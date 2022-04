Billionaires Only Come To The Rescue In Movies And Comic Books ❖ Twitter has done an about-face and sold the company to the richest person in the world for $44 billion.

Milliardäre kommen nur in Filmen und Comics zur Rettung

Von Caitlin Johnstone

26. April 2022

Twitter hat eine Kehrtwende vollzogen und das Unternehmen für 44 Milliarden Dollar an den reichsten Menschen der Welt verkauft.

Die Rechten amüsieren sich über die melodramatischen Reaktionen hochrangiger Liberaler, die befürchten, dass der Kauf von Elon Musk zu mehr Meinungsfreiheit auf der Plattform für Menschen führen wird, die politisch nicht mit ihnen übereinstimmen, und viele der blau markierten Kommentatoren, die auf Twitter leben und keine fünf Minuten warten können, ohne ihre Benachrichtigungen zu überprüfen, machen eine große Show daraus, so zu tun, als ob sie gleich gehen würden.

Viele Kritiker auf der Linken reagieren auf die Nachricht, indem sie die Alarmglocken läuten lassen, dass ein mächtiger Oligarch eine einflussreiche Social-Media-Plattform kontrolliert, als ob Twitter vor dem heutigen Tag nicht nur von Oligarchen kontrolliert wurde und als ob der Aufkauf von Medien durch Milliardäre eine schockierende neue Entwicklung wäre. Einige Antiimperialisten haben die zaghafte Hoffnung geäußert, dass diese neue Entwicklung aufgrund der Kommentare des Plutokraten über die Bedeutung der freien Meinungsäußerung zu einer gewissen Rücknahme der erschreckenden Eskalation der Zensur führen könnte, die wir auf der Plattform zur Verteidigung der Narrative des US-Imperiums beobachten konnten.

Soweit ich sehen kann, kommt die überwältigende Mehrheit der Aufregung auf Twitter über Musks Kauf jedoch nicht von denen, die die Macht in irgendeiner sinnvollen Weise in Frage stellen, sondern von denen, die Donald Trumps Konto wiederhergestellt haben wollen und die in der Lage sein wollen, gemeine Dinge zu Trans-Menschen zu sagen. Und ich vermute, das sagt eine Menge darüber aus, was wir hier sehen.

Diese wichtige Unterscheidung wurde von dem Journalisten Michael Tracey zusammengefasst, der twitterte: “Der größte Test für Elon Musk wird nicht sein, ob er die offensichtlichsten ‘woke’-Inhaltsrichtlinien zurückdreht – das sollte selbstverständlich sein – sondern ob er weiterhin zulässt, dass Twitter als Mittel für den nationalen Sicherheitsstaat der USA eingesetzt wird, um offizielle Feinde wie Russland und China zu ‘bekämpfen’.”

Ich für meinen Teil wäre nicht überrascht, wenn wir etwas von Ersterem sehen würden, aber ich wäre absolut erstaunt, wenn wir Letzteres sehen würden.

Man wird kein Milliardär und schon gar nicht ein Milliardär mit großem Einfluss auf die Medien, wenn man nicht mit den bestehenden Machtstrukturen zusammenarbeitet. Musk hat mit dem oligarchischen Imperium bis zu diesem Zeitpunkt sicherlich sehr gut zusammengearbeitet, und es ist eine sichere Wette, dass sein Kauf nicht zustande kommen würde, wenn das Imperium seine narrative Kontrollmaschine in irgendeiner Weise bedroht sehen würde.

Zu glauben, dass Elon Musk Twitter retten wird, ist so naiv wie zu glauben, dass Joe Biden Amerika retten wird. Darüber zu streiten, welche Oligarchen die Medien kontrollieren sollten, ist genauso albern und würdelos wie darüber zu streiten, welche Politiker im Besitz von Oligarchen die Regierung führen sollten.

Milliardäre, die zur Rettung kommen, gibt es nur in Filmen und Comics. Die Wahrscheinlichkeit, von Elon Musk gerettet zu werden, ist genauso groß wie die von Bruce Wayne oder Tony Stark.

Wie oft werden die Leute noch auf diese “ein Milliardär wird es den Menschen zeigen und uns alle retten”-Masche hereinfallen? Es ist sehr traurig, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem die Meinungsfreiheit so stark eingeschränkt wird, dass die Menschen hoffen, dass ein exzentrischer Milliardär auftaucht und sie von der Unterdrückung befreit. Das wirkliche Leben ist wie eine dümmere, langweiligere Version von Gotham City, nur dass Batman mit den Bösewichten zusammenarbeitet.

Ich werde Musks Gerede über die Meinungsfreiheit erst dann Beachtung schenken, wenn Twitter aufhört, russische Medien zu zensieren und Leute wie Scott Ritter von der Plattform verbannt, weil sie die offiziellen Darstellungen des Imperiums über die Ereignisse in der Ukraine in Frage gestellt haben. Bis dahin gehe ich davon aus, dass er sich höchstens für den Schutz von Äußerungen interessiert, die die Mächtigen nicht bedrohen, wie republikanischer Parteibeschiss und Hassreden gegen Randgruppen.

Die Milliardäre werden nicht kommen, um uns zu retten. Die Vorstellung, dass sie kommen könnten, ist eine sorgfältig konstruierte Propagandaerzählung, die uns seit Generationen verkauft wird. Die Führer der kapitalistischen Klasse werden die Systeme der Unterdrückung und Ausbeutung, die die Grundlage des Kapitalismus bilden, nicht umstürzen. Superheldengeschichten sollen uns davon abhalten zu erkennen, dass nur wir, das Volk, die Macht haben, uns selbst zu retten. Übersetzt mit Deepl.com

