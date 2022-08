“Aus der Realität ist eine Antwort eingegangen: Wenn hier jemand belagert wird, dann ist es Gaza von Israel.”

Bild: Merav Michaeli of Labor

Merav Michaeli, Vorsitzende der israelischen Arbeitspartei, verhöhnt die zwei Millionen Palästinenser, die im Gazastreifen belagert werden: “Kein souveräner Staat würde eine Belagerung seiner Einwohner durch eine Terrororganisation akzeptieren.”

Merav Michaeli und das belagerte Israel

Von Jonathan Ofir

7. August 2022

Das twitterte die israelische Verkehrsministerin Merav Michaeli, die Vorsitzende der Arbeitspartei, am Freitagnachmittag, als Israel seinen unprovozierten saisonalen Angriff auf den Gazastreifen begann – der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 31 palästinensische Bewohner des Gazastreifens, darunter 6 Kinder, und 0 israelische Todesopfer gefordert hat.

Die Bewohner Israels verdienen es, in Sicherheit zu leben. Kein souveräner Staat würde eine Belagerung seiner Einwohner durch eine Terrororganisation akzeptieren [meine Hervorhebung]

Es gehört schon einiges an Mut dazu, die Realität so auf den Kopf zu stellen. Der kurze Tweet (der auch Drohungen an den Islamischen Dschihad und “Ich stärke die Hand der Sicherheitskräfte” enthielt) erwähnte mit keinem Wort die Belagerung, die der Gazastreifen nun schon seit 15 Jahren in seiner aktuellen, unmenschlichen Form erlebt.

Nein, es sind die Israelis, die dank des Raketenabwehrsystems Iron Dome und der vielen Schutzbunker, die es überall gibt, auch in Privathäusern, kaum Opfer zu beklagen haben – sie werden “belagert”.

Sicherlich ist sich Michaeli der Sprache bewusst, die sie verwendet. Man hat sie darauf hingewiesen. Die erste Tweet-Antwort des israelischen Journalisten Israel Frey lautete:

Aus der Realität ist eine Antwort eingegangen: Wenn hier jemand belagert wird, dann ist es Gaza von Israel.

Aber das wird bei dem selbstgerechten Michaeli wohl kein ernsthaftes moralisches Erwachen hervorrufen. Israel wird “belagert”, und alles andere ist egal. So können wir nicht leben.

Eine solche Opferrolle ist tief in der DNA des Zionismus verwurzelt, nicht zuletzt in seiner laboristischen Form. Es erinnert daran, wie der verstorbene Labor-Außenminister Abba Eban die Grenzen Israels vor 50 Jahren als “Auschwitz-Grenzen” bezeichnete.

Ja, Eban sprach 1969 vor der UNO und erklärte, warum Israel nicht zu seinen so genannten “Grenzen von 1967” zurückkehren könne – die Waffenstillstandslinien von 1949, die eine Erweiterung der 1947 von den Vereinten Nationen festgelegten Grenzen waren -, weil diese Grenzen angeblich so schmal seien, dass sie “etwas von einer Erinnerung an Auschwitz” hätten, und Eban betonte, dass er “nicht übertreibe”.

Nun, dann übertreibe ich wohl auch nicht – ebenso wenig wie die Haaretz-Journalistin Amira Hass -, wenn sie darauf hinweist, dass, wenn sich hier jemand in einem Konzentrationslager befindet, es aufgrund der israelischen Belagerung Gaza ist.

Eines der größten Probleme mit dem von den USA finanzierten Iron-Dome-System besteht darin, dass die Israelis viel mehr der saisonalen Angriffe aus dem Gazastreifen verkraften können, weil sie sie nur sehr wenige Menschenleben kosten, wenn überhaupt. Ja, einige von ihnen werden vielleicht Schutz suchen müssen, vor allem im Süden, um sich vor den angeblichen 5 % der Raketen zu schützen, die nicht von dem System abgefangen werden – diese Raketen werden ihr Leben unterbrechen und einige in einen Zustand der Angst versetzen -, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was die Menschen im Gazastreifen durch wahllose Bombenangriffe auf eine ungeschützte Zivilbevölkerung erleiden müssen.

Und ich bin für Sicherheit und Schutz, für alle. Aber aufgrund der Natur dieser Situation und des ungeheuerlich ungleichen Kräfteverhältnisses dient das Iron-Dome-System als Beruhigungsmittel für die Israelis und verringert so den Druck, den Angriff auf Gaza einzustellen. In diesem Sinne ist die eiserne Kuppel eine inoffizielle und indirekte Angriffswaffe, keine Verteidigungswaffe.

Und wenn die Raketen den Frieden der Israelis nicht stören, will fast keiner dieser Israelis etwas von der unbewohnbaren Realität wissen, in die sie Gaza gezwungen haben.

Michaelis Verwendung des Wortes “Belagerung” bezog sich offenbar auf einige Tage, in denen israelische Städte im Süden in Alarmbereitschaft waren, weil sie angeblich Vergeltungsmaßnahmen des Islamischen Dschihad befürchteten, nachdem Israel am vergangenen Montag dessen Anführer Bassam al-Saadi in Dschenin im besetzten Westjordanland festgenommen hatte. Doch die Palästinenser im Gazastreifen wurden wieder einmal regelrecht belagert, denn selbst die wenigen Möglichkeiten zur Versorgung mit lebenswichtigen medizinischen Gütern und die Treibstoffversorgung des Kraftwerks waren unterbrochen. Dieses Kraftwerk wurde wegen Treibstoffmangels abgeschaltet. Die Bewohner des Gazastreifens verfügen nun nur noch über Notstrom für etwa 4 Stunden pro Tag. Die humanitäre Organisation Gisha forderte am Donnerstag die Öffnung dieser Übergänge:

Die Blockade der Warenausfuhr verstärkt die finanziellen Verluste, die durch die Schließung der Grenzübergänge verursacht werden, und dies für eine Wirtschaft, die bereits durch jahrzehntelange Beschränkungen und die letzten 15 Jahre der von Israel verhängten Abriegelung des Streifens am Boden zerstört ist. Die Entscheidung Israels, die Grenzübergänge zum Gazastreifen zu schließen, hat schwerwiegende Folgen für die Palästinenser im Gazastreifen und verstärkt die Auswirkungen der illegalen Abriegelung, die Israel regelmäßig durchsetzt.

Aber nein, es ist Israel, das belagert wird, sagt Michaeli.

Michaeli weiß sicherlich, dass sie mit der Verwendung des Wortes “Belagerung” die Palästinenser direkt verhöhnt, indem sie die Belagerung des Gazastreifens verspottet und verharmlost. Das ist höchst beleidigend, aber erwarten Sie nicht, dass Michaeli ihre Anspielung korrigiert oder sich entschuldigt. Im Gegenteil – Israels “Regierung des Wandels” versucht nun, sich als kriegerische Regierung zu beweisen, vor allem, weil ihr Führer, der Interimspremierminister Yair Lapid, als liberaler (was er nicht ist) Zentrist gilt und keine nennenswerten militärischen Qualifikationen hat. Der Angriff auf Gaza ist nun seine Bewährungsprobe: F-35-Kampfjets werden auf die weitgehend wehrlose Bevölkerung von Gaza losgelassen. Und Michaeli, der vermeintliche Linke (der er nicht ist), muss seine Hand stärken, indem er die Hand der Sicherheitskräfte stärkt.

Die Übergangsregierung- “Change”-Regierung befindet sich jetzt in einem Wettstreit mit Benjamin Netanjahu, ihrem Rivalen bei den bevorstehenden Wahlen, wer schneller am Abzug ist, und das ging wirklich schnell.

Wenn der Angriff vorbei ist, muss die vermeintliche “Stabilität” – Gaza wird belagert, aber es gibt keine Raketen – nur drei Monate lang halten, bis zu den Wahlen am 1. November. Damit Lapid, Michaeli und Konsorten zeigen können, dass auch sie den “Rasen” in Gaza genauso gut mähen können wie eine Netanjahu-Regierung, wenn nicht sogar besser. Und natürlich wird Verteidigungsminister Benny Gantz, der sich im Wahlkampf 2019 damit brüstete, den Gazastreifen “in die Steinzeit” zurückversetzt zu haben, bei diesen Bemühungen von Vorteil sein.

Israelis können eine Belagerung nicht tolerieren, selbst wenn sie ausgedacht und ausgeheckt ist, wenn sie gegen sie selbst gerichtet ist. Aber wenn sie den Gazastreifen betrifft, dann ist das in Ordnung, solange sich die Bewohner des Gazastreifens nicht beschweren oder sich daneben benehmen. Übersetzt mit Deepl.com

