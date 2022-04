Banderas Stellvertreter, Jaroslaw Stetsko, der später zu den Gründern der Antikommunistischen Weltunion gehören sollte, wurde 1983 vom 40. US-Präsidenten Ronald Reagan persönlich im Weißen Haus empfangen und mit den Worten “Euer Kampf ist unser Kampf” gelobt.

Die Kehrtwende der Ukraine: der Aufstieg der Rechten in der postsowjetischen Ära

Die neonazistischen Strukturen, die nach 1991 in der Ukraine die Bühne betraten, wurden nach der Farbenrevolution 2004 und dem Maidan-Putsch 2014 stärker und unternahmen Schritte, um die Ukraine zu einem Rammbock für die NATO-Strategie zur Eindämmung Russlands zu machen. Diese Schritte bedeuteten die Dominanz eines kriminellen Klimas, das darauf abzielte, im ganzen Land “soziale Unruhen” zu schaffen und die Macht zugunsten des Westens zu verändern. All dies waren Entwicklungen im Rahmen der Strategie der postsowjetischen Ukraine zur “Rückkehr nach Europa”.

Parallel zu diesen Entwicklungen nahm die Ukraine die am 2. Dezember 1991 unterzeichnete Erklärung EU-Ukraine an. Auch hier war die Ukraine die erste ehemalige Sowjetrepublik, die 1994 ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der EU in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur unterzeichnete. Dieser neue Weg, den die Ukraine nach der UdSSR einschlug, war ein wichtiger Schritt bei der Öffnung der Ukraine für die Ausbeutung durch internationale Unternehmen, insbesondere der Bodenschätze.

Auslöser für den Prozess, der zum Maidan-Putsch führte, war, dass die damalige ukrainische Regierung am 21. November 2013 den Assoziierungsprozess mit der EU aussetzte.

Maidan-Putsch

Die Zerstörung der Lenin-Statue in Kiew am 8. Dezember 2013 in der Ukraine war ein symbolisches Zeichen dafür, dass die Ukraine nie wieder dieselbe sein würde. Obwohl in den westlichen Medien über die Proteste, die während der Regierungszeit des ehemaligen Präsidenten Janukowitsch begannen, ein “Anti-Korruptions-Szenario” geschrieben wurde, waren die Anführer der Demonstranten, die auf die Straße gingen, keine anderen als nationalistische Figuren.

Die “Sozial-Nationalistische Partei”, die 1991 in dem Land gegründet wurde und Hitlers “Nationalsozialistischer Partei” ähnelt, nahm später den Namen “Swoboda” an, was ironischerweise “Freiheit” bedeutet.

Diese Partei, die zu den wichtigsten Akteuren des Maidan-Putsches gehört, beteiligte sich 2014 mit der Jugendorganisation “Ukrainischer Patriot” aktiv an den Aktionen.

Die 2002 in der Ukraine gegründete und später in das Asow-Bataillon umgewandelte nationalistische Organisation mit dem Namen “Trizub” (auch der Name der von Petljura herausgegebenen Wochenzeitschrift) wurde inhaftiert, als er und seine Anhänger die Lenin-Statue in die Luft sprengten, und kam nach dem Maidan-Putsch frei und ins Parlament. Der Nazi Andrey Biletskiy ist zu einem der Symbole geworden, die den Charakter des Maidan-Regimes am besten widerspiegeln.

Andererseits wurde die von Dmitry Yarosh, einem der Direktoren des Trizub, gegründete Praviy Sektor während des Maidan-Putsches zu einer der führenden neonazistischen Organisationen. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Jarosch war seine Ernennung zum Chefberater des Generalstabschefs der Ukraine.

Der größte Unterstützer des Maidan-Putsches auf der internationalen Bühne waren die USA. Victoria Nuland, stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten des US-Außenministeriums, verteilte sogar Kekse an ukrainische Aktivisten, als die Proteste weitergingen.

Nuland, die an der Auswahl der neuen Regierung, die nach dem Staatsstreich gebildet wird, beteiligt war, sagte, dass die USA in den letzten zwanzig Jahren 5 Milliarden Dollar für die Ukraine ausgegeben haben. Nulands Beschimpfung der Europäischen Union in einem Telefongespräch mit dem US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, war ein Indiz dafür, dass die USA die EU beim Putsch in der Ukraine sogar ausschalten wollten.

Ein weiterer wichtiger Indikator dafür, warum der Maidan-Putsch von den USA so sehr unterstützt wurde, war die Berufung von Hunter Biden, dem Sohn des heutigen US-Präsidenten Joe Biden, in den Vorstand von Bursima, dem größten Energieunternehmen des Landes.

Das westliche Lager, angeführt von den USA, hat die Ukraine während der sowjetischen Revolution, während des Zweiten Weltkriegs, während des Kalten Krieges und nach der Auflösung der Sowjetunion gegen Russland eingesetzt und nicht einmal davor zurückgeschreckt, zu diesem Zweck einen Staatsstreich im Land zu organisieren.

Die Notwendigkeit, die Ukraine mit dem Putsch auf dem Maidan umzugestalten, war ein sehr wichtiger Pfeiler der historischen NATO-Strategie der “Eindämmung Russlands”, die gegen die “sowjetische Bedrohung” eingesetzt wurde, die der politischen Agenda der USA in der postsowjetischen Zeit widersprach.

Die ersten Handlungen der nach dem Putsch auf dem Maidan eingesetzten nationalistischen Regierung bestanden in dem Versuch, die sowjetische Vergangenheit des Landes auszulöschen und im Rahmen dieser Strategie gegen die im Land lebenden Russen vorzugehen.

Die ukrainische Regierung verbot die russische Sprache aus dem öffentlichen Raum, Statuen von Nazi-Kollaborateuren, insbesondere von Bandera, wurden aufgestellt, sein Geburtstag wurde zum Feiertag erklärt, Veteranen der Roten Armee und Mitglieder von Nazi-Kollaborateur-Organisationen wurden gleichgestellt, Neonazi-Organisationen wurden offiziell der ukrainischen Armee angegliedert, die Kommunistische Partei und sozialistische Organisationen wurden verboten, ihre Mitglieder wurden getötet, und es kam zu heftigen Angriffen auf die russische Zivilbevölkerung, insbesondere beim Massaker von Odessa, bei dem mehr als 40 Menschen ermordet wurden.

Die Russen, die hauptsächlich im Osten des Landes leben, bildeten antifaschistische Einheiten mit Anti-Maidan-Aktionen, um sich vor diesen Angriffen zu schützen, und der “Föderale Staat Noworossija”, bestehend aus den Volksrepubliken Donezk und Lugansk, wurde gegründet.

Trotz des Minsker Protokolls, das von den Vertretern der Ukraine, Russlands, Donezks, Lugansk und der OSZE unterzeichnet wurde, um einen Waffenstillstand in der Region zu erreichen, setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Angriffe auf den Donbass fort. Obwohl dies einer der wichtigsten Gründe für die russische Militäroperation in der Ukraine war, wurde dieser Umstand von den westlichen Medien ignoriert.

Vor allem ab 2019 haben die Angriffe der ukrainischen Armee, die von NATO-Ländern bewaffnet wird, auf den Donbass deutlich zugenommen, obwohl dieser kein NATO-Mitglied ist. Zahlreiche Siedlungen unter der Verwaltung von Donezk und Lugansk wurden mit Waffen beschossen, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Dies war ein weiterer wichtiger Grund für den Beginn der russischen Operation.

Die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Angriffe von den mit der ukrainischen Verwaltung verbundenen neonazistischen Kräften verübt wurde, ist einer der wichtigsten Faktoren für die Entscheidung der russischen Verwaltung zur “Entnazifizierung”.