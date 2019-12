Mietete Sheldon Adelson,  Security“ Firma, um Julian Assange auszuspionieren? Von Philip Giraldi

Opinion – Sheldon Adelson, hired security“ company to spy on Julian Assange? Sheldon Adelson, hired security“ company to spy on Julian Assange? There are many possible suspects By Philip Giraldi December 12, 20D19 “ The Julian Assange drama drags on. Though he continues to sit in a top security British prison awaiting developments in his expected extradition to the United States, the Spanish High Court has been given Information Clearing House “ – permission to interview him.

Mietete Sheldon Adelson, Security“ Firma, um Julian Assange auszuspionieren?

Es gibt viele mögliche Verdächtige.

Von Philip Giraldi

12. Dezember 20D19 „Information Clearing House“ – Das Drama um Julian Assange zieht sich hin. Obwohl er weiterhin in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis sitzt und auf die Entwicklung seiner erwarteten Auslieferung an die Vereinigten Staaten wartet, wurde dem spanischen High Court die Erlaubnis erteilt, ihn zu verhören. Assange behauptet, dass das spanische Unternehmen, das von der ecuadorianischen Regierung mit der Sicherheit der Botschaft in London beauftragt wurde, ihn sowohl mit Audio- als auch mit Videogeräten ausspioniert hat. Die Aufnahmen enthielten anscheinend Gespräche mit Assanges Anwälten, in denen er seine Verteidigungsstrategien darlegte, was nach spanischem Recht eine illegale Aktivität ist. Die Staatsanwaltschaft hat auch den Direktor des Unternehmens, den ehemaligen Militäroffizier David Morales, wegen der damit verbundenen strafrechtlichen Vergehen wegen Bestechung eines Regierungsbeamten und Geldwäsche angeklagt. Morales hat gesagt, dass er unschuldig ist.

In dem Bewusstsein, dass er sowohl von der britischen Regierung als auch von anderen interessierten Parteien überwacht werden könnte, traf Assange oft sein Rechtsteam mit einer Maschine mit weißem Rauschen oder in Frauenbädern bei laufendem Wasser, aber die Firma UC Global erwartete das und pflanzte Geräte, die in der Lage waren, die Gegenmaßnahmen zu umgehen. Sie platzierte Mikrofone in der Botschaftsfeuerlöschanlage sowie an zahlreichen anderen Stellen im Gebäude. Berichten zufolge wurden die Aufnahmen an einen anderen nahegelegenen Ort gestreamt, der im Handel als Abhörposten bezeichnet wird. Berichten zufolge wurde das gestreamte Material auch in den Büros von UC Global in Andalusien transkribiert und kopiert, aber es wurden auch Ausdrucke des Materials auf CDs und DVDs angefertigt, die direkt an den Kunden übergeben wurden.

Die spanische Zeitung El Pais, die viel von den Beweisen in diesem Fall gesehen hat, erwähnte auch, wie UC Global die Fenster in den von Assange tatsächlich genutzten Räumen so befestigte, dass sie nicht vibrierten, so dass es möglich war, Lasermikrofone aus einem nahegelegenen Gebäude zu verwenden, um das Gesagte aufzuzeichnen. Vermutlich diente der Abhörposten auch als Sichtkontrollpunkt.

Die Bereitschaft der britischen Regierung, das Interview stattfinden zu lassen, ist anscheinend zum Teil auf die Behauptungen der spanischen Justiz zurückzuführen, dass sie eine überwältigende Menge an Dokumenten und anderen Beweisen erhalten hat, die zeigen, dass Assange im Grunde die Wahrheit sagt.

Und die Geschichte hat unvermeidlich mehr zu bieten. David Morales, der das Projekt leitete, kehrte Berichten zufolge von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurück und sagte den Kollegen, dass der UC Global von nun an einige Arbeit „für die dunkle Seite“ auf der Ebene einer „anderen Liga“ leisten würde. Laut der New York Times, die die von El Pais erhaltenen Dokumente geprüft und akzeptiert hat, dass sie authentisch sind, „behauptet die Staatsanwaltschaft, dass Herr Morales 2015 von einer Sicherheitsmesse in Las Vegas zurückgekehrt ist…. Er hat einen Vertrag mit Las Vegas Sands, der Casino- und Resortfirma von Sheldon Adelson, unterzeichnet, und die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Herr Morales Informationen über Herrn Assange an Sicherheitsbeamte des Unternehmens weitergegeben hat, indem er sagte, dass er als Vermittler mit dem C.I.A. fungiert hat“.

Sheldon Adelson ist natürlich die größte Geldquelle für die Republikanische Partei und gilt auch weithin als Vertrauter der israelischen Regierung und von Benjamin Netanyahu persönlich. UC Global arbeitete anschließend für Adelson, einschließlich der Verwaltung der Sicherheit seiner Yacht, wann immer sie sich im Mittelmeer befand.

Nach Angaben von Mitarbeitern von UC Global wurden die Details der Operation der ecuadorianischen Botschaft im Unternehmen festgehalten. Morales würde ein- bis zweimal im Monat geheime Reisen in die Vereinigten Staaten unternehmen, und es wurde angenommen, dass er Material über die Aufnahmen mit sich führte, aber den Mitarbeitern von UC Global wurde geraten, seine Reisen zu den ecuadorianischen Mitarbeitern in der Botschaft nicht zu erwähnen.

Der offensichtliche Kandidat für die Spionage von Assange wäre, wie sowohl die spanische Regierung als auch die New York Times spekulieren, die Central Intelligence Agency (C.I.A.), da Washington beabsichtigt, Assange auszuprobieren, bevor es ihn für den Rest seines Lebens weggesperrt. Außenminister Mike Pompeo, während der Direktor der C.I.A., Assange und WikiLeaks einmal als „feindlichen Geheimdienst“ bezeichnete, sollte man sich also keine Illusionen darüber machen, was mit ihm geschehen wird, wenn er jemals in die USA kommt.

In einem von El Pais zitierten Fall wusste die US-Botschaft in London genau, was bei einem privaten Treffen diskutiert wurde, das am Vortag in der ecuadorianischen Botschaft stattgefunden hatte. Und wenn Washington wirklich Insider-Informationen wollte, wäre es aus Sicht der Spionage sinnvoll gewesen, die Firma, die die Sicherheit für die Botschaft leistet, als Mechanismus für die Spionage einzusetzen.

Aber der Rest der Geschichte, wie sie von der New York Times ausgearbeitet wurde, macht keinen Sinn. Es ist ebenso oder vielleicht noch wahrscheinlicher, dass die ecuadorianische Regierung wissen möchte, was Assange vorhatte, da sie erhebliche Hitze aus Washington und London brauchte, um sein Asyl zu beenden, damit er verhaftet und ausgeliefert werden konnte. Die Tatsache, dass Morales nicht wollte, dass die Ecuadorianer von seinen Reisen erfahren, deutet darauf hin, dass sie bereits von der Überwachung wussten. Was sie nicht wussten, war, dass Morales die Meinung mit jemand anderem teilte.

Und dann gibt es noch die Briten selbst als mögliche Initiatoren der Überwachung durch eine Art Vereinbarung mit Morales. Sie würden auf jeden Fall gerne wissen, was zur Verteidigung Assanges geplant war, und durch UC Global zu gehen, wäre der einfachste Weg, die benötigten Informationen zu erhalten.

Man könnte darauf hinweisen, dass es ein weiteres Hindernis für die „Dunnit“-Spekulation der C.I.A. gibt, nämlich dass Washington in der Regel London nicht ausspioniert und London Washington nicht ausspioniert. Da die beiden Länder seit Jahrzehnten wichtige Geheimdienstpartner sind, handelt es sich um eine Richtlinie, die, ob man es glaubt oder nicht, allgemein beachtet wird. Die Briten hätten jeden Versuch bemerkt, einen amerikanischen Abhörposten innerhalb der Sichtlinie der ecuadorianischen Botschaft einzurichten, und es hätte zu einer großen Kluft zwischen C.I.A. und MI6 geführt, was darauf hindeutet, dass die Briten, Amerikaner und Ecuadorianer alle Assange ausspioniert und möglicherweise sogar die Informationen weitergegeben haben könnten.

Und dann ist da noch der Adelson-Winkel, der die Israelis in die Mischung einbezieht. Es scheint wahr zu sein, dass Adelsons Casinos in China bereits 2010 von der C.I.A. als Treffpunkt für korrupte chinesische Beamte genutzt wurden, aber es ist nicht vorstellbar, dass die heutige Agentur den Las Vegas-Milliardär als Kanal für die Informationsweitergabe und Zahlungsabwicklung an Morales nutzen würde. Wie ein ehemaliger Außendienstmitarbeiter der Agentur bemerkte: „So baut die C.I.A. keine Operation, zu viele bewegliche Teile.“

Wenn er tatsächlich ein Vermögenswert der C.I.A. wäre, hätte Morales einen toten Winkel benutzen oder sein Material direkt an einen gedeckten Agenturbeamten in Spanien weitergeben können, bevor er direkt für seine Dienste bezahlt wurde. Der C.I.A.-Offizier wäre auch in der Lage, die Operation wie üblich zu überwachen und durch die Meetings zu leiten, was nicht möglich wäre, wenn die Verbindung über die Sicherheitsvorkehrungen von Las Vegas Sands erfolgen würde.

Man könnte auch hinzufügen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, eine Reise nach Las Vegas als Ausschnitt zur Verheimlichung von Spionageaktivitäten zu nutzen, zumal Morales internationale Grenzen überschreiten müsste, um hochsensible Informationen über ihn zu erhalten, die der Sicherheit wegen der Häufigkeit seiner Reisen zur Kenntnis gelangen könnten. Morales hätte tatsächlich glauben können, dass er für die C.I.A. arbeitete, weil es das ist, was ihm von Adelson gesagt wurde, aber das hätte leicht eine Lüge sein können.

Es ist auch unvorstellbar, dass die C.I.A. Adelson einsetzen würde, da er von den US-Geheimdiensten als ein Vermögenswert der israelischen Regierung anerkannt wird. Seine Loyalität zu den USA ist fragwürdig. Er ist berühmt dafür, dass er gesagt hat, dass er es bereut hat, in der US-Armee zu dienen, und wünscht, er hätte stattdessen in der israelischen Armee gedient. Er will, dass sein Sohn zu einem „Scharfschützen für die Israelische Verteidigungskräfte (IDF)“ wird.

Das bedeutet, dass alles, was durch Adelson geht, in Israel enden wird, was darauf hindeutet, dass, wenn Adelson tatsächlich involviert ist, die ganze Übung einfach eine israelische falsche Flaggenoperation sein könnte, die vorgibt, die C.I.A. zu sein. Israel hasst Assange nicht mit der Leidenschaft der US-Regierung, aber es würde ihn sicherlich als Feind betrachten, da er die Tendenz hatte, sensibles Material zu enthüllen, das die Regierungen nicht veröffentlichen möchten. Israel wäre besonders anfällig dafür, dass seine Kriegsverbrechen aufgedeckt werden, wie es der Fall war, als WikiLeaks das Material über amerikanische Verbrechen im Irak veröffentlichte, das von Chelsea Manning bereitgestellt wurde.

Es gibt also eine Wahl, wenn es darum geht, zu überlegen, wer die Spionage von Julian Assange beauftragt haben könnte, oder ob es sogar eine Kombination von Spielern gewesen sein könnte. Der traurige Teil der Geschichte ist, dass selbst wenn David Morales vor einem spanischen Gericht verurteilt wird, Quellen in Großbritannien glauben, dass die Verletzung der Rechte von Assange keine Auswirkungen auf den Schritt zur Auslieferung an die Vereinigten Staaten haben wird. Das wird eng auf der Grundlage der Anklage gegen ihn entschieden, die geheime Informationen preisgibt, ein Verstoß gegen das Spionagegesetz von 1917. Da der Spionage Act unendlich elastisch ist und das bevorzugte US-Gericht für den Eastern District of Virginia eine sehr hohe Verurteilungsrate hat, besteht kein Zweifel daran, dass Julian Assange bald auf dem Weg in die Vereinigten Staaten sein wird, wo er zweifellos zu lebenslanger Haft verurteilt wird.

Dr. Philip M. Giraldi ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker auf Interessen ausgerichtete US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website ist councilforthenationalinterest.org, die Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail ist inform@cnionline.org.

Philip Giraldi ist Ph.D., Exekutivdirektor des Council for the National Interest. Ein ehemaliger CIA-Fallbeauftragte und Armee-Geheimdienstleistungsbeamter, der zwanzig Jahre in Übersee in Europa und dem Nahen Osten verbrachte und an Terrorismusfällen arbeitete. Er hat einen BA mit Auszeichnung von der University of Chicago und einen MA und PhD in Neuerer Geschichte von der University of London.

