Sag mir wo die Werte sind, wo sind sie geblieben….

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.972mag.com/meretz-netanyahu-occupation-settler-law/

Bild: Minister of Health and head of the left wing Meretz party Nitzan Horowitz leads a Meretz faction meeting at the Knesset in Jerusalem, June 13, 2022. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Meretz gibt ihren letzten Grundwert auf

Von Meron Rapoport

14. Juni 2022





Die israelische Linke argumentierte, dass der Sturz Netanjahus den Raum für den Kampf gegen die Besatzung öffnen würde. Die Abstimmung über ein Apartheidgesetz zeigt, dass das Gegenteil eingetreten ist.

Wenige Tage vor den letzten israelischen Wahlen im März 2021 wurde der Meretz-Vorsitzende Nitzan Horowitz in der Sendung “Central Headquarters” von Kanal 13 interviewt. Nach zahlreichen Umfragen vor den Wahlen würde Meretz die für den Einzug in die Knesset erforderliche Stimmenzahl nicht erreichen. In Anbetracht dieser Zahlen versuchte Horowitz, seine linke Wählerschaft davon zu überzeugen, dass die Präsenz von Meretz im Parlament für den Kampf gegen die Besatzung, den er als das vielleicht wichtigste politische Thema für seine Partei bezeichnete, von wesentlicher Bedeutung sei.

“Die Tatsache, dass es keine Verhandlungen mit den Palästinensern gibt und dass Siedlungen gebaut werden, als gäbe es kein Morgen, ist in unseren Augen eine rote Linie”, sagte er seinen Zuschauern. Da Israel auf der Aufrechterhaltung der Besatzung bestehe, könne man sogar die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs verstehen, eine Untersuchung über mutmaßliche Kriegsverbrechen einzuleiten, die von Israel zusammen mit der Hamas und anderen militanten palästinensischen Gruppen begangen wurden. “Es gab Spielraum, um diese Entscheidung zu beeinflussen”, sagte Horowitz. “Ich möchte nicht, dass Israel mit solchen Situationen konfrontiert wird. Aber Israel muss sich fragen, was es tut, um dies zu verhindern.”

Die Reaktion der israelischen Rechten auf Horowitz’ Äußerung war unmissverständlich. “Die Erklärung des Meretz-Vorsitzenden, in der er die politischen und antisemitischen Aktivitäten des Haager Tribunals und die Verfolgung von IDF-Soldaten rechtfertigt, ist eine Schande für die israelische Knesset”, sagte die Abgeordnete Ayelet Shaked von der rechtsextremen Yamina-Partei, die unmittelbar nach ihm in der Sendung interviewt wurde.

Versprechungen und Fehden im Vorfeld von Wahlen sind nie viel wert. Heute sitzt Yamina in einer Regierung mit Meretz (die letztlich sechs Knesset-Sitze errang) und hat sich sogar mit Mansour Abbas von der islamistischen Ra’am-Partei zusammengetan – den Premierminister Naftali Bennett nur wenige Wochen vor Abbas’ Eintritt in die Koalition als “Terror-Unterstützer” bezeichnete. In der Zwischenzeit bestand Meretz nicht auf der Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen oder der Einstellung des Siedlungsbaus als “rote Linie” für den Beitritt zur Regierung; im Gegenteil, sie akzeptierte praktisch, dass Israel jedes Gespräch über einen palästinensischen Staat vom Tisch genommen hat.

Der israelische Premierminister Naftali Bennett, Außenminister Yair Lapid und Verteidigungsminister Benny Gantz während einer Diskussion und Abstimmung über das “Siedlergesetz” in der Knesset in Jerusalem, 6. Juni 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

Dennoch war das, was letzte Woche, am 6. Juni, geschah, selbst im Kontext der israelischen Politik ungewöhnlich. Mit 58:52 Stimmen lehnte es die Knesset ab, die Notstandsgesetze zu verlängern, die formell getrennte Rechtssysteme für israelische Siedler und Palästinenser im besetzten Westjordanland vorsehen. Die rechten, siedlerfreundlichen Mitglieder der Opposition, angeführt vom Likud, stimmten gegen das Gesetz, um die Regierung zu spalten und zu untergraben. Um die Koalition nicht zu sprengen, aber auch aus Rücksicht auf ihre Wähler, enthielten sich drei Abgeordnete von Ra’am der Stimme, nachdem sie wussten, dass das Gesetz unabhängig von ihrem Abstimmungsverhalten scheitern würde; nur der Abgeordnete Mazen Ghanaim stimmte gegen das Gesetz. In dem Bestreben, die Koalition zu erhalten, stimmten fast alle Meretz-Abgeordneten für das Apartheidgesetz, nur das arabische Mitglied Ghaida Rinawie Zoabi stimmte dagegen.



Netanjahu ist die Ideologie – Wie die Äußerungen von Horowitz vor der Wahl zeigten, hat Meretz seine Ablehnung der militärischen Besatzung Israels lange Zeit als einen Grundwert dargestellt. Nachdem Yair Lapid und seine Partei Jesch Atid (die den größten Anteil an Sitzen in der Koalition hält) die Fahne des Säkularismus in der israelischen Politik für sich beansprucht hatten, blieb die Besatzung fast das einzige Prinzip, das Meretz von der Arbeitspartei, Jesch Atid und ähnlichen Parteien unterschied.

Mit der Abstimmung in der vergangenen Woche hat Meretz nicht nur mit diesem Prinzip gebrochen – wie schon bei der Abstimmung über das Staatsbürgerschaftsgesetz, das die Familienzusammenführung verbietet -, sondern ihre Anhänger forderten sogar, dass diejenigen, die ihr angeblich treu geblieben sind, wie MK Rinawie Zoabi, aus der Knesset zurücktreten, mit dem Argument, dass die “ideologische” Frage für den Erhalt der Koalition irrelevant sei.

Es stimmt, dass das politische Spiel immer wieder seltsame Allianzen und Koalitionen erfordert, und dass diese Allianzen immer große Zugeständnisse und Kompromisse erfordern. Dennoch soll die politische Plattform einer Partei eine bestimmte Reihe von Grundwerten repräsentieren – und letzte Woche hat Meretz ihre Plattform bedeutungslos gemacht.

Meretz und seine Anhänger haben nicht plötzlich ihre Anti-Besatzungsideologie geändert, noch halten sie die Notverordnung, die die Apartheid ermöglicht, für eine gute Sache. Sie stellen diese Ansicht lediglich hinter einen höheren Wert zurück: die Verhinderung der Rückkehr Netanjahus an die Macht.

Diese Netanjahu-zentrierte Sichtweise ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild und eine direkte Folge dessen, wie die israelische Rechte die Politik heute sieht. Es ist nicht so, dass der Likud-Führer eine bestimmte politische Position vertritt, der man zustimmen oder nicht zustimmen kann; vielmehr ist seine bloße Anwesenheit in der Regierung die politische Ideologie, die bekämpft wird.

Die Unterstützung für den Likud-Führer ist vielschichtig – vom religiösen Traditionalismus über den wirtschaftlichen Neoliberalismus bis hin zum jüdischen Suprematismus -, aber es ist schwer zu leugnen, dass Netanjahu mit seinem Körper und seinem Geist eine Ideologie an sich ist. Aus diesem Grund haben ausgerechnet der Likud und der religiöse Zionismus gegen die Ausweitung der Siedlerverordnungen gestimmt; ihr Engagement für Großisrael und die jüdische Vorherrschaft wurde durch das Engagement für Netanjahu zunichte gemacht.

Auch andere Parteien sind von dieser Ein-Mann-Ideologie vereinnahmt worden. Kurz vor der letzten Wahl erklärte der Vorsitzende der Arbeitspartei, Merav Michaeli, gegenüber Local Call, wie wichtig es sei, Netanjahu aus der Balfour Street zu entfernen: “Wenn Netanjahu weg ist, können wir uns wieder der menschlichen Politik zuwenden”, und deutete damit an, dass dies den Raum für größere politische Debatten wieder öffnen würde, von der Frage des Wohlfahrtssystems bis zur Gründung eines palästinensischen Staates.

Die Abstimmung der letzten Woche zeigt jedoch, dass die Absetzung Netanjahus genau das Gegenteil bewirkt hat. Selbst die schmalen Ränder einer ernsthaften ideologischen Debatte, die es in der israelischen Gesellschaft gab, von denen Meretz einen Aspekt darstellte, sind fast verschwunden. Was stattdessen übrig geblieben ist, ist ein Machtkampf darüber, ob “wir” oder “sie” regieren sollen – wobei “sie” ausschließlich vom Netanjahu-Lager definiert wird.



Das Experiment ist gescheitert”. – In diesem ganzen Wahnsinn ist die einzige Partei, die ein vernünftiges Maß an ideologischem Rückgrat bewahrt hat, die Gemeinsame Liste. Die Gemeinsame Liste lehnte nicht nur die Bildung einer Regierung unter Netanjahu ab, sondern stimmte auch gegen das Verbot der palästinensischen Familienzusammenführung im vergangenen Jahr und gegen die Apartheid-Verordnung in diesem Monat.

Der Vorsitzende der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, unterstützte auch konsequent den Gesetzesentwurf “Netanjahu-Blocker”, der vorsieht, dass niemand, der strafrechtlich verfolgt wird, das Amt des Ministerpräsidenten bekleiden darf. Doch die Koalitionsparteien, die angeblich nichts anderes wollen, als Netanjahus Rückkehr zu blockieren, haben mit dem Gesetzentwurf nicht die Initiative ergriffen; einige von ihnen, so scheint es, schauen sogar weiterhin in Netanjahus Richtung hinüber.

Darüber hinaus ist der Gemeinsamen Liste eine Aufgabe gelungen, die während des gesamten Jahres der Regierung Bennett-Lapid oft zu schwierig erschien. Nach einem kindischen öffentlichen Brief zu urteilen, den Bennett am Vorabend des Schawuot-Festes verfasste, sieht der Premierminister die Anwesenheit einer arabischen Partei in seiner Koalition nicht als einen Schritt hin zu einer gerechten Vertretung an der Spitze der Regierung, ja nicht einmal als einen Schritt hin zu einer israelischen Gesellschaft, die Juden und Araber gleich behandelt.

Der einzige Vorteil, den Mansour Abbas in der Koalition habe, sei, dass er Israel als jüdischen Staat anerkenne, so Bennett. Daher, so Bennett, “hat Israel ein großes nationales Interesse daran, dass Abbas’ Weg – ein Weg des Friedens und der Zusammenarbeit und nicht der von Ayman Odeh, ein Weg des Extremismus und Nationalismus – erfolgreich sein wird”. Mit anderen Worten, Bennett glaubte, was Abbas selbst ihm sagte: dass arabische Führer in Israel sich von ihrem Palästinensertum lösen und zu “israelischen Arabern” werden könnten, deren kollektive Bestrebungen nur auf zusätzliche Budgets und die Bekämpfung der Kriminalität hinauslaufen und die keinen Anspruch auf die nationale Ebene haben.

Auch der Jamina-MK Nir Orbach vertrat eine Zeit lang diese Auffassung, was seine aggressive Reaktion auf die Entscheidung des Ra’am-MK Mazen Ghanaim erklärt, sich der Koalition zu widersetzen, indem er letzte Woche gegen die Apartheid-Verordnung stimmte. “Das Experiment mit Ihnen [Ra’am] ist gescheitert”, rief Orbach in der Knesset und bezog sich damit auf den Versuch, den palästinensischen Araber in einen israelischen Araber zu verwandeln. Aber nicht nur Orbach und Bennett, die seit langem den palästinensischen Nationalismus verleugnen, waren Partner in diesem Experiment; auch Jesch Atid, Arbeit und Meretz versuchten zu testen, ob die arabische Politik in Israel im Gegenzug für größere Budgets ihre nationalen Bestrebungen aufgeben würde.

Angesichts einer Regierung, die dieses Experiment mit Dutzenden von Milliarden Schekel und staatlichen Leistungen hätte unterstützen können, angesichts ehemaliger Verbündeter aus der zionistischen linken Mitte, die den Islamisten Abbas der Gemeinsamen Liste vorzogen, und angesichts einer bedeutenden Strömung in der arabischen Gesellschaft, die sofortige Ergebnisse will, um ihre jahrzehntelange Diskriminierung zu korrigieren, hielt die Gemeinsame Liste an ihren Grundprinzipien fest, selbst als ihre ehemaligen jüdischen Verbündeten sie der “Radikalisierung” beschuldigten.

Letztendlich hat diese Haltung – neben den anhaltenden Ungerechtigkeiten der israelischen Apartheid, gewalttätigen Ereignissen wie der Ermordung der Journalistin Shireen Abu Akleh und den kollektiven Erfahrungen und dem Aktivismus der breiten palästinensischen Bevölkerung – zum Scheitern des als “arabischer Israeli” bekannten politischen Wesens geführt und die Auslöschung des politischen Wesens “arabischer Palästinenser” in Israel verhindert. Übersetzt mit Deepl.com

