Mazel Tov, Trump. Du hast die jüdische Linke wiederbelebt Von Michelle Goldberg NYT

„Nur eine politische Partei regt buchstäblich weiße Nationalisten an, unsere Synagogen zu zerstören“.



Michelle Goldberg – 25. August



Michelle Goldberg – 25. August 2019 – Am 11. August markierten mehr als 1.000 Menschen Tisha B’Av, den traurigsten Tag im jüdischen Kalender, indem sie einen Amazon Books Store in Manhattan besetzten und gegen die technische Unterstützung des Technologie-Giganten für die US-Einwanderung und die Zollvollstreckung protestierten. Auf dem Boden sitzend, lasen sie erschütternde Berichte über Menschen in Einwanderungshaft und sprachen das Kaddisch, das traditionelle jüdische Trauergebet. Eines ihrer Zeichen sagte: „Nie wieder bedeutet nie wieder nie wieder.“

Laut Organisatoren wurden 44 Personen, darunter 12 Rabbiner und ein Mitglied des New York City Council, verhaftet. Es war eine von über 50 jüdisch organisierten Demonstrationen gegen die ICE, die an diesem Tag im ganzen Land stattfanden.

Einige Tage später fuhr ein Justizbeamter einen Lastwagen in eine Reihe von jüdischen Demonstranten, die den Eingang zu einem privaten Gefängnis in Rhode Island blockierten, wo Migranten festgehalten werden. Zwei der Demonstranten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Diese Demonstration war eine von mindestens 38, die in diesem Sommer von Never Again Action organisiert wurde, einer dezentralen Gruppe, die vor zwei Monaten gegründet wurde, um gewaltfreie direkte Aktionen gegen die Inhaftierung von Einwanderern durchzuführen.

Donald Trump hätte denken können, dass er jüdische Wähler mit seiner Lock-Step-Allianz mit der israelischen Rechten in die Republikanische Partei locken würde. Stattdessen hat er versucht, amerikanische Juden als Maskottchen für eine Regierung zu benutzen, die die meisten von ihnen mit Entsetzen erfüllt, und damit der jüdischen Linken eine Renaissance beschert.

Neue progressive jüdische Gruppen bilden sich. Ältere, wie die New Yorker Juden für Rassen- und Wirtschaftsgerechtigkeit, eine der Kräfte hinter der Amazonasaktion, wachsen; einmal verschlafene Organisationstreffen sind nur noch Stehplätze geworden. Jewish Currents, eine vor fast 75 Jahren gegründete linke jüdische Publikation, wurde im vergangenen Jahr mit einem neuen Kader von Schriftstellern und Redakteuren wiedergeboren, die mit dem jahrtausendealten sozialistischen Zeitgeist sprechen.

Offensichtlich haben sich die amerikanischen Juden lange Zeit liberal orientiert und waren in progressiven Bewegungen immer überrepräsentiert. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Linken, die zufällig jüdisch sind, und explizit jüdischem linken Aktivismus. „Menschen, die dem Judentum vielleicht nicht so nahe gewesen sind, fühlen sich plötzlich so, als wäre es sehr wichtig, auszudrücken, wer sie als Juden sind, im Kontext ihres Aktivismus und im Kontext ihres kollektiven Gedächtnisses“, sagte Arielle Angel, die Herausgeberin von Jewish Currents.

Alyssa Rubin, eine 25-jährige Organisatorin mit Never Again Action, sagte mir, dass sie am College wenig Interesse am jüdischen Gemeinschaftsleben hatte, von dem sich vieles um die Unterstützung für Israel zu drehen schien. Aber in den Monaten vor den Wahlen 2016, als Trump eine Rhetorik aussprach, die von Faschismus und weißen Nationalisten geprägt war, die in ihrer neuen Relevanz schwindlig wurden, „hatte ich nie mehr an mein Judentum gedacht“, sagte sie. Zum ersten Mal schien der Antisemitismus eine unmittelbare und dringende Bedrohung zu sein.

Für die Juden auf der linken Seite wurde die Angst durch Beleidigung verstärkt, als Trump, der Mann, der geholfen hat, eine neue Welle des Antisemitismus auszulösen, sich wegen seiner Hingabe an die israelische Rechte als Retter der Juden ausgab.

„Es ist ärgerlich und unerträglich“, sagte Sophie Ellman-Golan, 27, die ehemalige Direktorin für Kommunikation und digitale Öffentlichkeitsarbeit bei der Organisation Women’s March, die derzeit an einem Projekt zur Mobilisierung von Juden gegen weißen Nationalismus arbeitet. Weil das Recht vorgibt, Juden zu verteidigen, obwohl es eine Politik verfolgt, die die meisten Juden verabscheuen, argumentierte sie: „Es ist unerlässlich, dass wir laut für uns selbst sprechen, denn wenn wir es nicht tun, werden die lautesten Stimmen, die behaupten, im Namen der Juden zu sprechen, rechte evangelische Christen sein“.

Es gibt natürlich viele etablierte jüdische Gruppen, die es sich zur Aufgabe machen, für die Gemeinschaft zu sprechen. Aber es ist schwer zu übertreiben, inwieweit sich linke Juden von dem jüdischen Establishment entfremdet und verraten fühlen, das sich oft mehr um den linken Antizionismus und rhetorischen Übermaß als um den rechten weißen Nationalismus zu kümmern scheint.

Never Again Action wurde als Reaktion auf das wahrgenommene Versagen jüdischer Mainstream-Organisationen geboren, sich Trump zu widersetzen. Im Juni, nachdem die Repräsentantin Alexandria Ocasio-Cortez die Migrantenhaftlager als „Konzentrationslager“ bezeichnete, beeilte sich die Einrichtung jüdischer Outfits wie des Jewish Community Relations Council, sie zu verurteilen. Rubin war ungläubig. Eine militant fremdenfeindliche Regierung baut Internierungslager für Mitglieder ethnischer Gruppen, und jüdische Führer befürchteten, dass Kritiker dieses Projekts die Erinnerung an den Holocaust nicht respektieren würden?

„Das verschlimmerte die Empörung, die viele Juden empfanden, dass eine jüdische Mainstream-Institution etwas sagen würde, das sich einfach so fehl am Platz anfühlte“, sagte sie. „Das hat uns zum Teil dazu gebracht, wirklich nicht nur in Worten zu sagen, sondern tatsächlich etwas zu unternehmen, um zu zeigen, wie die jüdische Gemeinschaft tatsächlich über diesen Moment denkt.“

Die Menschen, die an der neuen jüdischen Linken beteiligt sind, erkennen, dass es linken Antisemitismus gibt. Aber sie glauben im Allgemeinen nicht, dass es sich um eine Bedrohung handelt, die dem rechten Judenhass gleichkommt.

„Keine politische Partei oder Bewegung ist frei von Antisemitismus“, sagte Ellman-Golan, der sich mit den Folgen des Antisemitismus beim Frauenmarsch auseinandersetzen musste. Aber, sagte sie, „nur eine politische Partei regt buchstäblich weiße Nationalisten an, unsere Synagogen zu beschießen, Autos in unsere friedlichen Proteste zu fahren, Bomben an Mitglieder unserer Gemeinschaft zu schicken, schwarze Kirchen und Moscheen zu verbrennen und das Feuer auf die Latinx zu eröffnen“.

Die jüdische Linke lehnt die Idee ab, dass Antizionismus dem Antisemitismus gleichwertig ist, aber noch mehr als das, sie lehnt die Idee ab, dass Israel der Garant für jüdische Sicherheit oder der Leitstern jüdischer Identität ist. Ein zentraler Wert der Juden für rassische und wirtschaftliche Gerechtigkeit sowie für einen Großteil der linken jüdischen Kultur im weiteren Sinne ist „Doikayt“, ein jiddischer Begriff, der „Hereness“ bedeutet.

„Wo wir sind, ist unser Zuhause. Dafür kämpfen wir. Hier suchen wir die Verwandtschaft“, sagte Audrey Sasson, Executive Director von JFREJ. Die erste Ausgabe der Jewish Currents nach dem Relaunch enthielt einen Essay des Verlegers Jacob Plitman mit dem Titel „On an Emerging Diasporism“, der ebenfalls den Wert der „Hereness“ würdigte.

Für diejenigen, die sich vor allem um das jüdische Leben in der Diaspora sorgen, ist Israel, das antisemitische nationalistische Führer in Europa umworben hat, nicht wirklich ein Verbündeter, geschweige denn ein Ideal. Und Trump, der immer von amerikanischen Juden spricht, als ob sie dorthin gehören, ist ein grotesker Feind. Er erzählt Juden, die sich dem Leben in Amerika verschrieben haben, dass sie Israel Loyalität schulden, die er manchmal, wenn er mit amerikanischen Juden spricht, „ihr Land“ nennt. Er sagt das und erwartet, dass die Juden dankbar reagieren.

Stattdessen reagieren viele mit einem verstärkten Engagement für eine multirassische Demokratie und Solidarität. Juden sind auf die Straße gegangen, weil keine Unterstützung für ein fremdes Land das, was er mit diesem tut, einlösen kann. Übersetzt mit Deepl.com

