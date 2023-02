More Evidence That The West Sabotaged Peace In Ukraine ❖ Days after the war in Ukraine began it was reported by The New York Times that “President Volodymyr Zelensky of Ukraine has asked the Israeli prime minister, Naftali Bennett, to mediate negotiations in Jerusalem between Ukraine and Russia.”

Mehr Beweise dafür, dass der Westen den Frieden in der Ukraine sabotiert

von Caitlin Johnstone

6. Februar 2023

❖

Einige Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine berichtete die New York Times, dass “der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett gebeten hat, in Jerusalem Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln.” In einem kürzlich geführten Interview machte Bennett einige sehr interessante Bemerkungen über die Ereignisse während dieser Verhandlungen in den ersten Tagen des Krieges.

In einem neuen Artikel mit dem Titel “Former Israeli PM Bennett Says US ‘Blocked’ His Attempts at a Russia-Ukraine Peace Deal” schreibt Dave DeCamp von Antiwar das Folgende:

Der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett sagte in einem Interview, das am Samstag auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, dass die USA und ihre westlichen Verbündeten seine Bemühungen um eine Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine “blockiert” hätten, um den Krieg in seinen Anfängen zu beenden.

Am 4. März 2022 reiste Bennett nach Russland, um sich mit Präsident Wladimir Putin zu treffen. In dem Interview ging er auf seine damaligen Vermittlungsbemühungen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij ein, die er nach eigenen Angaben mit den USA, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich koordinierte.

Bennett sagte, dass beide Seiten während seiner Vermittlungsbemühungen großen Zugeständnissen zustimmten.

…

Aber letztendlich lehnten die westlichen Führer Bennets Bemühungen ab. “Ich sage das im weitesten Sinne. Ich denke, es war eine legitime Entscheidung des Westens, weiterhin auf Putin einzuschlagen und nicht [zu verhandeln]”, sagte Bennett.

Auf die Frage, ob die Westmächte die Vermittlungsbemühungen “blockiert” hätten, antwortete Bennet: “Im Grunde genommen ja. Sie haben sie blockiert, und ich denke, sie haben sich geirrt”.



Bennett sagt, die Zugeständnisse, zu denen beide Seiten bereit waren, umfassten den Verzicht auf eine künftige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und den Verzicht Russlands auf die Ziele der “Entnazifizierung” und der ukrainischen Entwaffnung. Wie DeCamp anmerkt, deckt sich dies mit einem Bericht von Axios von Anfang März, in dem es heißt: “Nach Angaben israelischer Beamter ist Putins Vorschlag für Zelenski schwer zu akzeptieren, aber nicht so extrem, wie sie erwartet hatten. Sie sagten, der Vorschlag beinhalte keinen Regimewechsel in Kiew und erlaube der Ukraine, ihre Souveränität zu behalten.”

Bennett ist eine der unangenehmsten Personen, die es heute auf der Welt gibt, aber Israels komplizierte Beziehung zu diesem Krieg führt dazu, dass gelegentlich Informationen veröffentlicht werden, die nicht ganz mit der offiziellen imperialen Linie übereinstimmen. Und seine Äußerungen fügen sich nur in eine Reihe von Informationen ein, die schon seit Monaten auftauchen und das Gleiche besagen, nicht nur in Bezug auf die Sabotage der Friedensgespräche im März, sondern auch im April.

Im Mai letzten Jahres berichteten ukrainische Medien, dass der damalige britische Premierminister Boris Johnson im Monat zuvor nach Kiew geflogen war, um im Namen des westlichen Imperiums die Botschaft zu übermitteln, dass “Putin ein Kriegsverbrecher ist, dass man Druck auf ihn ausüben und nicht mit ihm verhandeln sollte” und dass “selbst wenn die Ukraine bereit ist, einige Vereinbarungen über Garantien mit Putin zu unterzeichnen, sie es nicht sind.”

Im April letzten Jahres sagte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu, dass “es innerhalb der NATO-Mitgliedstaaten diejenigen gibt, die wollen, dass der Krieg weitergeht, dass der Krieg weitergeht und Russland schwächer wird”. Kurz darauf sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, das Ziel in der Ukraine sei es, “Russland zu schwächen”.

Monat für Monat wird berichtet, dass US-Diplomaten sich standhaft weigern, mit Russland diplomatisch zu verhandeln, um zu einer Beendigung dieses Krieges beizutragen – eine unentschuldbare Ablehnung, die nur dann Sinn macht, wenn die USA diesen Krieg fortsetzen wollen. Und die Kommentare von US-Beamten machen immer wieder deutlich, dass dies der Fall ist.

Im März letzten Jahres gab Präsident Biden selbst zu, was hier wirklich gespielt wird, indem er offen zum Regimewechsel aufrief und über Putin sagte: “Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.” Äußerungen der Biden-Administration deuten in der Tat darauf hin, dass sie davon ausgehen, dass sich dieser Krieg noch lange hinziehen wird, und machen überdeutlich, dass ein schnelles Ende zur Minimierung von Tod und Zerstörung für das US-Imperium nicht nur uninteressant, sondern unerwünscht ist.

US-Beamte sprechen immer offener darüber, dass sie diesen Krieg als etwas betrachten, das ihren strategischen Zielen dient, was natürlich der offiziellen Darstellung widerspricht, das westliche Imperium habe diesen Krieg nicht gewollt, und der infantilen Fiktion, Russlands Invasion sei “unprovoziert” gewesen. Jüngste Beispiele hierfür sind die Rede des Führers der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, im Vorfeld des Besuchs von Zelensky in Washington im Dezember.

“Präsident Zelensky ist ein inspirierender Führer”, sagte McConnell in seiner Rede vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten in Washington. “Aber die wichtigsten Gründe dafür, der Ukraine weiterhin zu helfen, die russischen Invasoren zu degradieren und zu besiegen, sind kalte, harte, praktische amerikanische Interessen. Unseren Freunden in Osteuropa dabei zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen, ist auch eine direkte Investition in die Verringerung von Wladimir Putins zukünftigen Fähigkeiten, Amerika zu bedrohen, unsere Verbündeten zu gefährden und unsere Kerninteressen anzugreifen.”

Im Mai letzten Jahres erklärte der Kongressabgeordnete Dan Crenshaw auf Twitter: “In die Zerstörung des Militärs unseres Gegners zu investieren, ohne eine einzige amerikanische Truppe zu verlieren, scheint mir eine gute Idee zu sein.”

In der Tat behauptet ein Bericht des vom Imperium finanzierten Center for European Policy Analysis mit dem Titel “It’s Costing Peanuts for the US to Defeat Russia”, dass “die Ausgaben der USA in Höhe von 5,6 % ihres Verteidigungshaushalts für die Zerstörung von fast der Hälfte von Russlands konventionellen militärischen Fähigkeiten eine absolut unglaubliche Investition zu sein scheinen.”

Im Mai letzten Jahres erklärte US-Senator Joe Manchin auf dem Weltwirtschaftsforum, dass er gegen jede Art von Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland sei und es stattdessen vorziehe, den Konflikt zu nutzen, um russischen Interessen zu schaden und Putin hoffentlich zu beseitigen.

“Ich setze mich voll und ganz dafür ein, dass die Ukraine einen Sieg erringt, und nicht mit einem Abkommen; ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist”, sagte Manchin.

“Ich meine damit, dass wir Putin nach Russland zurückholen und hoffentlich loswerden”, fügte Manchin auf die Frage hinzu, was er unter einem Sieg für die Ukraine verstehe.

“Ich bin der festen Überzeugung, dass ich noch nie eine bessere Gelegenheit als diese gesehen habe, um das zu tun, was getan werden muss”, fügte Manchin hinzu, und auch die Menschen, mit denen ich strategisch spreche, haben diese Gelegenheit noch nie gesehen.

Und dann ist da noch der US-Beamte

Im Mai letzten Jahres sagte US-Senator Joe Manchin auf dem Weltwirtschaftsforum, dass er gegen jede Art von Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland sei und es stattdessen vorziehe, den Konflikt zu nutzen, um russischen Interessen zu schaden und Putin hoffentlich zu beseitigen.

“Ich setze mich voll und ganz dafür ein, dass die Ukraine einen Sieg erringt, und nicht mit einer Art Vertrag; ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist”, sagte Manchin.

“Ich meine damit, dass wir Putin zurück nach Russland bringen und ihn hoffentlich loswerden”, fügte Manchin hinzu, als er gefragt wurde, was er unter einem Sieg für die Ukraine verstehe.

“Ich bin der festen Überzeugung, dass ich noch nie eine bessere Gelegenheit als diese gesehen habe, um das zu tun, was getan werden muss”, fügte Manchin hinzu, und auch die Leute, mit denen ich strategisch spreche, haben noch nie eine solche Gelegenheit gesehen.

Außerdem erklärten US-Beamte gegenüber der Presse, dass sie diesen Krieg nutzen wollen, um Russlands Interessen im Bereich der fossilen Brennstoffe zu schaden, “mit dem langfristigen Ziel, die zentrale Rolle des Landes in der globalen Energiewirtschaft zu zerstören”, so die New York Times. Hinzu kommt, dass das US-Außenministerium nicht aufhören kann, darüber zu reden, wie großartig es ist, dass Russlands Nord-Stream-Pipelines im September letzten Jahres sabotiert wurden. Außenminister Antony Blinken sagte, die Bombardierung der Nord-Stream-Pipelines “bietet eine enorme strategische Chance”, und die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland sagte, die Biden-Administration sei “sehr erfreut zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt, wie man so schön sagt, ein Haufen Metall auf dem Meeresgrund ist.”

Das US-Imperium bekommt in diesem Stellvertreterkrieg alles, was es will. Deshalb hat es diesen Krieg wissentlich provoziert, deshalb hat es den Ausbruch des Friedens nach Ausbruch des Krieges wiederholt sabotiert, und deshalb hat dieser Stellvertreterkrieg keine Exit-Strategie. Das Imperium bekommt alles, was es von diesem Krieg will, warum sollte es also nicht alles in seiner Macht Stehende tun, um den Frieden zu behindern?

Ich meine, abgesehen von der offensichtlichen, unverzeihlichen Verderbtheit des Ganzen, natürlich. Dem Imperium war es schon immer recht, ein paar hunderttausend menschliche Eier zu zerschlagen, um das imperiale Omelett zu kochen. Aber es ist unfassbar, unverzeihlich böse, und es sollte jeden empören. Übersetzt mit Deepl.com

_________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Beitrag also gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte mit anderen, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube, werfen Sie etwas Geld auf mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal, oder kaufen Sie eine Ausgabe meines monatlichen Zines. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …