Meine Quellen bestätigen den Nord Stream-Bericht von Sy Hersh: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

10. Februar 2023

Meine Quellen bestätigen den Bericht von Seymour Hersh, dass die USA hinter der Sabotage der Nord Stream-Pipeline stecken. (Meine Quellen sind Logik, gesunder Menschenverstand und öffentliche Erklärungen von US-Regierungsvertretern).

Wenn Putin und hochrangige russische Beamte gesagt hätten, was Biden und hochrangige US-Beamte gesagt haben, wie sehr sie die Nord-Stream-Pipelines hassen und wie großartig es ist, dass sie bombardiert wurden, würde jedes Mitglied der westlichen politischen und medialen Klasse Russland für die Bombardierung verantwortlich machen, und wir würden nie das Ende davon hören.

Die Nord Stream-Sabotage ist so, wie 9/11 aussehen würde, wenn vor 9/11 hochrangige US-Beamte gesagt hätten: “Ja, wir werden dem World Trade Center definitiv ein Ende bereiten”, und dann nach 9/11 gesagt hätten: “Es ist gut, dass das World Trade Center zerstört wurde, weil es unsere Interessen fördert.” Die Zusammenstellungen von Beweisen, die wir gesehen haben, dass die USA hinter diesem Angriff stecken, sehen ähnlich aus wie die Beweise, die von 9/11-Verschwörungsanalysten zusammengestellt wurden, außer dass die Beweise viel stärker sind und US-Beamte so ziemlich im Klartext sagen, dass sie es getan haben.

Es ist einfach eine grundlegende Tatsache, dass Verschwörungen vorkommen. Mächtige Leute verschwören sich untereinander, und sie sind oft in der Lage, ihre Verschwörungen sehr lange geheim zu halten. Es ist wirklich ein grausamer Witz, wie unsere Machthaber ihre Handlungen hinter dicken Schleiern des Staatsgeheimnisses verbergen, jeden, der versucht, hinter diese Schleier zu schauen, mit harten Gefängnisstrafen bestrafen und dann die Frechheit besitzen, diejenigen, die versuchen, Theorien darüber aufzustellen, was sie hinter diesen Schleiern tun, als “Verschwörungstheoretiker” zu beschmieren.

Nur etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte, wenn die verrückte Erzählung, die Sy Hersh als “Verschwörungstheoretiker” abstempelt, weitergeht.

❖

Das Imperium hat Propaganda und Zensur verzweifelt hochgefahren, weil sein “Großmacht-Wettbewerb” gegen Russland und China einen Wirtschaftskrieg, massive Militärausgaben und nukleare Brinkmanship erfordert, denen niemand ohne viel Manipulation zustimmen würde.

Wirtschaftskriege, explodierende Militärausgaben und nukleare Brinkmanship schaden/bedrohen die Interessen der breiten Öffentlichkeit. Niemand wird zustimmen, dass er wegen eines globalen Machtkampfes, der ihm nicht nützt, ärmer und unsicherer wird, ohne dass er dazu manipuliert wird.

Das ist der Grund, warum sich die Medien in letzter Zeit so seltsam verhalten haben, warum es immer schwieriger wird, andersdenkende Stimmen im Internet zu finden, und das ist der Zweck der neuen “Faktenüberprüfungs”-Industrie und anderer Formen der Erzählungskontrolle. Die Kontrolle des Narrativs wird immer wichtiger.

Ein normaler Mensch käme nie auf die Idee, dass China den Interessen der USA unterworfen werden muss und dass dafür wirtschaftliche Opfer erbracht werden müssen, die z. B. den Geldbeutel entlasten. Das ist die Art von Veränderung, für die man nur Zustimmung bekommen kann, wenn man diese Zustimmung herstellt. Die Tatsache, dass der “Großmacht-Wettbewerb” des Imperiums zufällig zur gleichen Zeit stattfindet wie der weit verbreitete Zugang zum Internet, bedeutet, dass drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Informationsdominanz des Imperiums zu sichern, damit es die Öffentlichkeit dazu bringen kann, bei dieser Agenda mitzuspielen.

❖

So viele Amerikaner, die ich in den sozialen Medien gesehen habe, sind neulich voll auf die schreiende Hysterie wegen eines verdammten Luftballons hereingefallen. Das verheißt nichts Gutes, wenn die Anti-China-Propagandakampagne erst einmal richtig in Gang kommt, wie kritisch sie denken werden.

❖

Es ist mir immer noch unbegreiflich, wie das Imperium die Amerikaner blindlings ausrauben, sie arm halten, sie aller normalen sozialen Sicherheitsnetze berauben, sie unterdrücken, sie ausbeuten, sie in das größte Gefängnissystem der Welt werfen, sie in den Boden stampfen und sie dann davon überzeugen kann, auf China wütend zu sein.

Bei allen wichtigen außenpolitischen Manövern der USA in der heutigen Welt geht es letztlich darum, China daran zu hindern, ein Hindernis für die Herrschaft der USA auf dem Planeten zu werden. Darum geht es bei den Machenschaften mit Russland, dem Iran usw., und darum geht es auch bei der Ukraine. Wenn Sie das nicht sehen, sehen Sie gar nichts.

Wenn Sie sagen, Sie seien gegen die US-Außenpolitik gegenüber Russland, aber nicht gegenüber China, dann sind Sie nicht wirklich gegen die US-Außenpolitik gegenüber Russland, denn es ist die gleiche Außenpolitik. Es sind nur zwei Aspekte der gleichen Agenda.

❖

Die Australier sind in ihrer Meinung so erbärmlich auf die US-Interessen ausgerichtet, weil wir die höchste Konzentration von Medienbesitz in der westlichen Welt haben – ein großer Teil davon gehört Murdoch, der seit vielen Jahrzehnten eng mit US-Regierungsstellen verflochten ist.

❖

Ein beträchtlicher Prozentsatz der Leute, die mich anschreien, weil ich die US-Außenpolitik kritisiere, sind progressive Bernie-Sanders-Anhänger und selbsternannte “Anarchisten”. Nur sehr wenige der Leute, die sich selbst als Kämpfer für die Macht und gegen die Tyrannei sehen, tun dies auch tatsächlich.

❖

Der beste Maßstab für den Charakter eines Journalisten, Analysten oder Kommentators ist die Frage, ob er seine Zeit damit verbringt, nach oben zu schlagen oder nach unten zu schlagen. Schlagen sie immer auf die oberste Machtstruktur der Welt ein, oder schlagen sie auf schwächere Regierungen, andere Kommentatoren, “Tankies”, Randgruppen usw. ein?

Dies ist der beste Maßstab für den Charakter, denn immer nur auf die Spitze zu schlagen, ist der am wenigsten effektive Weg, um an Einfluss zu gewinnen und eine Marke aufzubauen, weil diejenigen, die die Interessen der Mächtigen unterstützen, von der etablierten Machtstruktur gefördert und gestärkt werden, während diejenigen, die gegen diese Interessen arbeiten, nicht gefördert werden. Jemand, der immer nur so hoch wie möglich aufsteigt – nie nach unten oder seitwärts -, hat wahrscheinlich edlere Gründe als Ruhm und Reichtum.

Dies ist auch eine gute Möglichkeit, Ihren eigenen Charakter zu beurteilen. Schlagen Sie immer so hoch hinaus, wie Ihre Arme reichen können? Oder verlieren Sie sich in Sektierertum, Social-Media-Dramatik oder machtorientierten Angriffen auf Teile der breiten Öffentlichkeit? Wie hoch gehen Ihre Fäuste? Es ist eine gute Angewohnheit, dies von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Übersetzt mit Deepl.com



