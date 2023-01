Die USA und Nato gegen China? Das halte ich für mehr als spekulativ, auch die USA kennen ihre Grenzen oder? Wie wird die Antwort sein, würde der Versuch gestartet mag ich mir nicht ausmalen……. Evelyn Hecht-Galinski

US-General Michael A. Minihan, der das Luftmobilitätskommando bei der US-Air Force leitet, soll sein Personal dazu aufgefordert haben, sich auf einen bewaffneten Konflikt mit China in zwei Jahren vorzubereiten. Dies berichtet die Zeitung “Washington Post”.

Medienbericht: US-General warnt vor möglichem Krieg mit China im Jahr 2025

Der General der US-amerikanischen Luftstreitkräfte Michael A. Minihan soll Truppen unter seinem Kommando in einer innerbetrieblichen Mitteilung vor einem möglichen Krieg mit China im Jahr 2025 gewarnt haben. Dies teilte die US-Zeitung Washington Post mit. Der hochrangige Militär, der das Luftmobilitätskommando führt, gehe davon aus, dass Peking die US-Präsidentschaftswahlen 2024 nutzen könnte, um eine Operation einzuleiten und Taiwan unter eigene Kontrolle zu bringen. Minihan soll sein Personal dazu aufgefordert haben, die Vorbereitungen auf einen möglichen Konflikt mit China zu beschleunigen. Er wird mit den Worten zitiert:

“Ich hoffe, ich liege falsch. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden.”

Eine Sprecherin des Luftmobilitätskommandos habe inzwischen die Echtheit der innerbetrieblichen Mitteilung bestätigt. Ein US-Verteidigungsbeamter, der aufgrund der Sensibilität des Themas anonym bleiben wollte, habe gesagt, dass Minihans Kommentar “den Standpunkt des Ministeriums in Bezug auf China nicht widerspiegelt”, hieß es bei Washington Post. Hochrangige US-Beamte würden seit einiger Zeit warnen, dass die aufstrebende Macht China Taiwan angreifen könnte, das unabhängig regiert wird. Das Verteidigungsministerium unter Präsident Biden und seinem Vorgänger, Präsident Donald Trump, habe China zu einer vorrangigen, dauerhaften Herausforderung erklärt und dabei auf Pekings rasche militärische Entwicklung und sein durchsetzungsfähiges Verhalten in den letzten Jahren verwiesen.

Das Verhältnis zwischen der chinesischen Zentralregierung und der Regierung in Taiwan ist seit 1949 angespannt. Es bestehen lediglich informelle Kontakte zwischen dem Festland und der Insel. Taiwan fühlt sich von China bedroht, China hingegen betrachtet Taiwan als eigenes Territorium. Das Verteidigungsministerium in Taipeh schätzt die gegenwärtige Lage in der Straße von Taiwan als die gefährlichste innerhalb der letzten 40 Jahre ein. Die chinesische Regierung demonstriert ihre Gebietsansprüche häufig mit Militärübungen. Es kommt aber auch immer wieder zu Provokationen vonseiten der westlichen Verbündeten Taipehs.

