Medienbericht: Lambrecht will als Verteidigungsministerin zurücktreten

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht will zurücktreten. Dies berichtet das Boulevard-Blatt Bild unter Berufung auf mehrere, nicht näher genannte Quellen. Demnach kam die Initiative zum Rücktritt nicht vom Kanzleramt, sondern von ihr selbst. Derzeit werde über den genauen Zeitpunkt des Rücktritts sowie über die Nachfolge beraten. Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) gilt als mögliche Nachfolgerin.

Bisher ist jedoch unklar, ob es tatsächlich zum Rücktritt kommt. Auf die Anfrage mehrerer Medien teilte das Verteidigungsministerium mit, dass man entsprechende “Gerüchte nicht kommentiere”. Eine offizielle Bestätigung des Ministeriums gab es laut dpa bis zum Abend nicht.

Lambrecht war zuvor wegen einer auf Instagram verbreiteten Neujahrsbotschaft, in der sie vor dem Hintergrund des lauten Silvesterfeuerwerks vom Krieg in der Ukraine sprach, in die Kritik geraten. Die Unionsfraktion hatte daraufhin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur sofortigen Entlassung der Ministerin gebeten. Scholz und auch die Parteivorsitzende Saskia Esken hatten Lambrecht jedoch ihre volle Unterstützung zugesichert. Umfragen zufolge sprach sich die Mehrheit der Deutschen allerdings ebenfalls für einen Rücktritt Lambrechts aus. Wie aus dem ZDF-Politbarometer hervorgeht, waren 60 Prozent der Befragten für einen Rücktritt Lambrechts, 25 Prozent waren dagegen.

