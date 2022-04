https://consortiumnews.com/2022/04/13/scott-ritter-twitter-wars-my-personal-experience-in-twitters-ongoing-assault-on-free-speech/

Cathy Vogan/Konsortium News)

Meine persönlichen Erfahrungen mit Twitters ständigem Angriff auf die Meinungsfreiheit

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

13. April 2022

Irgendwann müssen die Menschen in den USA und diejenigen, die sie in höhere Ämter wählen, Twitter mit den Idealen und Werten in Einklang bringen, für die die Amerikaner kollektiv eintreten, wenn es um die freie Meinungsäußerung und den Schutz der Online-Identität geht.

Montag, 4. April 2022: Aus meiner Sicht war es ein ganz normaler Tag im Leben von @RealScottRitter – meinem Twitter-“Handle”. Ich hatte ein Telefongespräch mit dem Redakteur einer Publikation, für die ich schreibe, geplant, bei dem wir Themen für eine wöchentliche Kolumne besprechen sollten, für die ich verantwortlich war. Außerdem stand ich kurz vor dem Abgabetermin für einen weiteren Artikel, den ich für eine zweite Publikation schrieb, die meine Arbeit veröffentlichte, und bereitete ein Angebot für einen weiteren Artikel für eine dritte Plattform vor. Das ist das Los eines freiberuflichen Autors – es heißt buchstäblich veröffentlichen oder untergehen.

Zu meiner Routine gehört es, die Nachrichten zu verfolgen und mich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Normalerweise sitze ich dabei in einem gepolsterten Sessel und surfe mit einer Fernbedienung durch die Nachrichtensender, während ich gleichzeitig die verschiedenen Nachrichten-Feeds und Social-Media-Anwendungen auf meinem Smartphone verfolge. An diesem Morgen verfolgte ich die aktuellen Nachrichten aus der ukrainischen Stadt Bucha, nördlich von Kiew, wo die Leichen von Zivilisten entlang einer Hauptverkehrsstraße entdeckt worden waren.

Die ukrainische Regierung gab den russischen Truppen die Schuld, während die russische Führung die Ukraine beschuldigte. Wie immer war es ein Ding der Unmöglichkeit, von meinem Standpunkt aus, der Tausende von Kilometern vom eigentlichen Tatort entfernt war, einer Sache wie dieser auf den Grund zu gehen.

Auf dem Fernsehbildschirm vor mir hatte der Präsident der Vereinigten Staaten einen Live-Auftritt, in dem er die Morde von Bucha ansprach. “Sie erinnern sich vielleicht, dass ich kritisiert wurde, weil ich Putin einen Kriegsverbrecher genannt habe”, sagte Biden zu den versammelten Reportern. “Nun, die Wahrheit ist”, fuhr er fort, “Sie haben gesehen, was in Buka passiert ist. Das rechtfertigt ihn [den russischen Präsidenten Wladimir Putin] – er ist ein Kriegsverbrecher.”

Biden erklärte weiter, dass seine Regierung Beweise für einen möglichen Kriegsverbrecherprozess sammle. “Wir müssen alle Details zusammentragen, damit es zu einem tatsächlichen Kriegsverbrecherprozess kommen kann”, sagte Biden. “Dieser Mann ist brutal, und was in Buka geschieht, ist ungeheuerlich, und jeder hat es gesehen.”

Ich hatte gerade einen Artikel für Russia Today (RT) über den Vorfall in Butscha fertiggestellt und die meiner Meinung nach verfügbaren Daten über die Geschehnisse vor Ort zusammengetragen. Bidens Worte haben mich daher sehr überrascht.

Die verfügbaren Daten aus Butscha waren letztlich nicht schlüssig, aber wenn überhaupt, dann deuteten sie stark auf ein ukrainisches Verschulden hin, nicht auf ein russisches. Die Gewissheit, die der Präsident zum Ausdruck brachte, veranlasste mich zu der Annahme, dass er in geheime Informationen eingeweiht war, die der Öffentlichkeit sonst nicht zur Verfügung stünden.

Meine Neugier war ebenso geweckt wie mein Ego – die TT hatte meinen Artikel veröffentlicht, und nun sah es so aus, als ob ich in die unangenehme Lage käme, meine Schlussfolgerungen zurückziehen und das Protokoll korrigieren zu müssen. Das war jedoch der Preis der Glaubwürdigkeit – wenn man sich irrt, sagt man es, korrigiert den Fehler und macht weiter.

Kurz nach Bidens Rede machte mich mein Handy jedoch auf einen Reuters-Artikel aufmerksam, dessen Überschrift lautete: “Pentagon can’t independently confirm atrocities in Ukraine’s Bucha, official says”. Der Artikel zitierte einen ungenannten “hochrangigen Verteidigungsbeamten”, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, dass “das Pentagon das nicht unabhängig und allein bestätigen kann, aber wir sind auch nicht in der Lage, diese Behauptungen zu widerlegen.”

Ich schaltete den Fernseher aus und verbrachte die nächsten etwa 40 Minuten damit, die verfügbaren Informationen über den Butscha-Vorfall zu recherchieren. Eine der wichtigsten Nachrichten war ein Bericht der New York Times, der sich auf kommerziell erhältliche Bilder stützte, von denen die Autoren des Artikels, Malachy Browne, David Botti und Haley Willis, behaupteten, sie seien am 19. März 2022 aufgenommen worden und würden die russischen Behauptungen widerlegen, dass es beim Rückzug der Truppen aus Butscha am 30. März keine Leichen gegeben habe.

Als ich jedoch die Video- und Standfotos der Leichen von Butscha untersuchte, fiel mir auf, dass sie anscheinend nicht zwei Wochen lang auf der Straße liegen gelassen wurden, um zu verwesen (die Leichen wurden von der ukrainischen Nationalpolizei am 2. April “entdeckt”). Sie bleiben bis zu zehn Tage lang in diesem Zustand, bevor sie platzen und eine Pfütze aus fauliger Flüssigkeit in den Boden um die Leiche herum ergießt.

Beim Vergleich des Bildes der New York Times mit dem Video der Leichen auf dem Boden kam mir eine Szene aus dem Film My Cousin Vinny in den Sinn, in der Vincent Gambini, ein gewiefter New Yorker Anwalt, gespielt von Joe Pesci, einen Zeugen zur Frage der Zubereitung von Grits ins Kreuzverhör nimmt. “Sollen wir glauben, dass kochendes Wasser in Ihrer Küche schneller in die Grütze eindringt als an jedem anderen Ort der Welt? Nun, vielleicht sind die Gesetze der Physik auf Ihrem Herd außer Kraft gesetzt!”

Ich konnte nur auf das Satellitenbild und die Leichen starren und mich fragen, ob die geschätzten Journalisten der New York Times von ihren Zuhörern erwarteten, dass sie für einen Moment den Glauben aussetzen und akzeptieren, dass die Gesetze der Biologie, die die Zersetzung menschlicher Überreste regeln, in Butscha außer Kraft gesetzt waren.

Die verfügbaren Beweise, die den Bildern aus Butscha entnommen werden konnten, zeigten Leichen, die dem Anschein nach innerhalb von 24 bis 36 Stunden nach ihrer Entdeckung getötet worden waren – was bedeutet, dass sie nach dem Rückzug der Russen aus Bucha getötet wurden. Der genaue Todeszeitpunkt konnte jedoch erst nach einer gründlichen gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt werden.

Viele der Leichen hatten weiße Stoffstreifen am Oberarm, eine visuelle Kennzeichnung, die entweder auf die Loyalität zu Russland hinwies oder darauf, dass die Personen keine Gefahr für die Russen darstellten. Bei den Leichen ohne dieses weiße Tuch waren die Hände oft hinter dem Rücken mit einem weißen Tuch gefesselt, das ähnlich aussah wie das, das die Arme der anderen Leichen kennzeichnete.

In der Nähe vieler Leichen befand sich eine grüne Pappschachtel mit einem weißen Stern, die russische militärische Trockenrationen enthielt, die von den russischen Truppen im Rahmen ihrer humanitären Maßnahmen an die Zivilbevölkerung von Bucha verteilt worden waren.

Kurzum, die Beweise deuten darauf hin, dass es sich bei den Leichen um Russland-freundliche oder -sympathische Zivilisten handelt. Man müsste schon sehr weit gehen, um daraus zu schließen, dass russische Truppen diese unglücklichen Seelen kaltblütig erschossen haben, wie die ukrainische Regierung behauptet.

Opfer in Butscha. (Ukrainisches Ministerium für digitale Entwicklung, Mikhail Fedorov/Wikimedia Commons)

Am 2. April erschien auf der offiziellen ukrainischen Regierungswebsite LB.ua ein Artikel mit der Überschrift “Spezialkräfte-Regiment ‘SAFARI’ hat begonnen, Buchtsa von Saboteuren und Komplizen Russlands zu säubern”. In dem Artikel heißt es: “Spezialkräfte begannen, die von den Streitkräften der Ukraine befreite Stadt Butscha in der Region Kiew von Saboteuren und Komplizen der russischen Truppen zu säubern.” Dem Artikel zufolge setzte sich das Safariregiment aus Mitarbeitern verschiedener Spezialeinheiten der Polizei zusammen, darunter die schnelle Eingreiftruppe und die taktische Eingreifpolizei.

Es gab noch weitere Informationen – ein Video, in dem ein ukrainischer Beamter die Bürger von Butscha warnt, dass am 1. April eine “Säuberungsaktion” in Butscha durchgeführt wird, und dass die Bürger in ihren Häusern bleiben und nicht in Panik geraten sollen. Ein weiteres Video, ebenfalls vom 1. April, zeigt angeblich Angehörige des Safari-Regiments, die auf Zivilisten schießen, die nicht die blauen Armbinden tragen, die die Loyalität zur ukrainischen Sache signalisieren.

Ein Tweet

Am Abend des 5. April glaubte ich, mehr als genug Informationen zu haben, um zu versuchen, eine Gegenerzählung zu der von der New York Times und Präsident Biden verbreiteten zu formulieren, nämlich dass die Ukraine und nicht Russland für die Morde in Butscha verantwortlich ist.

“Die ukrainische Nationalpolizei”, schrieb ich auf Twitter, “hat in Butscha zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen”. Unter Berufung auf den Präzedenzfall des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg, der am Ende des Zweiten Weltkriegs zur Verfolgung von Nazi-Kriegsverbrechern eingerichtet wurde, fuhr ich fort: “Biden, der versucht, die Schuld für die Morde in Buka auf Russland abzuwälzen, macht sich der Beihilfe zu diesen Verbrechen schuldig. Herzlichen Glückwunsch, Amerika … wir haben einen weiteren präsidialen Kriegsverbrecher geschaffen!”

Um 21:42 Uhr drückte ich auf “Senden”, und die Tat war vollbracht.

Was die Twitter-Metriken angeht, war dieser Tweet gar nicht so schlecht: 5.976 Likes”, 2.815 Retweets” und 321 Kommentare, also insgesamt 265.098 Impressionen”, wie Twitter es nennt.

Außerdem wurde ich dafür von Twitter suspendiert.

Am nächsten Tag, dem 6. April, erhielt ich um 11:57 Uhr eine E-Mail vom Twitter-Support, in der mir mitgeteilt wurde, dass mein Konto @RealScottRitter “wegen Verstoßes gegen die Twitter-Regeln” gesperrt worden war, insbesondere wegen Verstoßes gegen die Regeln gegen Missbrauch und Belästigung. “Du darfst niemanden gezielt belästigen oder andere Menschen dazu anstiften, dies zu tun. Dies schließt den Wunsch oder die Hoffnung ein, dass jemandem körperlicher Schaden zugefügt wird.”

Ich las mir den fraglichen Tweet noch einmal durch und fragte mich, wie irgendjemand seinen Inhalt als Verstoß gegen die vom Twitter-Support zitierten Regeln interpretieren konnte. Wen hatte ich belästigt oder andere zur Belästigung angestiftet? Ich befolgte die Verfahren, um gegen die Suspendierung Einspruch zu erheben, und fuhr mit meiner täglichen Routine fort – bis auf den Teil, in dem ich mit den Leuten interagiere, denen ich auf Twitter folge, und mit denen, die mir gefolgt sind.

Meine Sperrung ist mehreren Personen aufgefallen, die meine Tweets verfolgen. Mehrere von ihnen erkundigten sich, was passiert sei, und waren ebenso verwirrt wie ich über die von Twitter angeführten Gründe für die Suspendierung.

Das Endergebnis war ein sehr herzerwärmender, basisdemokratischer Protest gegen die Entscheidung von Twitter, mein Konto zu sperren, und zwar in einer solchen Intensität, dass man glauben musste, er sei einem der Twitter-Bürokraten aufgefallen, die mit der Überwachung der Temperatur in der Twitterwelt beauftragt sind. Am 6. April um 23:54 Uhr erhielt ich eine E-Mail vom Twitter-Support, in der mir mitgeteilt wurde, dass “nach weiterer Prüfung Ihr Konto nicht mehr gesperrt ist, da es nicht gegen die Twitter-Regeln zu verstoßen scheint.”

Das Leben, so schien es, konnte zur Normalität zurückkehren. Ich saß sicher in meinem überfüllten Sessel und arbeitete hektisch an der Fernbedienung des Fernsehers, während ich mein wichtiges und kürzlich wiederhergestelltes Twitter-Konto überwachte.

Doch nichts Gutes währt ewig.

Am Samstagabend, dem 9. April, schlief ich in dem Glauben ein, dass alles in der Welt in Ordnung sei. Als ich aufwachte, fand ich eine weitere E-Mail vom Twitter-Support vor, die mich darüber informierte, dass mein Twitter-Konto erneut gesperrt worden war. Diesmal war der beanstandete Tweet drei Tage älter als der ursprüngliche angebliche Regelverstoß.

Am 3. April, kurz vor 19:16 Uhr, hatte Matt Gallagher, ein Irak-Kriegsveteran und ehemaliger Autor, der das Twitter-Handle @MattGallagher0 verwendet, einen Tweet getwittert, der inzwischen wieder gelöscht wurde. Ich nahm Anstoß an Gallaghers Äußerungen und twitterte die folgende Antwort:

“Die Marines [ermordeten] mehr Iraker in Haditha als die Russen Ukrainer in Butscha töteten, und zwar aus dem einfachen Grund, dass Haditha kein Massenmord unter falscher Flagge war. Butscha hingegen…”

Wieder einmal wurde ich beschuldigt, gegen die Twitter-Regeln gegen Missbrauch und Belästigung verstoßen zu haben.

Ich wiederholte das Beschwerdeverfahren und erläuterte meinen Standpunkt im Detail. “Der von Ihnen herausgegriffene Tweet”, schrieb ich, “ist eine Antwort auf einen Tweet, der inzwischen von seinem Verfasser gelöscht wurde, so dass es schwierig ist, ihn in seinen vollständigen Kontext einzuordnen.”

Nach meinem Verständnis des inzwischen gelöschten Tweets hat sein Autor, @mattgallagher0, das Argument vorgebracht, dass die USA keine Gewaltakte gegen Zivilisten begangen hätten, wie sie Russland in Buka vorgeworfen wurden. In meiner Antwort, die Sie zur Aussetzung gekennzeichnet haben, wies ich darauf hin, dass das US Marine Corps in Haditha tatsächlich mehr unschuldige Zivilisten ermordet hatte (in meinem Tweet wurde versehentlich das Wort “ermordet” ausgelassen). Dann wies ich darauf hin, dass der Haditha-Fall tatsächlich strafrechtlich verfolgt worden war, was bedeutet, dass es sich nicht um einen Vorfall unter falscher Flagge handelte.

Dann wiederholte ich meinen seit langem vertretenen Standpunkt, dass Butscha ein Vorfall unter falscher Flagge war, bei dem die ukrainische Nationalpolizei ukrainische Zivilisten ermordete, und dass die Schuld für diese Todesfälle fälschlicherweise auf Russland übertragen wird (d. h. eine “falsche Flagge”).

Dieser Tweet beruht auf Tatsachen und drückt einen Standpunkt aus, der sich aus einer konsistenten Faktenlage ergibt, und stellt in keiner Weise eine Belästigung oder einen Missbrauch dar. Ebenso wenig wünscht oder hofft dieser Tweet, dass jemand körperlichen Schaden erleidet. Es wurden keine Regeln gebrochen. Bitte stellen Sie mein Konto so schnell wie möglich wieder in vollem Umfang zur Verfügung.

Der Twitter-Support antwortete auf meinen Einspruch und stellte fest: “Es sieht so aus, als ob dies mit Ihrem ursprünglichen Fall zusammenhängt, also haben wir es zu diesem ersten Bericht hinzugefügt. Wir werden unsere Überprüfung mit diesen Informationen fortsetzen. Wenn Sie weitere Details haben, die wir Ihrer Meinung nach kennen sollten, antworten Sie bitte auf diese E-Mail, um sie uns zukommen zu lassen. Wir schätzen Ihre Hilfe!”

Konzepte der freien Meinungsäußerung

Ich war, gelinde gesagt, verblüfft. Ich schickte eine Antwort an den Twitter-Support. “Nur zur Erinnerung”, schrieb ich,

“dass Sie in dem ursprünglichen Fall zu meinen Gunsten entschieden und die damals verhängte Sperre aufgehoben haben. Es ist, gelinde gesagt, verwirrend, wie dies eine Fortsetzung eines bereits gelösten Problems sein kann. Bitte heben Sie die derzeitige Suspendierung auf, da keine Regeln verletzt wurden, und beheben Sie das Problem in Ihrem System, sei es ein menschliches oder ein algorithmisches, das meine Tweets als irgendwie mit einem früheren Fall, der zu meinen Gunsten entschieden wurde, verbunden kennzeichnet.

Das Verstummen jeglicher Stimme, ganz zu schweigen von einer, die in der nationalen Debatte über den Krieg in der Ukraine einen gewissen Einfluss erlangt hatte (einer meiner Threads, in dem ich die russischen Militäroperationen bewertete, hatte sich viral verbreitet und 1.639.386 “Eindrücke” gesammelt), sollte ein beunruhigendes Ereignis für all diejenigen sein, die behaupten, die im Ersten Zusatzartikel der US-Verfassung verankerte Redefreiheit zu achten.

US-Gerichte haben oft damit zu kämpfen, zu bestimmen, was genau als geschützte Rede gilt, wenn es um Social-Media-Plattformen wie Twitter geht. In einem aktuellen Fall, Knight First Amendment Institute v. Donald J. Trump, wurde argumentiert, dass die Sperrung eines Kontos durch Twitter eine Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes darstellt, was auf den ersten Blick eine rechtlich fragwürdige Behauptung zu sein scheint, da der Erste Verfassungszusatz die freie Meinungsäußerung nur vor staatlichen Eingriffen schützt.

Das Argument zur Unterstützung dieser Position lautet, dass Twitter im Wesentlichen ein staatlicher Akteur ist und als solcher an den Ersten Verfassungszusatz gebunden ist. Nach dieser Auffassung kann ein privates Unternehmen als staatlicher Akteur eingestuft werden, wenn es mit der Regierung zusammenarbeitet, entweder durch Absprache oder Zwang, um die Ziele des Staates zu erreichen.

Eine solche Ausnahme ist wichtig, weil sie die Regierung daran hindert, einfach private Unternehmen zu benutzen, um ansonsten verfassungswidrige Ziele zu erreichen. In der Tat hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten in der Rechtssache Norwood gegen Harrison (1973) entschieden, dass die Regierung “Privatpersonen nicht dazu veranlassen, ermutigen oder fördern darf, etwas zu tun, was ihr verfassungsrechtlich verboten ist”.

Die Frage, inwieweit Twitter als staatlicher Akteur einzustufen ist, wurde von den US-Gerichten noch nicht umfassend geprüft. Ein Schlüsselelement einer solchen Prüfung wäre das Ausmaß, in dem die verschiedenen Kongressanhörungen, die zu dem Zweck einberufen wurden, die CEOs von Social-Media-Unternehmen, einschließlich Twitter, dafür zu bestrafen, dass sie es zulassen, dass Desinformationen in von ihnen kontrollierten Foren gepostet werden, einen Druck des Kongresses darstellen, der, so kann argumentiert werden, das Ausmaß einer Veranlassung zur Verletzung der ansonsten durch den Ersten Verfassungszusatz geschützten Rede erreicht.

Wenn Twitter de facto als “staatlicher Akteur” agiert, darf es nach dem Ersten Verfassungszusatz keine Rede oder Redner aufgrund ihres Standpunkts vom [öffentlichen] Forum ausschließen, ein Punkt, den der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung in Hartman gegen Moore (2006) hervorgehoben hat, in der er bekräftigt, dass “der Erste Verfassungszusatz es Regierungsbeamten verbietet, eine Person Vergeltungsmaßnahmen zu unterwerfen, weil sie sich geäußert hat.”

Unterm Strich verstößt die Sperrung meines Kontos durch Twitter aufgrund von Aktivitäten, die Twitter selbst als nicht regelwidrig eingestuft hat, in gefährlicher Weise gegen den Schutz der Meinungsfreiheit nach dem ersten Verfassungszusatz.

Gefälschter Scott Ritter

“Du darfst dich nicht als Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen ausgeben, um andere in die Irre zu führen, zu verwirren oder zu täuschen, und du darfst auch keine gefälschte Identität in einer Weise verwenden, die die Erfahrung anderer auf Twitter stört.

Ich mag ein einfacher Marinesoldat sein, aber @NewScottRitter beginnt buchstäblich mit der Ankündigung “Ich bin zurück auf Twitter!” Für wen, wenn nicht für den echten Scott Riter, hat sich der neue Scott Ritter ausgegeben? Es gibt keine andere Möglichkeit, “I’m”, wörtlich “ich bin”, anders zu lesen als “ich”, also “ich”.

“Wir wollen, dass Twitter ein Ort ist, an dem Menschen authentische Stimmen finden können”, heißt es in der Erklärung weiter. Wie schön. “Das bedeutet, dass man darauf vertrauen können sollte, dass die Person oder Organisation, die im Profil eines Accounts dargestellt wird, auch wirklich den Besitzer des Accounts repräsentiert. Du bist zwar nicht verpflichtet, deinen echten Namen oder dein echtes Bild in deinem Profil anzuzeigen, aber dein Account sollte sich nicht als jemand ausgeben, der nicht existiert, um andere zu täuschen.”

Eilmeldung, Twitter Support: @NewScottRitter benutzt meinen Namen und mein Bild, um über 5.000 Menschen vorzugaukeln, dass “er” “ich” ist. Wenn das nicht der Definition von ” Personifizierung ” entspricht, dann tut es nichts.

“Konten, die trügerische Identitäten verwenden, können Verwirrung stiften und die Integrität von Unterhaltungen auf Twitter untergraben.

Du meinst, so wie wenn mich Leute auf Facebook/Meta kontaktieren, um herauszufinden, ob die Person, mit der ihre Freunde auf Twitter interagieren, wirklich ich bin?

“Aus diesem Grund darfst du dir nicht die Identität einer anderen Person, Gruppe oder Organisation aneignen oder eine falsche Identität zu Täuschungszwecken erstellen.

Es sei denn, du machst dir die Identität von Scott Ritter zu eigen. Dann ist es Freiwild.

Der Twitter Support erklärt dann, was er unter einer “irreführenden oder täuschenden Identität” versteht.

“Eines der Hauptelemente einer Identität auf Twitter ist das Profil eines Accounts, das einen Benutzernamen (@handle), einen Account-Namen, ein Profilbild und eine Biografie enthält.

Zum Beispiel verwendet @RealScottRitter meinen echten Namen, ein Profilbild eines echten Buches, das ich wirklich geschrieben habe, begleitet von einem echten Foto von mir mit echten Inspektoren vor einer echten sowjetischen Raketenfabrik, die eine echte US-Flagge halten, unterstützt von einer echten Biografie, die den Leser darüber informiert, dass ich ein “ehemaliger Waffeninspektor der Vereinten Nationen, ehemaliger Geheimdienstoffizier des Marine Corps, Autor und Analyst” bin.

“Die Identität eines Accounts ist nach dieser Richtlinie irreführend”, so Twitter Support, wenn er falsche Profilinformationen verwendet, um sich als eine Person oder Organisation darzustellen, die nicht mit dem Besitzer des Accounts verbunden ist, so dass er andere Twitter-Nutzer in die Irre führen kann. Täuschende Identitäten können das Abbild einer anderen Person oder Organisation in einer Weise darstellen, die andere über die Zugehörigkeit des Kontos verwirrt”.

Als Twitter mich sperrte, wurde ich darauf hingewiesen, dass jeder Versuch, die Sperrung durch die Erstellung eines neuen Kontos zu umgehen, verboten ist. Ich teilte Twitter mit, dass ich derzeit eine Suspendierung verbüße, gegen die Berufung eingelegt wurde. Als ich also erklärte, dass das Konto @NewScottRitter in keiner Weise mit mir, dem echten Scott Ritter, verbunden ist, sollte man meinen, dass es per Definition “falsche Profildaten verwendet, um sich als eine Person oder Organisation darzustellen, die nicht mit dem Kontoinhaber verbunden ist”.

Tatsache ist, dass die Menschen in der Twitter-Welt, die mir gefolgt waren, als ich noch unter meinem echten Konto tweeten konnte, durch die Existenz dieses gefälschten Kontos verwirrt waren.

Die Twitter-Regeln sind sehr genau, wenn es darum geht, welche Art von Verhalten im Rahmen der Regeln zu “Irreführenden und täuschenden Identitäten” verboten ist. Zum Beispiel: “Du darfst dich nicht in verwirrender oder trügerischer Weise als eine bestehende Person, Gruppe oder Organisation ausgeben”.

Sie dürfen keine “gestohlenen Profilbilder” verwenden, insbesondere keine, die andere Personen abbilden. Dies ist in der Twitter-Welt offenbar ein großes Tabu. “Einer der wichtigsten Faktoren bei unserer Überprüfung”, so Twitter Support, “ist, ob ein Profil ein Bild verwendet, das eine andere Person oder Einrichtung darstellt.”

Zum Beispiel ein Bild von einem Buchcover, auf dem der Name “Scott Ritter” prangt, oder ein Bild von einem Gruppenfoto, auf dem Scott Ritter prominent zu sehen ist. “Wenn wir Beweise finden, die eine unberechtigte Verwendung des Bildes einer anderen Person belegen (z. B. durch eine gültige Meldung der abgebildeten Person oder Organisation), werden wir prüfen, ob das Profilbild auf irreführende oder täuschende Weise verwendet wird.”

Der Twitter Support beschreibt dann den nächsten Schritt – die Feststellung, ob das Konto dazu dient, andere zu täuschen. “Wir werden höchstwahrscheinlich Maßnahmen ergreifen, wenn ein Account fälschlicherweise behauptet, die auf dem Profilfoto abgebildete Person zu sein.”

Eine kurze Überprüfung von @NewScottRitter zeigt, dass das gefälschte Ich behauptet, mein wahres Ich zu sein, indem es meine gestohlenen Profilbilder verwendet und dann erklärt: “Ich bin zurück”, nachdem es “von Twitter verbannt wurde, weil es die Wahrheit gesagt hat.”

Twitter erlaubt Ausnahmen von seiner Richtlinie, wenn das betreffende Profil “einen Kontext enthält, der darauf hinweist, dass der Account nicht mit dem Thema des Profilbildes verbunden ist, wie bei Parodie-, Kommentar- oder Fan-Accounts”.

Es sei denn, das Konto, über das Sie andere zu täuschen versuchen, gehört dem echten Scott Ritter.

Ich habe meinen Wohnsitz im Bundesstaat New York. Im Jahr 2008 änderte New York sein Gesetz über Internet-Identität (Abschnitt 190.25 des Strafgesetzes) und fügte den Unterabschnitt 4 hinzu, der es zu einem Verbrechen macht, sich mit elektronischen Mitteln, einschließlich der Nutzung einer Website, als eine andere Person auszugeben, mit der Absicht, einen Vorteil zu erlangen oder eine andere Person zu schädigen oder zu betrügen.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der Internet-Imitation um ein Vergehen der Klasse A, das mit einer Geldstrafe von maximal 1.000 Dollar und einer Freiheitsstrafe von einem Jahr für jeden Verstoß oder jeden Akt der Imitation geahndet wird. Nach Angaben der Anwaltskanzlei Hunton, Andrews, Kurth gilt das Gesetz für “Social-Networking-Sites …, die es leicht machen, das Foto einer anderen Person hochzuladen und sich als diese auszugeben”. Das Gesetz soll Fälle von “falscher Selbstdarstellung durch die Nutzung des Internets” verhindern.

Ich bin kein Anwalt, ich spiele keinen im Fernsehen, und ich habe nicht in einem Holiday Inn Express übernachtet, also ist meine Rechtsmeinung weniger wert als das Papier, auf dem sie geschrieben ist. Dennoch glaube ich, dass jemand, der sich durch Täuschung für Zwecke ausgibt, die nicht direkt mit Parodie oder Kommentar zu tun haben, ein Verhalten an den Tag legen kann, das tatsächlich das Potenzial hat, eine andere Person zu verletzen oder zu betrügen.

Wie man Schädigung aus rechtlicher Sicht definiert, ist eine Aufgabe, die man am besten Anwälten überlässt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Themen wie Rufschädigung und finanzieller Schaden in Frage kommen. Wie kann man den Ruf im Internet beurteilen? Das weiß ich nicht genau.

Was ich weiß, ist, dass ich mein Bestes getan habe, um es mit den Fakten genau zu nehmen, wenn es darum geht, über wichtige Themen zu twittern, vor allem, wenn diese Themen unter das Dach von Themen fallen, denen meine Lebenserfahrung eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht, wenn ich sie kommentiere – Waffenkontrolle, militärische Angelegenheiten, Beziehungen zu Russland und dem Nahen Osten, Geheimdienste und nationale Sicherheit. Eine Kennzahl, die häufig verwendet wird, um den Einfluss oder die “Schlagkraft” eines bestimmten Accounts zu messen, ist die Anzahl der Follower, die er anzieht.

Ich habe nie daran gedacht, mir eine “Fangemeinde” aufzubauen, als ich mich auf Twitter engagierte – es ist einfach passiert. Ich tue mein Bestes, um mit den Leuten, denen ich folge, und mit denen, die mir folgen, verantwortungsvoll zu interagieren. Twitter hat wie die meisten Social-Media-Plattformen einen Suchtfaktor, der sich dazu eignet, ein fester Bestandteil der täglichen Routine zu werden – man schaut in sein Twitter-Konto, sieht, was passiert, und wenn das Thema es zulässt, beteiligt man sich an der Online-Konversation, indem man eigene Tweets einstellt. Ich postete auch Artikel, die ich geschrieben hatte und die auf anderen Plattformen veröffentlicht wurden, sowie Links zu Interviews, die ich gegeben hatte.

Warum auf Twitter gehen?

Twitt

Twitter-Zentrale, San Francisco. (Caroline Culler Benutzer:Wgreaves/Wikimedia Commons)

Einer der Gründe, warum ich mich bei Twitter angemeldet habe, war, dass ich einen Beitrag zum allgemeinen Prozess der verantwortungsvollen Debatte, des Dialogs und der Diskussion über Themen leisten wollte, die für mein Leben und das Leben anderer von Bedeutung sind, um die Menschen mit Wissen und Informationen zu versorgen, zu denen sie sonst vielleicht keinen Zugang hätten, so dass diejenigen, die sich an dieser Interaktion beteiligen, mich eingeschlossen, diejenigen, die wir in höhere Ämter wählen, für das verantwortlich machen können, was sie in unserem Namen tun.

Für mich ist ein solches Vorgehen der Kern der Demokratie, und Twitter ist – im Guten wie im Schlechten – zur wichtigsten Social-Media-Plattform geworden, die ich für diese Tätigkeit nutze.

Aus meiner Sicht ist Glaubwürdigkeit der Schlüssel zu einer guten Twitter-Beziehung. Ich folge Experten zu einer Vielzahl von Themen, weil ich sie als echte Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet ansehe (ich folge auch mehreren Hunde- und Katzen-Accounts, weil mich, offen gesagt, Hunde und Katzen zum Lachen bringen). Ich nehme an, dass die Leute mir aus ähnlichen Gründen folgen. Oft befinde ich mich in einem ausführlichen Austausch mit Menschen, die mir folgen, oder mit Menschen, denen ich folge, wobei sich ein auf Fakten basierender Diskurs für beide Seiten als nützlich erweist, ebenso wie für diejenigen, die den Dialog verfolgen.

Bevor mein Twitter-Konto gesperrt wurde, hatte ich fast 95.000 “Follower”. Ich möchte glauben, dass die meisten von ihnen mir wegen meiner Integrität und meines Fachwissens folgten, das ich in die Diskussion einbrachte.

Wenn sich jemand meine Identität aneignet und versucht, meinen gesperrten Account wiederzubeleben, indem er an diejenigen appelliert, die mir zuvor gefolgt sind, kann das meiner “Marke” nur schaden, die es geschafft hat, eine Fangemeinde von über 100.000 anzuziehen. Wenn man von Verletzungen spricht, kann man nicht die Tatsache ignorieren, dass Reptionen genauso verletzt werden können wie der physische Körper.

Während ein Körper sich selbst heilen kann, ist dies bei Reputationen nicht möglich. Die Tatsache, dass Twitter die unrechtmäßige Nachahmung meiner Person und meines Twitter-Kontos ermöglicht hat, macht Twitter zu einer Partei für den Schaden, der durch diese Aktivität entstanden ist.

Ein Gesetz für sich selbst

Die US-Verfassung geht davon aus, dass die Gesellschaft sich selbst regiert, wenn sie entscheidet, welches Gewicht den Äußerungen ihrer Bürger beizumessen ist. In einer Nation, die Sklaverei und Rassendiskriminierung verboten hat, dürfen Organisationen wie der Klu-Klux-Klan demonstrieren und ihrer abscheulichen Ideologie Ausdruck verleihen.

Amerika ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlachtfeld der Ideen, und die Gesellschaft ist dadurch besser. Wenn man hasserfülltem Gedankengut eine Stimme gibt, kann sich die Gesellschaft dagegen auflehnen und es schließlich besiegen, indem sie ihm entgegentritt und es durch die Macht der informierten Debatte, der Diskussion und des Dialogs vernichtet; wenn man hasserfüllte Äußerungen zensiert, besiegt man sie nicht, sondern treibt sie in den Untergrund, wo sie in dem alternativen Universum, das durch die Zensur geschaffen wurde, gären und wachsen können.

In vielerlei Hinsicht stellen meine Twitter-Kriege einen Kampf um die Zukunft Amerikas dar. Wenn Twitter und andere Social-Media-Plattformen in einer Art und Weise betrieben werden dürfen, die nicht die Ideale und Werte der Nation widerspiegelt, und sich dennoch durchsetzen dürfen, so dass die Plattform die Art und Weise kontrolliert, in der das amerikanische Volk interagiert, wenn es darum geht, Informationen und Ideen zu konsumieren, dann wird die Nation den Bezug zu dem verlieren, wofür sie steht, einschließlich der grundlegenden Gebote der Redefreiheit, die uns als Volk definieren.

Die Durchsetzung von Zensur ist niemals eine gute Idee, doch indem die Amerikaner Twitter freie Hand geben, genau das zu tun, säen sie die Saat ihres eigenen Untergangs. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...