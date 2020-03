Mensonges en ces temps de coronavirus Evelyn Hecht-Galinski Traduction  Christiane Reynaud

Mensonges en ces temps de coronavirus

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 25 mars 2020

Texte original http://sicht-vom-hochblauen.de/luegen-in-zeiten-von-corona-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction Christiane Reynaud

Jusqu’où un État peut-il aller pour „protéger“ ses citoyens ? Il semble qu’un virus ait réussi d’un coup à remettre en question toute la liberté et les droits démocratiques que nous avions péniblement acquis. Nous avons un « léger aperçu » de tout ce que la Palestine endure depuis des décennies. C’est un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre si la „pandémie“ de ce virus ne pouvait pas être maîtrisée. On devrait vraiment se demander jusqu’où un État peut aller pour « protéger » ses citoyens. . En tant que citoyen, on se demande également pourquoi, chaque année, les milliers de décès dus à la grippe ont reçu si peu d’attention de la part des médias et de la politique alors que le virus COVID-19 est devenu une catastrophe nationale. On dirait qu’Orwell a décrit dans son livre « 1984 » une apocalypse que de plus en plus d’États exploitent brutalement pour créer une structure de surveillance.

La tentative de contourner le système juridique

En Allemagne, on considère ce qui est une triste réalité dans « l’État juif » sous le régime de Netanyahou comme exemplaire et, qui sait combien de politiciens caressent déjà l’idée de contourner le système juridique. précisément avec ces initiatives. Bien sûr, on hésite encore et la tentative du ministre allemand de la santé Jens Spahn de surveiller les téléphones portables a encore été repoussée grâce aux objections du ministère de la Justice et des responsables de la protection des données. Il semble que l’on essaye tout pour voir jusqu’où on peut aller avant que les protestations arrivent. Nous avons encore une démocratie mais on peut entre-temps se demander combien de temps elle va vraiment fonctionner si on regarde dans d’autres pays européens. Il semble que l’UE se souvienne de plus en plus de passés autoritaires et de régimes qui ne reculaient ni devant les surveillances de masse ni devant les lois d’urgence pour s’assurer à long terme le pouvoir qui leur permettait de gouverner par décrets et sans limites.

https://www.tagesschau.de/inland/lambrecht-bab-corona-handydaten-101.html

Arrêter ceux qui refusent les tests comme des criminels

Dans « l’État juif » les contaminés sont espionnés comme des criminels et le gouvernement britannique de Johnson s’efforce de faire arrêter les contaminés supposés par la police en tant qu’auxiliaire exécutive, travaille à une loi similaire à celle de « l’État juif » et veut adopter des dispositions dignes d’une dictature. S’il devient possible d’arrêter ceux qui refusent les tests, d’écrouer les handicapés, de faire délivrer des certificats de décès par des médecins sans qu’ils aient vu les défunts ou d’adopter des mesures coercitives portant atteinte aux droits publics des citoyens, alors Big Ben a déjà « sonné le glas de la démocratie ». https://www.aljazeera.com/news/2020/03/uk-introduce-emergency-laws-curb-coronavirus-outbreak-200314085036585.html

https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-coronavirus-geheimdienst-1.4852398

https://www.deutschlandfunk.de/israel-netanjahu-schlaegt-18-monatige-amtszeit-fuer-sich-vor.1939.de.html?drn:news_id=1113052

https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-krise-in-israel-benjamin-netanyahu-der-corona-diktator-a-ec6fa9cb-69ff-4abd-b974-fd5f58ed5513

La dictature d’ Orbán, tout à fait dans l’esprit de son ami Netanyahou

Oui, le manque de liberté peut être sans frontière, nous voyons cela de la Pologne à la Hongrie, d’Israël jusqu’aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce sont des régimes comme le régime sioniste ou le régime hongrois qui s’éloignent de plus en plus de la voie démocratique et veulent instaurer une « dictature à la Orbán » tout à fait dans l’esprit de son ami Netanyahou. Après tout, ils n’ont guère à craindre d’une UE qui s’est elle-même de plus en plus éloignée de ses soi-disant valeurs et qui, depuis sa fondation, n’a pas été capable de fonctionner comme une forte puissance unie.

https://kurier.at/politik/ausland/neues-orban-gesetz-wegen-coronavirus-ungarn-steht-vor-uebergang-zur-diktatur/400789511

Alors que l’Allemagne a l’arrogance de refuser les offres d’aide de la Chine, les marchandises en provenance de Chine dont l’Italie a un besoin si urgent sont bloquées par la Pologne et la République tchèque, triste signe d’un manque de solidarité européenne. Même Cuba, pauvre et sous sanctions, est capable de fournir de l’aide à l’Italie avec plus de 50 médecins et infirmières. Et pendant qu’en Allemagne les tests manquent et sont refusés aux personnes supposées contaminées qui sont mises en quarantaine, l’Iran sous sanctions est en mesure de tester plus de 30 millions d’Iraniens. https://www.insuedthueringen.de/deutschlandwelt/brennpunkte/Kubas-wichtigster-Export-Mediziner-helfen-in-Corona-Krise;art2801,7188855

https://www.dw.com/de/china-hilft-italien-in-der-corona-krise/a-52858981

https://www.diepresse.com/5789041/polen-und-tschechien-konfiszieren-atemschutzmasken-und-beatmungsgerate-fur-italien

https://de.news-front.info/2020/03/22/iran-testet-rund-32-millionen-menschen-auf-corona-viren/

Que doit-on penser d’un Institut Robert Koch qui présente les tests comme très opérationnels et les simples masques respiratoires comme inefficaces, contrairement aux résultats scientifiques des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon. La raison en est-elle peut-être que nous n’en avons tout simplement pas assez et que le réapprovisionnement est lent ? Le coronavirus en tant qu’infection par gouttelettes est particulièrement dangereux si on reçoit des gouttelettes de son vis-à-vis. Outre le lavage des mains, les gants jetables, la désinfection et les masques, il y a peu de possibilités de se protéger – ce qui vaut aussi pour la grippe contre laquelle il existe un vaccin, mais il n’offre pas une protection à 100 %. Mais qu’y a-t-il de 100% sûr dans la vie ? La mort ! https://apps.derstandard.de/privacywall/story/2000115939391/massenueberwachung-in-der-corona-krise-die-zukunft-darf-nicht-1984

Le « citoyen transparent » est depuis longtemps devenu réalité

En ces temps de mensonges sur le coronavirus, d’une possible surveillance de masse avec tous les moyens techniques par smartphones, d’une géolocalisation sévère et autres choses encore, le « citoyen transparent » est devenu réalité depuis longtemps – mais c’est aussi de sa propre faute. Est-il possible qu’on ne permette pas le port du masque parce que les autorités veulent garantir que les technologies de reconnaissance faciale et les caméras biométriques restent efficaces?

https://www1.wdr.de/nachrichten/coronavirus-atemschutzmasken-tipps-100.html

Des „mécènes“ animés d’un zèle missionnaire

Il est intéressant de voir comment des „mécènes“ tels que Dietmar Hopp, le fondateur de SAP, achètent maintenant des entreprises de Bio-Hightec pour s’assurer, non seulement une affaire de milliards de dollars mais aussi, animés par un zèle missionnaire et l’ambition, la renommée et l’honneur. Ce que Hopp a déjà essayé dans le football ne l’a rendu populaire qu’auprès des officiels et d’Hoffenheim, mais pas auprès des gens „normaux“ et des fans de football. Il est effrayant de constater à quel point nous nous rapprochons des conditions des États-Unis où des milliardaires comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou Michael Bloomberg tentent de gagner du pouvoir et de l’influence avec leurs milliards.

https://www.wiwo.de/my/technologie/forschung/philanthropen-mit-gewinnstreben-retten-uns-die-milliardaere/25659256.html

Le 11 septembre a marqué le début de la chasse raciste aux Musulmans

Comme nous l’avons vu après le 11 septembre lorsque les « lois anti-terrorisme » ont été adoptées, jusqu’à présent pas abrogées, mais au contraire de plus en plus durcies et qu’elles ont marqué le début de l’islamophobie internationale et de la chasse raciste aux Musulmans, ce virus pourrait mettre le monde dans un autre état avec des mesures de grande envergure. https://www.bpb.de/apuz/27150/der-11-september-neues-feindbild-islam

La « plaie des sauterelles américaines »

Nous sommes confrontés à une grave récession mondiale, à un effondrement des marchés boursiers, du prix du pétrole, à la faillite imminente de nombreuses petites et moyennes entreprises, alors que pour les grandes entreprises la crise est amortie avec des réserves importantes ou, dans le pire des cas, le gouvernement débloquera des fonds pour la nationalisation. Les « bienfaits de l’État » ne sont rien d’autre que nos impôts qui vont être généreusement déversés par milliards. Si le « zéro rouge », le ministre des Finances Scholz, veut renoncer au « zéro déficit » et faire sauter le verrou de l’endettement, ce sont des mesures importantes mais pas des aumônes : ce sont des réactions nécessaires. Comme toujours dans de tels temps de crise, les gagnants qui ont intérêt à faire effondrer les marchés, se tiennent déjà prêts à en tirer leur avantage. Et dans leur sillage, la « plaie des sauterelles américaines » qui attendent déjà avec convoitise de pouvoir faire « coupe rase » dans les entreprises allemandes ! La pandémie de coronavirus pourrait-elle signifier la montée de la Chine et le déclin de l’Occident ? Après le „nouvel ordre mondial“ dirigé par les États-Unis et l’effondrement de l’Union soviétique, les États-Unis sont restés la seule superpuissance. Pourrait-il y avoir maintenant un changement dans l’ordre mondial qui nous poserait d’énormes problèmes ? https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-infektion-pandemie-1.4848762

https://boerse.ard.de/aktien/wie-hedgefonds-an-der-coronakrise-verdienen100.html

https://www.merkur.de/wirtschaft/coronavirus-wirtschaft-deutschland-lufthansa-adidas-dm-industrie-krise-ezb-zr-13602214.html

https://www.infosperber.ch/Artikel/Politik/Corona-Pandemie-Angriff-der-Spekulanten

La catastrophe de « l’Holocauste palestinien »

Les perspectives dramatiques pour le camp de concentration de Gaza suscitent également les pires craintes. Quand la communauté internationale va-t-elle enfin se réveiller et mettre fin à ce crime contre les droits de l’homme ? Jusqu’à présent, Gaza a deux cas de coronavirus mais si le virus se propage, et il faut s’y attendre, cela conduira à une catastrophe sans précédent, un « Holocauste palestinien » qui fera de nous tous des coupables. Nous pouvons encore intervenir, mais il semble que particulièrement la « Communauté internationale de valeurs » refuse encore de reconnaitre les terribles conséquences de l’occupation sioniste inhumaine et la violation des droits de l’homme et du droit international.

https://www.dw.com/de/coronavirus-d%C3%BCstere-aussichten-in-gaza/a-52831819

Malgré les mensonges en ces temps de coronavirus, nous devons continuer de lutter avec nos moyens pacifiques contre ceux pour lesquels tous les moyens sont bons !

« Il faut répéter sans cesse la vérité car l’erreur est également constamment prêchée autour de nous, non pas par des particuliers mais par la masse, les journaux et les encyclopédies, les écoles et les universités. L’erreur a le dessus partout et elle est à l’aise dans l’esprit de la majorité qui est de son côté. » Johann Wolfgang von Goethe à Johann Peter Eckermann, le 16 décembre 1828)

