Unglaublich, dass diese neuen jüdischen Siedler- Erstürmungen unter tatkräftiger Hilfe der neuen Regierung möglich ist ,während die EU auf gute Beziehungen mit diesem Regime hofft.

More than 1,300 Jewish settlers raid Al-Aqsa Mosque Protected by heavily armed Israeli occupation police, 1,371 Israeli Jewish settlers accompanied by Knesset members stormed Al-Aqsa Mosque and clashed with Palestinian Muslim worshipers inside the third Islamic holy site. Media sources and eyewitnesses reported that the Israeli settlers stormed Al-Aqsa Mosque early on Sunday morning to celebrate their fast day which commemorates their alleged day of temple destruction thousands of years ago.

Bild:JERUSALEM – JULY 17: Israeli settlers march from Damascus Gate to the Western Wall, which is the southwest wall of Masjid al-Aqsa, on the day of mourning, which they called “Tisha BeAv”, in Jerusalem on July 17, 2021. ( Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency )



Mehr als 1.300 jüdische Siedler stürmen Al-Aqsa-Moschee

18. Juli 2021

Geschützt von schwer bewaffneter israelischer Besatzungspolizei stürmten 1.371 israelisch-jüdische Siedler in Begleitung von Knesset-Mitgliedern die Al-Aqsa-Moschee und stießen mit palästinensisch-muslimischen Gläubigen innerhalb der dritten islamischen heiligen Stätte zusammen.

Medienquellen und Augenzeugen berichteten, dass die israelischen Siedler am frühen Sonntagmorgen die Al-Aqsa-Moschee stürmten, um ihren Fastentag zu feiern, der an den angeblichen Tag der Tempelzerstörung vor Tausenden von Jahren erinnert.

Die israelische Polizei griff die palästinensischen Gläubigen gewaltsam an, nahm viele von ihnen fest und verprügelte andere, um den Weg für die Siedler frei zu machen.

Videos gingen im Internet viral und zeigen die gewalttätige Aggression der israelischen Polizei gegen die palästinensischen Gläubigen, die entschlossen waren, die Al-Aqsa-Moschee nicht zu verlassen.

Der israelische MK Itamar Ben-Gvir und der ehemalige MK und extremistische Rabbiner Yehudah Glick begleiteten die Gruppen von Siedlern, die die Al-Aqsa-Moschee stürmten.

Zeugen sagten, dass die israelische Besatzungsmacht die Tore der Al-Qibli-Moschee, der Hauptgebetshalle innerhalb der Al-Aqsa-Moschee, mit Ketten verschlossen hat, um die muslimischen Gläubigen im Inneren zu blockieren und den extremistischen Siedlern sichere und ruhige Bedingungen zu bieten.

Während sich die jüdischen Siedler in der Al-Aqsa-Moschee aufhielten, traf sich Israels Premierminister Naftali Bennett mit dem Minister für Innere Sicherheit, Omer Barlev, und dem Polizeichef Kobi Shabtai zu einer Einschätzung der Sicherheitslage im Büro des Premierministers.

Laut “Times of Israel” wies er an, dass “der geordnete und sichere Aufstieg von Juden” zur Al-Aqsa-Moschee “fortgesetzt werden sollte, während die Ordnung an der Stätte aufrechterhalten wird.”

Scheich Ekrima Sabri, Imam der Al-Aqsa-Moschee, sagte: “Was in der Al-Aqsa-Moschee vor sich geht, ist ein gewaltsamer Angriff auf die muslimischen Gläubigen, die Eigentümer der heiligen Stätte sind.”

Unterdessen sagte die Palästinensische Islamische Widerstandsbewegung – Hamas – in einer Erklärung, dass die israelische Besatzungsregierung ihre Siedler entfesselt, um die Al-Aqsa-Moschee zu entweihen.

Die Siedler-Aggression auf die Al-Aqsa-Moschee endete ohne Opfer unter den Palästinensern, außer der Verhaftung von mehreren von ihnen inmitten von Aufrufen der Siedler für weitere Razzien auf der muslimischen heiligen Stätte. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...