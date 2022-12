Russland erhöht die Produktion seiner stärksten Massenvernichtungswaffen. Dies gab der ehemalige Präsident und stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats Russlands, Dmitri Medwedew, auf seinem Telegram-Kanal bekannt. Medwedew schrieb:

“Es ist viel schwieriger für uns – unser Feind hat sich nicht nur in der Kiewer Provinz unserer Heimat Kleinrussland verschanzt. Er ist in Europa, Nordamerika, Japan, Australien, Neuseeland und an vielen anderen Orten, die von modernen Nazis dominiert werden.”