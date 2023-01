Was stellen sie wohl noch alles an in für “ihrem Krieg”? Evelyn Hecht-Galinski

Das globale Geschichtsbuch im Jahr 2033: Dritter Weltkrieg? Alles deutet darauf hin, dass die Auseinandersetzung in der Ukraine Teil eines größeren Konflikts ist, der bereits begonnen hat: des Dritten Weltkrieges. Einen Vorlauf stellte der sogenannte Euromajdan in Kiew vor zehn Jahren dar. Wie wird man in zehn Jahren auf das aktuelle Kriegsgeschehen zurückblicken?

Medien: USA kommen zu dem Schluss, dass Rüstungsstrategie für die Ukraine geändert werden muss

Experten bezeichnen Panzerlieferungen an die Ukraine als den unwichtigsten Teil des Waffentransferplans und schlagen vor, dass ukrainische Streitkräfte auf die Strategie der US-Armee umstellen sollten. Der Kreml erklärte, dass die neuen westlichen Panzer brennen werden.

Analysten der US-Regierung haben das Risiko einer “Pattsituation” an der ukrainischen Kontaktlinie im Jahr 2023 vorausgesagt und die zuvor vereinbarten Panzerlieferungen als den unwichtigsten Teil des Waffentransferprogramms bezeichnet. Zu diesem Schluss kamen sie nach der Analyse von Satellitenbildern, die Russlands Bau von Verteidigungstranchen zeigen, berichtet die Zeitung The New York Times. Die Nachrichtenagentur wies darauf hin, dass sich die Konfliktparteien im ersten Jahr des Konflikts auf Artilleriebeschuss konzentrierten, es gab auch Panzereinsätze, aber eine der wichtigsten Waffen waren schnell fahrende gepanzerte Kampffahrzeuge.

In der nächsten Phase des Konflikts könnten die ukrainischen Streitkräfte versuchen, die befestigten Strukturen der russischen Streitkräfte anzugreifen und in einem koordinierten Angriff mit verschiedenen Truppengattungen – Infanterie, Panzer und Artillerie – die Verteidigungslinien zu durchbrechen, schreibt die Zeitung. Eine solche Strategie ist die Grundlage der Kampfeinsätze der US-Armee, erklärt The New York Times unter Berufung auf Regierungsexperten.

Analysten wiesen im Gespräch mit der Zeitung darauf hin, dass die wichtigsten Lieferungen des Westens an die Ukraine in naher Zukunft gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie sein werden, auch wenn den Panzerlieferungen große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die USA planen, 109 Bradley-Schützenpanzer an die ukrainische Armee zu schicken, europäische Länder werden eine große Menge an Artillerie liefern, die mit deutschen Leopard-2-Panzern zu drei zusätzlichen Brigaden kombiniert werden kann. Michael Kofman, Russland-Experte bei der Denkfabrik CNA, erklärte:

“Die versprochene geringe Anzahl von Panzern ist dabei der unwichtigste Teil.”

Die Experten betonten auch, dass westliche Länder anfangs davor zurückschreckten, Waffen an die Ukraine zu liefern, die eine lange Ausbildung der Truppen sowie eine Kampfausbildung erfordern. Die USA hatten zuvor erfolglos versucht, ihre Erfahrungen mit dem irakischen und afghanischen Militär zu teilen, doch diese Initiative scheiterte.

Die ukrainischen Behörden hatten wiederholt um Langstreckenraketen, Panzer und andere schwere Waffen gebeten. Westliche Länder kündigten im Januar Panzerlieferungen an die Ukraine an. Frankreich wird AMX-10 RC-Radpanzer schicken, die innerhalb von zwei Monaten geliefert werden sollen, während die Lieferung von Leclerc-Kettenpanzern nicht ausgeschlossen ist. Das Vereinigte Königreich wird Challenger 2-Panzer an die Ukraine liefern. Deutschland, Polen, Spanien, Kanada und andere Länder sagten zu, Leopard-Panzer zu liefern, während die Vereinigten Staaten Abrams-Panzer liefern werden. Insgesamt 321 Panzer sagte der ukrainische Botschafter in Frankreich, Wadim Omeltschenko, zu.

Die russischen Behörden kritisieren die westlichen Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine. Der Kreml ist der Ansicht, dass Kiew mit “Minuszeichen” –Konsequenzen rechnen muss und dass diese Maßnahmen der westlichen Länder das Vorrücken der russischen Truppen nicht behindern werden. Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow erklärte:

“Diese Panzer brennen und werden brennen – genau wie die anderen.”

