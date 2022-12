Military Groomers Are Increasingly Infiltrating US High Schools ❖ Protect your kids. A New York Times report has found that enrollment in the Junior Reserve Officers’ Training Corps (JROTC), a Pentagon-funded program designed to groom children for military service, is increasingly becoming mandatory in US high schools. “J.R.O.T.C.

Militärische Groomers dringen zunehmend in US-Highschools ein

von Caitlin Johnstone

12. Dezember 2022

Schützt eure Kinder.

Einem Bericht der New York Times zufolge wird die Teilnahme am Junior Reserve Officers’ Training Corps (JROTC), einem vom Pentagon finanzierten Programm, das Kinder für den Militärdienst ausbilden soll, an US-Highschools zunehmend zur Pflicht.

“J.R.O.T.C.-Programme, die von Militärveteranen an etwa 3.500 High Schools im ganzen Land unterrichtet werden, sollten eigentlich ein Wahlfach sein, und das Pentagon hat gesagt, dass die Verpflichtung der Schüler zur Teilnahme an diesen Programmen gegen seine Richtlinien verstößt”, heißt es in dem Bericht. “Die New York Times fand jedoch heraus, dass Tausende von Schülern an öffentlichen Schulen in diese Kurse eingeschleust wurden, ohne sie jemals gewählt zu haben, entweder als ausdrückliche Anforderung oder indem sie automatisch eingeschrieben wurden.”

“Obwohl Pentagon-Beamte seit langem darauf bestehen, dass J.R.O.T.C. kein Rekrutierungsinstrument ist, haben sie offen darüber diskutiert, das 400 Millionen Dollar teure Programm, dessen Umfang sich seit den 1970er Jahren bereits verdreifacht hat, auszuweiten, um mehr junge Menschen für den Militärdienst zu gewinnen. Die Armee sagt, dass 44 Prozent aller Soldaten, die in den letzten Jahren in ihre Reihen eingetreten sind, von einer Schule kamen, die J.R.O.T.C. angeboten hat”, berichtet die Times.

Und bevor Sie fragen: Nein, das Pflegeprogramm des Pentagons wird den Kindern in Malibu und den Hamptons nicht aufgezwungen.

“Die überwiegende Mehrheit der Schulen mit diesen hohen Anmeldezahlen wurde von einem großen Anteil nicht-weißer Schüler und von Schülern aus einkommensschwachen Haushalten besucht”, berichtet die Times und nennt Detroit, Los Angeles, Philadelphia, Oklahoma City und Mobile, Alabama, als Städte, in denen High Schools Kinder massenhaft in das Programm einschleusen.

Die Befürworter der obligatorischen JROTC-Einschreibung berufen sich angeblich auf die Notwendigkeit, “Schüler von Drogen oder Gewalt abzulenken” und auf “die Verlockung von Drogen und Banden” in städtischen Gebieten, als ob das Einpferchen in die gewalttätigste Bande der Welt eine Abschreckung vor Gewalt und Banden wäre. Schüler dazu zu bringen, Ausländer für Erdöl zu töten, ist nicht meine Vorstellung von einer gesunden Ablenkung von jugendlichen Fehlern, aber vielleicht geht das nur mir so.

Dies ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um die Leser daran zu erinnern, dass die Armut in den Vereinigten Staaten eines der wirksamsten Rekrutierungsinstrumente des Pentagons ist. Offizielle der Armee erkennen ausdrücklich an, dass die Unfähigkeit junger Menschen, sich aus eigener Kraft eine College-Ausbildung zu leisten, für ihren Erfolg beim Erreichen der Rekrutierungsziele verantwortlich ist, und US-Gesetzgeber warnen davor, dass die Unterstützung der Menschen bei der Abzahlung erdrückender Studentenschulden die Rekrutierung beeinträchtigen wird. US-Militärrekrutierer haben es nachweislich auf ärmere Schulen abgesehen, weil verarmte Bevölkerungsgruppen den Militärdienst oft als einzige Chance auf einen Aufstieg sehen.

Die New York Times beschreibt ein kultähnliches Umfeld in diesen JROTC-Programmen, in denen “Eltern in einigen Städten sagen, dass ihre Kinder gezwungen werden, Militäruniformen anzuziehen, einer Befehlskette zu gehorchen und patriotische Erklärungen in Klassen zu rezitieren, die sie nie besuchen wollten”, mit speziellen Lehrbüchern, die “zuweilen die Fehler der US-Regierung verfälschen oder herunterspielen”. Und wenn sogar die New York Times glaubt, dass man die Versäumnisse der US-Regierung verfälscht und herunterspielt, dann muss es schon ziemlich schlimm sein.

Opfer des militärischen Grooming-Programms berichteten der Times, dass sie häufig mit Militärwerbern in Kontakt kamen, die sie dazu drängten, sich zu verpflichten, um das College zu bezahlen, wobei ein Student sagte, dass ein männlicher Rekrutierer “mir bis heute SMS schreibt”, sogar noch lange nach dem Abschluss.

Ich bin mir nicht sicher, wie amerikanische Eltern so etwas lesen können, ohne sich zu gruseln.

Jeden Tag sehe ich, wie US-Konservative gedankenlos über “Groomers” in der LGBT-Gemeinschaft meckern, die versuchen, Kinder in sexuelle Abweichler zu verwandeln, und behaupten, dass Kinder in der Schule “indoktriniert” werden, indem sie etwas über die Homo-Ehe und den Respekt für Trans-Personen lernen, aber keiner von ihnen scheint ein Problem mit der Indoktrination und dem Grooming zu haben, dem Kinder im wirklichen Leben durch die mörderischste und verdorbenste Institution der Welt ausgesetzt sind.

Eines der dümmsten Dinge, die derzeit im westlichen politischen Mainstream-Diskurs passieren, ist die Art und Weise, wie die Konservativen sich zunehmend als letztes Bollwerk der Gesellschaft gegen die Normalisierung des Kindesmissbrauchs darstellen, etwas, das seit Generationen im gesamten politischen Spektrum immer weniger normalisiert und immer aggressiver abgelehnt wird. Aber klar, man tut so, als ob die Ideologie, die die Zivilisation in die Zeit der Pfadfinder, der katholischen Kirche und der Väter, die über ihren Haushalt (und alle darin) herrschen, zurückführen will, uns vor der Vergewaltigung von Kindern schützt.

Die schlimmsten Kinderschänder unserer Zeit sind nicht die LGBT-Leute und ihre Verbündeten, sondern die Erwachsenen, die Kinder darauf vorbereiten, den Willen des tyrannischsten Regimes der Welt mit der vollen Unterstützung ihrer Regierung gewaltsam durchzusetzen. Und doch waren es bisher hauptsächlich Konservative, die die Nachricht von der verpflichtenden JROTC-Einschreibung in verarmten Vierteln verteidigt haben. Sie haben nicht nur kein Problem mit dieser Art von Indoktrination, sie unterstützen sie aktiv.

Und zu ihnen kann ich nur sagen: Okay, Bräutigam.

Übersetzt mit Deepl.com

______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn mit anderen zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld in mein Trinkgeldglas auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meines monatlichen Zines zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...