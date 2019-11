Microsoft funded firm doing secret Israeli surveillance on West Bank NBC News

Warum hat Microsoft ein israelisches Unternehmen finanziert, das die Palästinenser im Westjordanland überwacht?

Microsoft hat sich dem Schutz der demokratischen Freiheiten verschrieben. Dann finanzierte sie eine israelische Gesichtserkennungsfirma, die heimlich Palästinenser im Westjordanland beobachtete.

Von Olivia Solon

Microsoft hat in ein Startup investiert, das die Palästinenser im gesamten Westjordanland mit Gesichtserkennung überwacht, trotz des öffentlichen Versprechens des Technologieriesen, die Verwendung der Technologie zu vermeiden, wenn sie in die demokratischen Freiheiten eingreift.

AnyVision, mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Singapur, vertreibt das Softwaresystem „Advanced Tactical Surveillance“ Better Tomorrow. Damit können Kunden Personen und Objekte in jeder Live-Kamera-Feed, wie z.B. einer Überwachungskamera oder eines Smartphones, identifizieren und dann Ziele verfolgen, während sie sich zwischen verschiedenen Feeds bewegen.

Laut fünf mit der Materie vertrauten Quellen betreibt die Technologie von AnyVision ein geheimes militärisches Überwachungsprojekt im gesamten Westjordanland. Eine Quelle sagte, dass das Projekt den Spitznamen „Google Ayosh“ trägt, wobei „Ayosh“ sich auf die besetzten palästinensischen Gebiete bezieht und „Google“ die Fähigkeit der Technologie bezeichnet, nach Menschen zu suchen.

Das amerikanische Technologieunternehmen Google ist nicht an dem Projekt beteiligt, sagte ein Sprecher.

Das Überwachungsprojekt war so erfolgreich, dass AnyVision 2018 den höchsten Verteidigungspreis des Landes erhielt. Während der Präsentation lobte der israelische Verteidigungsminister das Unternehmen – ohne seinen Namen zu verwenden – dafür, dass es „Hunderte von Terroranschlägen“ mit „großen Datenmengen“ verhindert hat.

Die im Westjordanland lebenden Palästinenser haben keine israelische Staatsbürgerschaft oder Stimmrechte, sondern unterliegen Bewegungseinschränkungen und der Überwachung durch die israelische Regierung.

Gesichtserkennung ist möglicherweise das perfekteste Werkzeug für eine vollständige Regierungskontrolle im öffentlichen Raum, daher müssen wir sie mit äußerster Vorsicht behandeln – Shankar Narayan von ACLU.

Die israelische Armee hat im gesamten Westjordanland Tausende von Kameras und anderen Überwachungsgeräten installiert, um die Bewegungen der Palästinenser zu überwachen und Terroranschläge abzuwehren. Sicherheitskräfte und Geheimdienste scannen auch Social-Media-Posts und verwenden Algorithmen, um die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass jemand einen Einzelgänger-Wolf-Angriff durchführen und sie verhaften wird, bevor sie es tun.

Die Hinzufügung der Gesichtserkennungstechnologie verwandelt die passive Kameraüberwachung in Kombination mit der Liste der Verdächtigen in ein viel leistungsfähigeres Werkzeug.

„Die Grundprämisse einer freien Gesellschaft ist, dass man nicht der Überwachung durch die Regierung unterliegen sollte, ohne den Verdacht auf Fehlverhalten zu haben. Sie gelten als unschuldig, bis Ihre Schuld bewiesen ist“, sagte Shankar Narayan, Projektleiter für Technologie und Freiheit bei der American Civil Liberties Union. „Der weit verbreitete Einsatz von Gesichtsüberwachung wirft die Prämisse der Freiheit auf den Kopf und man beginnt eine Gesellschaft zu werden, in der jeder verfolgt wird, egal was er die ganze Zeit tut.“

„Die Gesichtserkennung ist möglicherweise das perfekteste Werkzeug für eine vollständige Regierungskontrolle im öffentlichen Raum, daher müssen wir sie mit äußerster Vorsicht behandeln. Es ist schwer zu erkennen, wie die Verwendung bei einer in Gefangenschaft lebenden Bevölkerung (wie Palästinensern im Westjordanland) den ethischen Grundsätzen von Microsoft entsprechen könnte“, fügte er hinzu.

Als NBC News sich zum ersten Mal an AnyVision wandte, leugnete CEO Eylon Etshtein jegliche Kenntnis von „Google Ayosh“, drohte, NBC News zu verklagen und sagte, dass AnyVision das „ethischste Unternehmen sei, das der Menschheit bekannt ist“. Er bestreitet, dass das Westjordanland „besetzt“ sei und stellt die Motivation der Untersuchung der NBC News in Frage, was darauf hindeutet, dass der Reporter von einer palästinensischen Aktivistengruppe finanziert worden sein muss.

In den folgenden schriftlichen Antworten auf die Fragen und Behauptungen von NBC News entschuldigte sich AnyVision für den Ausbruch und überarbeitete seine Position.

„Als Privatunternehmen sind wir nicht in der Lage, im Namen eines Landes, Unternehmens oder einer Institution zu sprechen“, sagte Etshtein.

Tage später gab AnyVision eine andere Antwort: „Wir leugnen ausdrücklich, dass AnyVision an jedem anderen Projekt beteiligt ist, das über das hinausgeht, was wir bereits gesagt haben[unter Bezugnahme auf die Verwendung der Software von AnyVision an den Grenzübergängen im Westjordanland].“

Die Technologie von AnyVision wurde auch von der israelischen Polizei eingesetzt, um Verdächtige durch die von Israel kontrollierten Straßen von Ost-Jerusalem zu verfolgen, wo 3 von 5 Einwohnern Palästinenser sind.

Sehen Sie, wie die Gesichtserkennungssoftware von AnyVision Menschen durch Städte verfolgt.

23. Oktober 201900:52 Uhr

Eine der Technologie-Demonstrationen des Unternehmens, ein von NBC News erhaltenes Video, zeigt, was vorgibt, Live-Kamerafeeds zu sein, die Menschen, einschließlich Kinder und Frauen, die Hijabs und Abayas tragen, auf ihrem Weg durch Jerusalem überwachen.

AnyVision sagte, dies spiegele keine „laufenden Kundenbeziehungen“ wider und bezog sich auf die israelische Polizei.

Als AnyVision den renommierten Israel Defense Prize gewann, der an Unternehmen vergeben wurde, die „die Sicherheit des Staates erheblich verbessert haben“, wurde das Unternehmen in der Medienmitteilung nicht genannt, da das Überwachungsprojekt klassifiziert wurde. Die Mitarbeiter wurden angewiesen, nicht öffentlich über die Auszeichnung zu sprechen.

NBC News hat jedoch ein Foto des Teams gesehen, das den Preis entgegennimmt, ein gerahmtes Zertifikat, das AnyVision für seine „technologische Überlegenheit und seinen direkten Beitrag zur Verhinderung von Terroranschlägen“ auszeichnet.

Bild: AnyVision

Eine Folie aus einer durchgesickerten AnyVision-Verkaufspräsentation, die erklärt, wie die Gesichtserkennungstechnologie Personen in einer Stadt verfolgen kann.

AnyVision sagte, dass es sich nicht im Namen von „anderen Unternehmen, Ländern oder Institutionen“ äußert.

„Viele Länder und Organisationen sind mit einer Vielzahl von Bedrohungen konfrontiert, sei es, dass sie Schüler und Lehrer in Schulen sicher halten, die Bewegung von Personen in und aus alltäglichen Gebäuden erleichtern und andere Situationen, in denen Unschuldige einem Risiko ausgesetzt sein könnten“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. „Unsere grundlegende Mission ist es, mit einem erstklassigen Technologieangebot dazu beizutragen, alle Menschen sicher zu halten, wo immer diese Bedrohung ihren Ursprung hat.“

Die Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) lehnten es ab, sich zu „Google Ayosh“ oder AnyVision’s Erhalt des Israel Defense Prize zu äußern.

Microsofts Investition

Die Untersuchung von NBC, die auf der Berichterstattung der israelischen Wirtschaftspublikation TheMarker aufbaut, kommt zu einem Zeitpunkt, da Microsoft sich als moralischer Führer unter den Technologieunternehmen positioniert, ein Schritt, der das Unternehmen vor anhaltender öffentlicher Kritik durch andere wie Facebook und Google bewahrt hat. Die Beteiligung des Unternehmens an AnyVision wirft Fragen auf, wie es seine ethischen Grundsätze in der Praxis anwendet.

„Microsoft nimmt diese Vorwürfe der Massenüberwachung ernst, weil sie gegen unsere Prinzipien der Gesichtserkennung verstoßen würden“, sagte ein Sprecher von Microsoft.

„Wenn wir einen Verstoß gegen unsere Prinzipien feststellen, beenden wir unsere Beziehung.“

„Alle unsere Installationen wurden nicht nur nach den ethischen Grundsätzen von Microsoft geprüft und bestätigt, sondern auch nach unserem eigenen internen strengen Genehmigungsverfahren“, sagte AnyVision.

Im Juni kündigte Microsofts Risikokapitalgesellschaft M12 an, dass sie in AnyVision im Rahmen einer 74 Millionen Dollar Serie A Finanzierungsrunde zusammen mit der Silicon Valley Venture Capital Firma DFJ investieren wird. Der Deal löste Kritik von Menschenrechtsaktivisten aus, die – wie Forbes berichtete – argumentierten, dass die Investition mit Microsofts öffentlichen Äußerungen über ethische Standards für Gesichtserkennungstechnologien unvereinbar sei.

Während es gutartige Anwendungen für die Gesichtserkennung gibt, wie z.B. die Freischaltung Ihres Smartphones, ist die Technologie umstritten, da sie dazu verwendet werden kann, die Massenüberwachung zu erleichtern, die menschliche Vorurteile bei der Polizeiarbeit zu verschärfen und die bürgerlichen Freiheiten der Menschen zu verletzen. Aus diesem Grund haben mehrere US-Städte, darunter San Francisco, Oakland und Berkeley in Kalifornien und Somerville, Massachusetts, die Nutzung der Software durch die Polizei und andere Behörden verboten.

In einem Blog-Post vom Dezember 2018 sagte Microsoft-Präsident Brad Smith: „Wir müssen klare Augen über die Risiken und das Potenzial für Missbrauch haben“ und forderte eine staatliche Regulierung der Gesichtserkennungstechnologie. Er stellte fest, dass es „zu neuen Einbrüchen in die Privatsphäre der Menschen führen kann“ und dass, wenn es von einer Regierung für eine Massenüberwachung genutzt wird, „in die demokratischen Freiheiten eingreifen kann“.

