Sinne repräsentiert er eine Art von Person, die wir in Zukunft häufiger sehen werden, gefangen zwischen einem Zensurfelsen und einem harten Ort, ein Ausgestoßener in in- und ausländischen Mediensystemen.

Sie können Chris’ Arbeit auf Substack jetzt auf dem Chris Hedges Report finden, und einige der On Contact-Sendungen, die von unabhängigen Konten neu gepostet wurden, sind weiterhin verfügbar. Der Start der neuen Website ist sehr gut verlaufen, aber er warnt, dass kein Platz in den Medien jetzt sicher ist. “Sie werden Substack schließen, das weiß ich genau. Entweder das, oder sie werden einen Weg finden, dass Seiten wie Ihre und meine nicht mehr dabei sind”, sagt er.

Mehr von Chris über Zensur, RT, die Ukraine und andere Themen:

MT: Was ist mit YouTube passiert?

Chris Hedges: Mein gesamtes Archiv der Sendungen von On Contact wurde heruntergenommen. Ich war letzte Woche in London, um Julian Assange zu besuchen – ich sollte ein Gast bei der Hochzeit sein, aber das Gefängnis hat mich natürlich nicht reingelassen. Als ich zurückkam, bekam ich eine SMS von einem Freund, mit dem ich eine halbstündige Sendung gemacht hatte, über eine Freundin, die eine Überdosis Fentanyl genommen hatte. Und weil ich ihn kannte, ist mein Interview mit ihm ein ziemlich starker Beitrag. Und er sagte, die Sendung gibt es nicht mehr. Dann habe ich nachgesehen, und es existiert nichts mehr.

Die Website von RT On Contact ist noch da, aber alles auf YouTube ist verschwunden, und die Leute haben es auf YouTube gesehen. Einiges davon hatte Hunderttausende von Aufrufen.

MT: Dieser zweistufige Prozess wirkt wie eine Art Hintertür, um unorthodoxe Stimmen loszuwerden. Mit anderen Worten: Waren Sie nicht zuerst bei RT, weil Sie rausgeschmissen wurden, weil Sie gegen den Irakkrieg waren? Jetzt sind Sie wegen Ihrer Verbindung zu RT nicht mehr auf YouTube zu finden. Ist das ein Weg, nicht nur an Leute heranzukommen, die mit den Russen in Verbindung stehen, sondern generell an Leute mit unpopulären Ansichten?

Chris Hedges: Ja. Genau so funktioniert es. Sie drängen dich an den Rand und dämonisieren dann diese Räume am Rande. Das ist schon lange die Gewohnheit der herrschenden Eliten. Robert Scheer zum Beispiel, für dessen Website ich schreibe, Scheerpost – und natürlich wurden wir alle von Truthdig gefeuert, das ist einfach eine nicht enden wollende Geschichte – aber er leitete Ramparts. Ich glaube, es war Spiro Agnew, der sagte: “Es ist ein Magazin mit einer Bombe in jeder Ausgabe.” Wir konnten nie Anzeigenkunden bekommen.

Sie drängen dich also in einen Bereich, den sie dann verteufeln und dann als Vorwand benutzen, um dich zu schließen. Dabei haben sie den Raum, in dem du existierst, im Grunde genommen schon geschaffen.

Ich habe einige Vorwürfe gegen mich. Erstens wurde ich aus der New York Times gedrängt, weil ich so viele Jahre im Nahen Osten und viele Jahre in Gaza verbracht habe. Und natürlich war ich der Leiter des Nahostbüros der New York Times. Ich bin sehr offen gegenüber Israel, und ich bin ein sehr starker Befürworter der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung. Das allein reicht schon aus – ich habe gerade erlebt, wie meinem Freund Cornel West deswegen die Professur in Harvard verweigert wurde. Und ich bin auch ein scharfer Kritiker der Demokratischen Partei, wie Sie es sind. Das sind alles Zeichen, die dazu führen, dass man sogar von den “liberalen Medien” wie MSNBC ausgesperrt wird.

MT: Diese Aussperrung führte zu Ihrer Anstellung bei RT?

Chris Hedges: Ich war wegen dieser Themen lange Zeit an den Rand gedrängt worden. RT gab mir Raum, und ich nahm ihn an. Aber es war keine Sendung über Russland. Wir haben nie eine Sendung über Russland gemacht. Die Ironie ist, dass Putin in den wenigen Fällen, in denen er erwähnt wurde, nicht in schmeichelhaften Worten beschrieben wurde – er war ein Autokrat. Es gab eine Sendung, in der Syrien und die russischen Kriegsverbrechen zur Sprache kamen. Es gab also nichts in der Sendung, was dem Putin-Regime in irgendeiner Weise geschmeichelt hätte.

Aber das Ziel der Sendung war natürlich, unsere eigene Gesellschaft zu kritisieren und zu betrachten, und das war das Problem.

Es war eine sehr schräge Sendung. Es ging hauptsächlich um Bücher. Ich war sehr darauf bedacht, die Bücher zu lesen, denn als Schriftsteller mag ich es nicht, wenn man mich interviewt, aber meine Bücher nicht liest. In den letzten Sendungen ging es um Nathaniel Philbrick, sein Buch über Washington, Kai Bird, seine Biografie über Jimmy Carter, und dann noch seine brillante Biografie über J. Robert Oppenheimer.

Ich habe eine Sendung zum 100. Jahrestag der Veröffentlichung von James Joyce’ Ulysses mit einem Joyce-Stipendiaten vom Trinity College in Dublin gemacht. Eine Biographie über Susan Sontag von Benjamin Moser. Und dann sehr hochkarätige, nachdenkliche Sozialkritiker wie Cornel West, Tariq Ali, Noam Chomsky, Wendy Brown von der UCLA, Naomi Wolf, Slavoj Žižek. Es war die Art von Sendung, die im öffentlichen Rundfunk hätte laufen sollen, wenn wir ein funktionierendes öffentliches Rundfunksystem hätten. Wahrscheinlich lief sie um ein Uhr nachts oder so.

Ich habe früher für NPR gearbeitet – ich habe für NPR über den Falklandkrieg in Buenos Aires berichtet. Aber natürlich ist der öffentliche Rundfunk zerstört worden.

MT: Statt bei NPR zu sein, wo Sie nach dem alten System gewesen wären, waren Sie also bei RT, einem der wenigen Sender, die Leuten mit einer abweichenden Meinung zum Neoliberalismus, Militarismus und so weiter Raum gaben.

Chris Hedges: Einer der ganz wenigen, die bezahlten. Ich meine, man kann unbezahlten Raum bekommen. Das macht es unmöglich, zu leben.

Ich habe über die Revolutionen in Osteuropa berichtet, und während der kommunistischen Ära der Tschechoslowakei musste man, wenn man Vaclav Havel, den ich kannte, hören wollte, Voice of America hören.

Havel hatte nichts übrig für den amerikanischen Imperialismus oder gar den Konzernkapitalismus. Aber entweder das, oder er wurde in der Tschechoslowakei überhaupt nicht gehört. Aber natürlich liebte das kommunistische Regime das. Sie beschimpften ihn als einen Handlanger des Westens.

MT: Könnten Sie für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, zusammenfassen, was bei der New York Times passiert ist?

Chris Hedges: Ich hatte sieben Jahre im Nahen Osten verbracht. Ich spreche Arabisch und wusste daher, dass die Invasion des Irak auf einer Lüge beruhte. Ich war mit dem ersten Bataillon des Marine Corps im ersten Golfkrieg nach Kuwait gegangen. Danach blieb ich im Nahen Osten und beobachtete die UN-Inspektionsteams. Es gab also im Irak Bestände an chemischen Waffen in Artilleriegranaten, die aber alle vernichtet wurden. Und die Sanktionen waren ziemlich lähmend gewesen. Dann konnte Saddam Hussein keine Ersatzteile für seine Panzer und alles andere bekommen. Er war in keiner Weise eine militärische Bedrohung – nicht für seine Nachbarn und schon gar nicht für uns.

Ich habe die Forderung nach einem Einmarsch in den Irak sehr offen ausgesprochen, da ich aus der Region wusste, dass es zu dem Debakel kommen würde, das es wurde. Und als Reporter, nicht als Kolumnist, war mir klar, dass ich so etwas nicht tun sollte. Andererseits fühlte ich mich verpflichtet, meine Meinung zu sagen, da ich aus der Region kam und diese Art von Erfahrung und Wissen mitbrachte, einschließlich der Monate meines Lebens im Irak. Ich trat in verschiedenen Sendungen auf und äußerte mich sehr kritisch über den Krieg, z. B. bei Charlie Rose und so weiter. Dann hielt ich eine Eröffnungsrede am Rockford College in Rockford, Illinois, wo ich von der Bühne gebuht wurde, weil ich den Krieg anprangerte. Das wurde von den rechtsgerichteten Medien aufgegriffen. Die Art und Weise, wie sie das tun, ist, dass sie einen in eine Schleife legen. Jede Stunde ziehen sie einen Clip und dämonisieren dich.

Alle hatten es auf mich abgesehen. Das Wall Street Journal schrieb einen Leitartikel, in dem es mich einen linken Pazifisten nannte. Ich bin kein Pazifist. Die Times sah sich gezwungen, zu reagieren und erteilte mir einen formellen schriftlichen Verweis. Ich wurde in das Büro des stellvertretenden Chefredakteurs, Bill Schmidt, gerufen und erhielt ein Papier. Nach den Zunftregeln kann man einen Mitarbeiter entlassen, wenn er erneut gegen das Verbot verstößt. Ich war also erledigt.

Ich weiß nicht, wie sie heute funktioniert, aber die New York Times funktionierte damals wie die alte sowjetische Partei. An einem Tag ist man im Politbüro, und am nächsten Tag ist man irgendwo in Tadschikistan.

Genau das ist passiert. Bei unseren Reportern war ich Gift. Wenn ich durch die Redaktion ging, schauten die Reporter, die ich seit Jahren kannte, auf ihren Schreibtisch oder taten so, als gäbe es mich nicht. Und ich verließ die Zeitung. Ein paar Jahre später sah ich Dean Baquet, der quer durch den Raum rannte und sagte: “Wir haben Sie nie gefeuert.” Aber ich war fertig. Ich war fertig mit der Zeitung.

MT: Wenn man sich jetzt die Medienlandschaft anschaut und all die Leute sieht, die den Irak-Krieg am falschesten eingeschätzt haben, dann haben sie alle die besten Jobs. Sie sind entweder Redakteure bei The Atlantic oder Moderatoren im Kabelfernsehen – wie fühlen Sie sich dabei?

Chris Hedges: Sie sind Karrieristen. Sie wussten nichts über den Irak, aber sie wussten, woher der Wind wehte und was gut für ihre Karriere war. Das haben sie schon immer getan. Ein Blatt wie die New York Times ist voll von ihnen. Ich tadle eher die Reporter, die aus dem Nahen Osten kamen, denn ihre Einschätzung war nicht anders als meine, aber sie haben nichts gesagt, weil sie die Konsequenzen verstanden.

Aber diese Leute, wie Thomas Friedman oder… wer ist das bei The Atlantic?

MT: Jeffrey Goldberg.

Chris Hedges: Genau. Das ist es, was sie tun. Sie sind Höflinge, Karrieristen. George Packerbe ist einer der schlimmsten, oder der Typ beim New Yorker…

MT: David Remnick.

Chris Hedges: Remnick. Es scheint ein Widerspruch zu sein, aber das ist es natürlich nicht, denn sie dienen letztlich den Machtzentren.

Deshalb sind sie immer noch da, wo sie sind, auch wenn sie alles falsch gemacht haben. Und das tun sie jetzt mit der Ukraine. Ich weiß nicht, ob Sie damals in Russland waren, aber ich war ’89 in Osteuropa, und wir alle dachten naiv, die NATO sei überflüssig.

Das zeigt Ihnen, wie dumm wir waren. Ich war dabei, als all die Vereinbarungen getroffen wurden, und alle versprachen, die NATO nicht über die Grenzen des vereinigten Deutschlands hinaus zu erweitern. Denn jeder – sogar Henry Kissinger, ich meine, jeder, George Kennan war noch da – sie alle verstanden. Sie alle verstanden, insbesondere angesichts der Geschichte Russlands, dass eine Ausweitung der NATO über Osteuropa hinaus nicht nur unnötig, sondern auch eine gefährliche Provokation war. Und ich entschuldige übrigens nicht, was Putin getan hat, ich habe es von Anfang an angeprangert. Was mich übrigens bei RT wahrscheinlich erledigt hätte, denn ich habe einen Artikel für die Scheerpost geschrieben, in dem ich es einen kriminellen Angriffskrieg nannte. Ein Präventivkrieg ist ein verbrecherischer Angriffskrieg. Sechs Tage später wurde RT abgeschaltet.

Ich habe den Verdacht, dass Moskau mir nicht erlaubt hätte, hier zu bleiben, denn es war nicht nur ein einziges Mal, sondern ich habe mich sehr lautstark darüber geäußert, ebenso wie über den Irakkrieg. Das war auch Jesse Ventura. Jesse Ventura ist ein Veteran aus Vietnam. Ich habe über Kriege berichtet, wir kommen beide aus dem Krieg.

Ich habe an der Harvard Divinity School studiert, also habe ich mich mit Ethik und insbesondere mit dem Wesen von Institutionen beschäftigt. Wenn man an seiner Integrität festhält, kommt es unweigerlich zu Brüchen mit jeder Institution, in der man tätig ist. Das ist das Muster. Ich glaube, was mich erschreckt, ist, dass ich aufgrund meines langen Werdegangs, ich habe in den 80er Jahren als Reporterin angefangen, einfach zugesehen habe, wie die Mauern näher kamen, und das mag den Redakteuren zeitweise unangenehm gewesen sein. Ich weiß, dass ich das tat. Und vielleicht wurde ich in gewisser Weise als ein Managementproblem betrachtet. Aber es gab einen Platz für Leute wie mich. Wie meine Freundin, Sydney Schanberg, und andere. Diesen Raum gibt es nicht mehr.

MT: Ich möchte darauf zurückkommen, denn es scheint, dass viele dieser Leute jetzt bei Substack sind. Aber nur ganz kurz, zur Ukraine: Ich habe neulich Abend eine Rede von John Mearsheimer aus dem Jahr 2015 gesehen. Sie schien mir vorausschauend. Er sagte: “Die Idee, dass die Vereinigten Staaten ein Militärbündnis, das ein Todfeind der Sowjetunion war, bis vor die Haustür Russlands bringen könnten… Die Russen haben nicht die Absicht, Georgien und die Ukraine dem Westen zu überlassen. Sie werden diese beiden Länder zuerst ruinieren.”

Selbst wenn man davon ausgeht, dass Putin die volle Schuld an der Invasion trägt, scheint es wenig Raum für eine Diskussion darüber zu geben, dass das Streben nach “liberaler Hegemonie” oder “wohlwollender Hegemonie”, wie es die Neocons nannten, vielleicht nicht klug gewesen wäre. Was ist Ihre Meinung zu all dem?

Chris Hedges: Ich glaube nicht, dass Putin in die Ukraine einmarschiert wäre, wenn wir unsere Zusagen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eingehalten hätten, die NATO nicht zu erweitern. Bei der ganzen NATO-Erweiterung, die geopolitisch nie einen Sinn hatte, ging es darum, die Rüstungsindustrie zu bereichern. Sie wurde zu einer milliardenschweren Bonanza. Das war die treibende Kraft.

Wir alle reden davon, dass die Ukraine nicht Teil der NATO ist, aber die Ukraine war de facto ein Teil der NATO, weil sie bereits erhebliche Mengen an NATO-kompatibler militärischer Ausrüstung erhalten hatte. Sie hatte, glaube ich, etwa 150 NATO-Berater. Vor ein paar Jahren war ich in Warschau. Überall in der Stadt hingen Plakate von Raytheon, denn Raytheon betrügt die Menschen in Polen.

Vieles davon wird mit Krediten bezahlt. Polen hat gerade einen weiteren Vertrag über die Lieferung von M1-Abrams-Panzern im Wert von 6 Milliarden Dollar unterzeichnet. Der Hauptgrund, warum wir den Krieg in Afghanistan so lange fortgesetzt haben, war, dass er Geld einbrachte… Wir wissen aus den Afghan Papers, dass die politischen Entscheidungsträger im Militär wussten, dass es ein Fiasko war, aber sie machten einfach weiter, ich glaube, wegen der Gewinne. Und natürlich heizen sie die Konflikte mit China an. Diese Leute brauchen das Schreckgespenst eines Konflikts, um diese massiven Ausgaben zu rechtfertigen.

89, nach dem Fall der Berliner Mauer und der Revolution, sprachen alle von einer Friedensdividende. Dass wir nicht mehr so viele Ressourcen und so große Summen in die Rüstungsindustrie stecken müssten. Und auch das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass wir nicht begriffen haben, wie schädlich und mächtig diese Industrie ist.

Am Ende hat natürlich Russland den Abzug betätigt, und sie sind schuldig, aber sie wurden bis zu einem gewissen Grad geködert. Aber das kann man in dieser Medienlandschaft nicht einmal sagen, auch wenn das eine historische Tatsache ist. Das ist keine Meinung. Aber es passt nicht zu der Euphorie, die da herrscht.

Nachdem wir 20 Jahre lang überall im Nahen Osten ungeheuerliche Kriegsverbrechen begangen haben, haben wir uns plötzlich wieder zu den Rettern der Welt gesalbt, und wir lieben es. Und vieles davon hat nichts mit der Ukraine zu tun, sondern mit unserer eigenen Selbstbeweihräucherung. Das ist der Unterschied, wie Chomsky und Herman schreiben, zwischen würdigen und unwürdigen Opfern. Jemeniten sind also keine würdigen Opfer, Palästinenser sind keine würdigen Opfer, Iraker sind keine würdigen Opfer. Aber Ukrainer – und es hilft, dass sie weiß sind – sind würdige Opfer. Sie sind es wert, dass wir ihnen unser Mitgefühl und unsere Unterstützung geben. Das ist nur eine weitere Möglichkeit, unsere eigenen Kriegsverbrechen zu verschleiern. Was wir im Nahen Osten getan haben – ich glaube, Shock and Awe allein übertrifft bei weitem alles, was Putin getan hat, obwohl sich das ändern kann.

Was wollen die USA? Nun, die USA sind ziemlich klar. Sie wollen ein anderes Tschetschenien. Sie wollen ein weiteres altes Afghanistan, wo Brzeziński die Russen nach Afghanistan gelockt hat, indem er die Kräfte, aus denen die Taliban werden sollten, erheblich aufrüstete. Und dann war er ziemlich stolz darauf und argumentierte, dass die Niederlage der sowjetischen Armee in Afghanistan zum Zusammenbruch Osteuropas geführt habe. Und das ist es, was sie wollen. Sie wollen, wie sie es zynisch ausdrücken, Russland zum Bluten bringen. Aber die Ironie dabei ist natürlich, dass die Menschen, die wirklich bluten werden, die Ukrainer sind. Das ist es, was hier passiert.

Die Mengen an Waffen, die in die Ukraine gepumpt werden, sind einfach atemberaubend. Ich meine, Deutschland hat seine Waffenexporte aufgehoben. Es hat seinen Verteidigungshaushalt verdoppelt. Jetzt wird Deutschland, glaube ich, 2 % des BIP für die Verteidigung ausgeben, was es zur drittgrößten Militärmacht nach den Vereinigten Staaten und China machen wird.

MT: Sie erwähnten gerade: “Aber das kann man nicht sagen” über Aspekte des Krieges. Einer der wenigen Orte, an denen Sie etwas sagen können, ist hier auf dieser Website. Sie haben erwähnt, dass Sie glauben, dass auch dieser Ort irgendwann in Gefahr sein wird. Können Sie das näher erläutern? Was glauben Sie, wie lange ist ein Medienexperiment wie dieses haltbar?

Chris Hedges: Mit RT, dem Direktor des Nationalen Geheimdienstes, Clapper, einem weiteren Stück Abschaum, der gelogen und vor dem US-Kongress einen Meineid geleistet hat, und [dem ehemaligen CIA-Direktor] John Brennan – ich meine, ich habe über diese Leute berichtet. Sie sind der leibhaftige Abschaum. Aber sie alle posieren in der Presse. Und auf MSNBC, egal wo, herrscht völlige Gleichförmigkeit in den Medien. Haben Sie den Artikel gesehen, den ich heute geschrieben habe? Ich zitierte Dorothy Parker über Katharine Hepburns emotionale Bandbreite als Schauspielerin, die von A nach B geht. Es ist wie bei der Debatte über Syrien. Sie lautete: “Sollen wir sie bombardieren oder sollen wir sie bombardieren und Stiefel auf den Boden stellen?” Das sind die beiden Optionen.

In dem Bericht des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste Clapper aus dem Jahr 2017 gab es eine Bewertung des Angriffs auf uns durch Russland, das uns ja angeblich Donald Trump beschert hat. RT wurden etwa sieben Seiten gewidmet. Interessant war jedoch, dass sie ihre Hand ausstreckten. Sie beschwerten sich zwar über die russische Propaganda, aber alle Beispiele, die sie anführten, bezogen sich darauf, dass sie Kandidaten dritter Parteien, Anti-Fracking-Aktivisten, Occupy-Aktivisten und Black-Lives-Matter-Aktivisten eine Plattform gaben. Sie haben ganz offen gesagt, was sie hassen.

RT wurde also aus diesem Grund ins Visier genommen. Und lassen Sie uns das klarstellen. Dies war auch ein sehr zynischer Schachzug seitens der russischen Regierung. Sie wollten Stimmen wie die meine hervorheben, denn ich bin ein Kritiker des amerikanischen Imperiums, des amerikanischen Systems. Deshalb war ich dort. Und wenn ich in Russland wäre, wäre ich wahrscheinlich arbeitslos, wie der Rest der russischen Journalisten.

Mit dem Einmarsch in die Ukraine waren sie also bereit, sie wussten es, und sie handelten sehr schnell in Bezug auf RT.

Wir haben bereits Beschwerden über Substack gehört. Ich verfolge es nicht so genau, aber wir haben sie gesehen. Besonders wenn die herrschenden Eliten verkalken, wird die Situation durch ihre Unfähigkeit, die Menschen zu erreichen, prekär. Biden ist ein klassisches Beispiel für die traditionellen Eliten, die jetzt völlig abgehoben sind. Er hat sich mit dem traditionellen Establishment der Republikanischen Partei verbündet, mit den alten Liz Cheneys und Bill Kristol und all diesen Leuten, die entsetzt sind über die Art von kultischer Republikanischer Partei, die sich um Trump gebildet hat.

Was sie wollen, was sie verzweifelt versuchen, ist, das Ancien Régime wiederherzustellen, und zwar auf dieselbe Weise. Es ist sehr ähnlich wie 1932, mit [Franz] von Papen, der wie alle anderen Angst vor den Nazis hat, was auch richtig ist. Aber ihre Antwort ist, das alte Regime wiederherzustellen, das zusammenbricht, so wie auch dieser Versuch zusammenbrechen wird. Sie können keine Verantwortung übernehmen. Sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu kritisieren oder zu verstehen, dass ihre Politik des Neoliberalismus, der Sparmaßnahmen und des zügellosen Militarismus ein tiefer Verrat ist.

Denn bedenken Sie, die Lügen, die die Demokratische Partei der Arbeiterklasse in diesem Land erzählt hat, waren weitaus ungeheuerlicher und haben weitaus mehr Schaden angerichtet als jede Lüge, die Trump erzählt hat. Und so kam es, dass sie – und das haben wir nach der Wahl von Trump gesehen – genauso verrückt waren wie die Republikaner. Die Leute vergessen, dass sie alle herumliefen und den Leuten im Wahlmännerkollegium, die Trump-Delegierte waren, sagten, sie sollten nicht für Trump stimmen, und dass es Putin war, der uns Trump bescherte. Die Reaktion ist also, die Informationen zu kontrollieren, breitere und tiefere Formen der Zensur anzustreben, wie es die meisten despotischen Regime tun, weil sie nicht verstehen, dass sie selbst das Problem sind. Sie glauben, es sei die Botschaft.

Natürlich kommt das aus dem Silicon Valley… Sie haben dieses erstaunliche Gespenst von demokratischen Kongressabgeordneten, die die CEOs dieser Plattformen auf den Hill schleppen und sie anflehen, mehr Zensur zu betreiben. Aber das liegt daran, dass sie sich nicht mit den grundlegenden Problemen befassen können, die das Land befallen haben. Stattdessen versuchen sie, die Kritiker, die die Wahrheit über die Geschehnisse sagen, zu verbannen oder zum Schweigen zu bringen. Ich glaube, das ist es, was wirklich vor sich geht.

In dem Maße, in dem sich die Lage verschlechtert, und ich glaube, dass sie sich verschlechtern wird, wird dieser Druck, der bereits ziemlich groß war, noch größer werden. Sie wissen besser als ich, dass die Beschwerden über Substack, die sicher ernst gemeint sind, auftauchen werden.

Sie werden beginnen, Druck auszuüben. Letztendlich ist Substack ein kommerzielles Unternehmen. Ich meine, sie existieren nicht ohne Grund, sie existieren, um Geld zu verdienen. Und wenn das das Hauptziel ist, ist man sehr anfällig für diese Art von Druck.

MT: Nun, hoffen wir, dass sie sich durchsetzen können. Auf jeden Fall vielen Dank und herzlich willkommen. Wo kann man Sie finden?

Chris Hedges: Ich bin auf Chrishedges@substack.com.

MT: Den Lesern kann ich einen Besuch nur empfehlen. Chris, ich danke Ihnen.

Chris Hedges: Ich danke Ihnen.

Matt Taibbi

Matt Taibbi, Autor der New York Times-Bestseller The Divide, Griftopia und The Great Derangement, ist mitwirkender Redakteur des Rolling Stone und Gewinner des National Magazine Award 2007 für Kolumnen und Kommentare. Übersetzt mit Deepl.co

